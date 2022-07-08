За тех, кого приучили: на IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка

IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей. Сейчас ритейлер пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров. Компания существенно сокращает развитие бизнеса в РФ: избавляется от заводов и прекращает торговлю. «Общественная потребительская инициатива» намерена заставить шведскую сеть частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Иск подан в интересах широкого круга потребителей , рассказали «Известиям» в ОПИ. В судебное дело вступил и Роспотребнадзор, следует из письма службы в Химкинский суд. Ведомство даст свое заключение в защиту прав потребителей.

А напоследок

«Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA 6 июля, «Известия» ознакомились с документом. Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях, сказано в иске.

Согласно закону «О защите прав потребителей», юридические лица, которые входят в IKEA, несут перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортера и продавца. По некоторым технически сложным товарам, которые продавались у ритейлера (например, встраиваемая техника), срок таких обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции он не может быть меньше двух лет с момента продажи. Хотя IKEA предупредила покупателей: гарантийный срок на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения .

— Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок, — сказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. — Поданный иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого.

Общественники просят суд принудить компанию возобновить импорт и производство в Россию товаров IKEA и запчастей к ним в том объеме, который нужен для реализации прав потребителей .

Роспотребнадзор вступил в судебное дело, следует из письма службы в Химкинский суд (есть у «Известий»). Ведомство даст заключение в защиту прав потребителей.

— Оценку правомерности действий компании даст суд, — уточнили в Роспотребнадзоре. — Служба вступила в процесс в качестве госоргана, который уполномочен давать заключение по делам о возможных нарушениях прав потребителей.

Шведская сеть никаких правонарушений в своей деятельности не усматривает.

— IKEA проводит продажу товаров в полном соответствии с законом о защите прав потребителей , — сказали «Известиям» в пресс-службе компании. — Ритейлер обеспечит выполнение всех требований, которые предусмотрены законодательством, включая гарантийное и сервисное обслуживание, осуществление обмена и возврата товаров.

Шансы на победу

— Я думаю, наши потребители сейчас озабочены тем, как бы купить в IKEA что-то напоследок. Об этом говорит падение сайта компании, который не выдержал огромного числа желающих поучаствовать в распродаже, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ. — Но если у кого-то из покупателей впоследствии возникнут проблемы с качеством купленного товара, пусть информируют нас об успешности их претензий, при необходимости будем помогать.

Говорить о нарушении прав потребителей преждевременно, считает адвокат МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева. IKEA — это юридическое лицо, к которому можно предъявить требования, вытекающие из закона о защите прав потребителей. Сейчас юрлицо существует и не отказывается от взятых на себя обязательств. Поэтому у потребителей есть возможность обратиться с претензией, если это понадобится.

— Стоит учитывать, что компания сообщила об уходе из РФ, люди знают об этом, соответственно, IKEA действует добросовестно. Поэтому принуждение компании к осуществлению поставок видится не вполне обоснованным: права потребителей не нарушаются, — уверена юрист.