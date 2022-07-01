За что купим: IKEA может запустить распродажу без скидок

IKEA на планирующейся в начале июля онлайн-распродаже не будет предлагать дисконт. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. На фоне дефицита и возможного ухода ритейлера из страны покупатели готовы приобретать товары по обычным для компании ценам , отметили в Союзе потребителей и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Впрочем, дату начала распродажи компания официально так и не сообщила, хотя источники на рынке и сами сотрудники называли 1 и 5 июля. Если стоимость товаров и снизят, то лишь на неходовую продукцию, полагают эксперты. К тому же, пока неясно, исполнит ли ритейлер свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию. Поэтому ОПИ вместе с Роспотребнадзором готовят иск в защиту неопределенного круга потребителей.

В ожидании чуда

Дисконта на товары, которые предложат во время онлайн-распродажи IKEA, ждать не стоит , уверен глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому, на рынке искусственно создан ажиотаж, — объяснил эксперт «Известиям». — Если скидки и будут, то, скорее всего, на самые неходовые категори и. Это позволит ритейлеру полностью избавиться от остатков продукции.

Схожего мнения придерживается и гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. По его словам, покупатели и так достаточно мотивированы возможностью в последний раз приобрести товары любимого бренда.

За что купим Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Покупки все равно будут выгодными: ситуация развивается на фоне полного дефицита этих товаров, он может подхлестнуть спрос, — полагает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Плюс к этому сотрудники IKEA перепродают товары по завышенной в несколько раз цене на некоторых маркетплейсах, ритейлер это учтет.

К примеру, знаменитую игрушку акула «Блохэй» можно приобрести на «Авито» от 990 рублей до 4 млн рублей , писали «Известия». В магазинах товар раньше стоил почти 1,5 тыс. рублей.

В «Авито» «Известиям» не подтвердили скачок спроса на товары компании в последнее время.

— Товары из IKEA всегда продавались на площадке и статистически значимого роста объявлений с ними мы не наблюдаем, все в рамках ежегодного сезонного тренда, — сказали в пресс-службе «Авито». — Жалоб, злоупотреблений или правонарушений не выявлено.

На вопросы по завышению цен в несколько раз представитель площадки не ответил.

— Покупателям не стоит ждать значительных скидок от ритейлера — товары востребованы и скорее всего будут представлены по обычной для магазинов цене или с небольшим дисконтом, — согласен с экспертами экономист Егор Клопенко. — Скорее всего, скидки будут на заключительном этапе, когда компания останется с товарами, которые не привлекли внимание покупателей.

«Известия» направили запрос в шведскую компанию.

27 июня IKEA устроила закрытую распродажу для своих сотрудников, она длилась до 1 июля. Людям предлагали дисконт в 15% для всех товаров и до 50-60% — на уцененные вещи. После этого в сети появились объявления по продаже продукции компании. Покупатели , которые пытались приобрести товары с рук, сталкивались с мошенничеством: они оплачивали товары, которые затем не могли получить. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в столице уже возбудили три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Защитить права покупателей

«Известия» опросили сотрудников IKEA. По их словам, на складах компании довольно серьезный объем продукции. Больше всего осталось товаров в категории декора и игрушек. На распродаже для сотрудников наибольшим спросом пользовались элементы мебели и товары для дачи. Приобрести недостающую мебель, которой нет в наличии на складах IKEA в России, смогли те покупатели, которые оформили заказы ещё несколько месяцев назад, сказал сотрудник магазина . По его словам, заказы на доставку дополнительных комплектов поступают до сих пор, но поставок этой мебели уже не будет.

За что купим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Компания приняла решение об уходе с российского рынка, а значит, для потребителей возрастают риски нарушения их прав на возврат и обмен товаров надлежащего и ненадлежащего качества , уверен Олег Павлов. Кроме того, пока неясно — исполнит ли ритейлер свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию товаров. Поэтому ОПИ вместе с Роспотребнадзором готовят иск в защиту неопределенного круга потребителей. Это позволит обеспечить права граждан на протяжении всего предусмотренного законом срока.

Петр Шелищ подчеркнул, что риски у покупателей IKEA возникнут ровно те же, что и у других обычных потребителей. Хотя, как писали «Известия», шведская компания может отказаться от своей классической расширенной гарантии на крупногабаритные товары. Обычно она доходила до 10-25 лет, сейчас ее могут уменьшить до двух лет.

По данным ресурса «Чек Индекс», в России за первые пять месяцев этого года средний чек на мебель снизился на 14% и составил 10 тыс. рублей. «Известия» ознакомились с этой фактурой. Основной объем продаж мебельной продукции в рознице пришелся на первый квартал 2022 года, заметили в компании. В топ покупок с начала года вошли мебельный крепеж и фурнитура, навесные полки, стенки и фасады для шкафов, диваны и кровати, столы и стулья.