IKEA открыла распродажу для сотрудников

Мебельный производитель IKEA объявил о начале распродажи складских запасов среди сотрудников компании. Через несколько дней распродажа станет доступна для всех желающих, говорится на сайте компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в публикации.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Также в среду сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в России. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.