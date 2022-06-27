Реклама
Прямой эфир
Культура
В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
Мужчины в Китае за пять лет в среднем стали выше на 1 см
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
Авто
КамАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал
Мир
Москва подтвердила свое участие на предстоящем саммите G20
Общество
Аксенов заявил об угрозе подтопления ряда территорий Симферополя
Мир
В Литве предупредили о росте DDoS-атак на госпредприятия
Общество
Более 3 тыс. пар в Подмосковье получили выплату к юбилею семейной жизни
Мир
Рост цен на топливо в США спровоцировал волну краж бензина
Мир
Экс-президенту Молдавии предъявили обвинения в превышении полномочий

Сотрудники IKEA получили скидки на товар до 50–60%

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распродажа товаров шведской сети магазинов IKEA для сотрудников продлится с 27 июня по 1 июля, они могут получить скидки на все товары — 15%, и до 50–60% — на уцененные вещи. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 27 июня.

Ни себе, ни людям: российские заводы IКЕА производили на экспорт до 80% мебели
Их закрытие может обернуться для компании временным дефицитом и ростом цен

«Сегодня и до первого числа там распродажа для сотрудников. На входе и на кассах проверяют бейджи, если ты не сотрудник, то купить ничего не получится», — рассказал корреспондент.

Для обычных людей будет онлайн-распродажа с 5 июля, но скидок как для работников ожидать не стоит, добавил он.

Что касается скидок для сотрудников, они составляют только 15%. Но есть большие скидки на уцененный товар — это то, что вернули обратно в магазин: с дефектами или, например, выставочный товар.

Так, холодильник из отдела кухни, который стоил почти 80 тыс. рублей, сегодня можно было приобрести за 40 тыс. рублей. Выставочные диваны, столы и прочая мебель из отдела уцененного товара уходили со скидкой 25%, плюс скидка сотрудников. К примеру, диван из линейки «аскеза», который стоил изначально 30 тыс. рублей продавался примерно за 7–10 тыс. рублей.

Многие сотрудники набирали впрок, а некоторые с целью перепродажи. Так, одна сотрудница из логистического отдела рассказала, что многим работникам сети уже поступили заявки от перекупщиков. Только сегодня в один логистический отдел таких заявок поступило более чем на 2 тыс. единиц.

Сегодня магазин будет работать до вчера, но ажиотаж невероятный, за два с небольшим часа раскупили практически всё. На полках осталась только мелочь. По залу ходили специально обученные сотрудники, которые специально мотивировали людей покупать вещи, рассказал корреспондент.

Ранее в понедельник IKEA объявила о начале распродажи складских запасов среди сотрудников компании.

О том, что компания решила полностью уйти из России, стало известно 15 июня. Согласно данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Тогда же сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в РФ. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022