Шведский стоп: IKEA может отменить расширенную гарантию на товары

Шведская сеть магазинов IKEA может отменить расширенную гарантию. Например, на кухни она составляла 25 лет, на сантехнику — 10. Теперь эта услуга будет предоставляться в соответствии с законом о защите прав потребителей — на два года , рассказали «Известиям» сотрудники ритейлера. При этом на распродажу для обычных покупателей, которая пройдет с 1 июля, останется большой выбор товаров. По словам работников компании, россияне смогут в том числе приобрести недостающие комплектующие для мебели , которые есть в наличии. В региональных магазинах будут действовать аналогичные механизмы.

Гарантия сужается

В IKEA, вероятно, больше не будет расширенной гарантии на товары, рассказали «Известиям» сотрудники ритейлера в «Мега Теплый Стан». Например, на кухни она длилась 25 лет, на сантехнику — 10, теперь же услуга будет предоставляться в соответствии с законом о защите прав потребителей — на два года. В регионах будут действовать те же правила и распродажи, что и в Москве.

В дальнейшем гарантийное обслуживание товаров еще поменяется, полагает сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий (27 июня он заявил «Известиям», что рассматривает покупку компании). По его мнению, мебель будет иметь гарантию сроком в один год, которую будет обеспечивать сама IKEA, технику же станет обслуживать сервисный центр ее изготовителя. А пересылка запасных частей, телефонная и интернет-поддержка от самой компании останутся, считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

В пресс-службе IKEA сообщили «Известиям», что «не комментируют слухи», добавив, что вся информация будет опубликована на сайте ikea.ru.

Шведский стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

28 июня при магазинах компании открылись «IKEA сервисы», где покупатели могут обменять и вернуть товар, получить покупку, оформить услуги по сборке, доставке, получить помощь эксперта, запасные детали и фурнитуру, выяснили «Известия». Они будут работать до 31 августа. После, по словам сотрудников сервиса в «Мега Теплый Стан», покупателей будут консультировать по телефону.

— Сейчас у компании не предусмотрена доставка заказов, работают только пункты самовывоза , — добавили источники в компании.

В понедельник, 27 июня, в магазинах сети началась масштабная распродажа товаров для сотрудников. Как писали «Известия», она продлится до 1 июля. Работники ритейлера могут получить скидку на все товары 15% и до 50–60% — на уцененные вещи. Также сообщалось, что для остальных людей будет организована онлайн-распродажа — с 5 июля. Позже сотрудники компании опровергли перенос сроков — онлайн- распродажа стартует с 1 июля. При этом для рядовых покупателей останется большой выбор товаров. Но какого размера будут скидки, пока не решено, рассказали собеседники «Известий». По их словам, при необходимости можно будет докупить недостающие комплектующие для мебели, которые есть в наличии, но новых поставок уже не будет.

В магазине ритейлера в «Мега Теплый Стан» корреспонденту «Известий» не удалось приобрести товар через сотрудников — они категорически отказывали в этой услуге. Но, услышав эти разговоры, позже к корреспонденту подошли несколько человек и предложили приобрести нужный товар ближе к вечеру.

Шведский стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Аналогов нет

Учитывая все последние новости, речь идет о полном сворачивании бизнеса IKEA в России , считает президент консалтинговой компании Magic Group, консультант по ТЦ Александр Перемятов. Эту информацию подтвердила и коммерческий директор мебельной фабрики «Мария» Лилия Кац.

— IKEA хочет полностью уйти из РФ — есть риск, что обязательства перед клиентами могут быть не выполнены в полном объеме. В этом случае доверие к иностранным брендам, которое и так снижается на фоне их ухода из страны, упадет еще больше , — полагает она.

Как писали «Известия», могут быть проданы не только четыре фабрики, но также все магазины компании, склады и логистическая инфраструктура, офисы и всё их содержимое, в том числе выставочные образцы мебели.

Шведский стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В числе возможных покупателей СМИ ранее называли следующие компании: Hoff, АФК «Система» (владеет 62% акций крупнейшего лесопользователя в РФ ГК Segezha Group), Mr.Doors, «Леруа Мерлен». Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также сообщал прессе, что регион ведет переговоры с российскими инвесторами о покупке двух заводов в субъекте. В АФК «Система» отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Hoff, «Леруа Мерлен» и администрацию Новгородской области.

— Аналогов IKEA не то что в России, но и в мире нет. Концепт ритейлера — обеспечить все виды товаров для дома, более того, все модели являются авторскими. Заменить их невозможно , — считает генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

Российские компании за годы присутствия IKEA в России (первый магазин открылся в 2000 году) пытались производить товар, похожий на шведский бренд, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но такого уровня цены при более низких оборотах мало кто может себе позволить. Кроме того, для покупателя очень важен сам скандинавский стиль — простота, унификация, универсальность, но при этом наличие какой-то идеи в каждом изделии, отметил он.

Поэтому, по мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, наиболее вероятный вариант — это выкуп активов компании российским партнером или поставщиком IKEA при дальнейшем сохранении примерного ассортимента магазина, модели бизнеса и поставщиков.

Шведский стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вряд ли место шведской сети сможет занять ее конкурент. Перестроить бизнес такого масштаба, оставив его тем же по направлению, но с иной бизнес-моделью, вряд ли возможно — это слишком большие риски, и никто на это не пойдет, — уверен эксперт.

Также он отметил, что бизнесом могли бы заинтересоваться банки, но многие из них находятся под санкциями и прямая продажа им вряд ли возможна.