За что купим: IKEA может запустить распродажу без скидок
IKEA на планирующейся в начале июля онлайн-распродаже не будет предлагать дисконт. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. На фоне дефицита и возможного ухода ритейлера из страны покупатели готовы приобретать товары по обычным для компании ценам, отметили в Союзе потребителей и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Впрочем, дату начала распродажи компания официально так и не сообщила, хотя источники на рынке и сами сотрудники называли 1 и 5 июля. Если стоимость товаров и снизят, то лишь на неходовую продукцию, полагают эксперты. К тому же, пока неясно, исполнит ли ритейлер свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию. Поэтому ОПИ вместе с Роспотребнадзором готовят иск в защиту неопределенного круга потребителей.
В ожидании чуда
Дисконта на товары, которые предложат во время онлайн-распродажи IKEA, ждать не стоит, уверен глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому, на рынке искусственно создан ажиотаж, — объяснил эксперт «Известиям». — Если скидки и будут, то, скорее всего, на самые неходовые категории. Это позволит ритейлеру полностью избавиться от остатков продукции.
Схожего мнения придерживается и гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. По его словам, покупатели и так достаточно мотивированы возможностью в последний раз приобрести товары любимого бренда.
— Покупки все равно будут выгодными: ситуация развивается на фоне полного дефицита этих товаров, он может подхлестнуть спрос, — полагает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Плюс к этому сотрудники IKEA перепродают товары по завышенной в несколько раз цене на некоторых маркетплейсах, ритейлер это учтет.
К примеру, знаменитую игрушку акула «Блохэй» можно приобрести на «Авито» от 990 рублей до 4 млн рублей, писали «Известия». В магазинах товар раньше стоил почти 1,5 тыс. рублей.
В «Авито» «Известиям» не подтвердили скачок спроса на товары компании в последнее время.
— Товары из IKEA всегда продавались на площадке и статистически значимого роста объявлений с ними мы не наблюдаем, все в рамках ежегодного сезонного тренда, — сказали в пресс-службе «Авито». — Жалоб, злоупотреблений или правонарушений не выявлено.
На вопросы по завышению цен в несколько раз представитель площадки не ответил.
— Покупателям не стоит ждать значительных скидок от ритейлера — товары востребованы и скорее всего будут представлены по обычной для магазинов цене или с небольшим дисконтом, — согласен с экспертами экономист Егор Клопенко. — Скорее всего, скидки будут на заключительном этапе, когда компания останется с товарами, которые не привлекли внимание покупателей.
«Известия» направили запрос в шведскую компанию.
27 июня IKEA устроила закрытую распродажу для своих сотрудников, она длилась до 1 июля. Людям предлагали дисконт в 15% для всех товаров и до 50-60% — на уцененные вещи. После этого в сети появились объявления по продаже продукции компании. Покупатели, которые пытались приобрести товары с рук, сталкивались с мошенничеством: они оплачивали товары, которые затем не могли получить. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в столице уже возбудили три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.
Защитить права покупателей
«Известия» опросили сотрудников IKEA. По их словам, на складах компании довольно серьезный объем продукции. Больше всего осталось товаров в категории декора и игрушек. На распродаже для сотрудников наибольшим спросом пользовались элементы мебели и товары для дачи. Приобрести недостающую мебель, которой нет в наличии на складах IKEA в России, смогли те покупатели, которые оформили заказы ещё несколько месяцев назад, сказал сотрудник магазина. По его словам, заказы на доставку дополнительных комплектов поступают до сих пор, но поставок этой мебели уже не будет.
Компания приняла решение об уходе с российского рынка, а значит, для потребителей возрастают риски нарушения их прав на возврат и обмен товаров надлежащего и ненадлежащего качества, уверен Олег Павлов. Кроме того, пока неясно — исполнит ли ритейлер свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию товаров. Поэтому ОПИ вместе с Роспотребнадзором готовят иск в защиту неопределенного круга потребителей. Это позволит обеспечить права граждан на протяжении всего предусмотренного законом срока.
Петр Шелищ подчеркнул, что риски у покупателей IKEA возникнут ровно те же, что и у других обычных потребителей. Хотя, как писали «Известия», шведская компания может отказаться от своей классической расширенной гарантии на крупногабаритные товары. Обычно она доходила до 10-25 лет, сейчас ее могут уменьшить до двух лет.
По данным ресурса «Чек Индекс», в России за первые пять месяцев этого года средний чек на мебель снизился на 14% и составил 10 тыс. рублей. «Известия» ознакомились с этой фактурой. Основной объем продаж мебельной продукции в рознице пришелся на первый квартал 2022 года, заметили в компании. В топ покупок с начала года вошли мебельный крепеж и фурнитура, навесные полки, стенки и фасады для шкафов, диваны и кровати, столы и стулья.
За четыре месяца 2022 года на онлайн-покупки таких категорий, как мебель и товары для дома пришлось в среднем до 20%. Хотя еще в прошлом году доля этих товаров составляла 15%.