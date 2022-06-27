Сотрудники IKEA получили скидки на товар до 50–60%

Распродажа товаров шведской сети магазинов IKEA для сотрудников продлится с 27 июня по 1 июля, они могут получить скидки на все товары — 15%, и до 50–60% — на уцененные вещи. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 27 июня.

«Сегодня и до первого числа там распродажа для сотрудников. На входе и на кассах проверяют бейджи, если ты не сотрудник, то купить ничего не получится», — рассказал корреспондент.

Для обычных людей будет онлайн-распродажа с 5 июля, но скидок как для работников ожидать не стоит, добавил он.

Что касается скидок для сотрудников, они составляют только 15%. Но есть большие скидки на уцененный товар — это то, что вернули обратно в магазин: с дефектами или, например, выставочный товар.

Так, холодильник из отдела кухни, который стоил почти 80 тыс. рублей, сегодня можно было приобрести за 40 тыс. рублей. Выставочные диваны, столы и прочая мебель из отдела уцененного товара уходили со скидкой 25%, плюс скидка сотрудников. К примеру, диван из линейки «аскеза», который стоил изначально 30 тыс. рублей продавался примерно за 7–10 тыс. рублей.

Многие сотрудники набирали впрок, а некоторые с целью перепродажи. Так, одна сотрудница из логистического отдела рассказала, что многим работникам сети уже поступили заявки от перекупщиков. Только сегодня в один логистический отдел таких заявок поступило более чем на 2 тыс. единиц.

Сегодня магазин будет работать до вчера, но ажиотаж невероятный, за два с небольшим часа раскупили практически всё. На полках осталась только мелочь. По залу ходили специально обученные сотрудники, которые специально мотивировали людей покупать вещи, рассказал корреспондент.

Ранее в понедельник IKEA объявила о начале распродажи складских запасов среди сотрудников компании.

О том, что компания решила полностью уйти из России, стало известно 15 июня. Согласно данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Тогда же сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в РФ. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.