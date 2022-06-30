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Есть идейные: в РФ зафиксировали случаи мошенничества с товарами IKEA

Как россияне сами находят аферистов и есть ли способ защититься от обмана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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В России аферисты предлагают приобрести у них товары из закрывшихся магазинов IKEA. Доверчивые граждане переводят им деньги, а мошенники потом пропадают. По таким фактам в Москве сегодня уже возбуждено три уголовных дела, сообщили «Известиям» источники в правоохранительных органах. Заказывая продукцию у частных лиц, нужно переводить деньги только в момент получения товара, говорят юристы. Но специалисты считают, что на 100% обезопасить себя можно, лишь полностью отказавшись от вещей ушедших и приостановивших свою деятельность в России брендов.

Кто ищет — найдет

В России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшихся магазинов шведского ритейлера IKEA. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в столице возбуждено уже три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Как рассказали собеседники, с одной из потерпевших связался некий человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Женщина перевела ему деньги, но товар так и не получила. Еще одну жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Потерпевшая заказала у афериста 500 бокалов, перевела предоплату 50%, но после мошенник скрылся. А третья пострадавшая вышла на мошенников сама — в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте» нашла объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка тоже перевела деньги и не получила товар. «Известия» направили запрос в МВД.

есть идейные
сотрудник в мебельном магазине
Фото: Global Look press/Viktor Pogontsev

В описании группы «Ищу IKEA» говорится, что она создана для поиска и обмена информацией о товарах ритейлера. «У нас вы можете продать товар IKEA на стене сообщества, найти товар IKEA на стене сообщества, поделиться информацией о любимом магазине, узнать о новинках, задать любой вопрос по обустройству дома», — следует из описания. Сейчас в группе множество объявлений примерно такого содержания: «Ищу сотрудника ИКЕА СПб. Ваши условия в ЛС». Есть объявления и о продаже, например: «В наличии новые коробки бокалов (по четыре штуки в коробе); цена за коробку 3500».

В целом после сообщении о приостановке деятельности ритейлера в России объявления о реализации его товаров стали появляться на самых разных сайтах. В период распродажи для сотрудников — особенно активно на Avito. К примеру, знаменитую игрушку акулу «Блохэй» там можно приобрести по цене от 990 рублей до 4 млн рублей, выяснили «Известия». В магазинах товар раньше стоил 1499 рублей.

Также на маркетплейсах продаются аналоги: ту же акулу, но другого производителя, можно купить по цене от 800 рублей на Wildberries, на «Яндекс Маркет» стоимость начинается от 700 рублей, на Ozon — от 470 рублей.

есть идейные
акула
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На российских площадках сейчас продается много товаров брендов, которые приостановили свою деятельность или ушли с российского рынка, отметил президент АКИТ Артем Соколов. Они могут реализовываться как сток, пояснил он.

Шведский стоп: IKEA может отменить расширенную гарантию на товары
Как пройдет распродажа ритейлера для рядовых покупателей

— Но в сделках, когда неизвестное частное лицо предлагает продать товар, всегда есть риск и всегда отсутствуют гарантии. Маркетплейсы же, как и все российские интернет-магазины, несут полную ответственность перед своими клиентами, и покупки на них абсолютно безопасны, — рассказал Артем Соколов.

«Известия» направили запрос в Avito, Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбермаркет».

Когда платить

Перепродажи на маркетплейсах не нарушают закон: товар перешел в собственность человека, и он имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе перепродавая, сказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Иным образом дело обстоит в ситуации, когда товар приобретается у сотрудников прекратившей свою деятельность сети магазинов, — сказал юрист.

В подобной ситуации сотрудник может подлежать привлечению к гражданской ответственности в виде штрафа за нарушение условий некоего подобия NCA (non-competition agreement, соглашения о неконкуренции), рассказал он. При этом новости о закрытой распродаже не содержат указаний на какие-либо санкции для подобных работников, добавил Владимир Кузнецов.

есть идейные
иллюстрация приостановлении деятельности магазина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» обратились в IKEA с вопросом о том, какие правила действуют для сотрудников, участвовавших в закрытой распродаже.

Любой ажиотажный спрос обычно привлекает мошенников, а ситуация с товарами из IKEA вызывает особенно высокое внимание населения, сказал экономист Егор Клопенко.

Проблема не в том, что мы потеряли продукцию IKEA — сама по себе она мало чем отличается от любой другой. Ценность этой продукции всегда была в сервисной составляющей, гарантии качества, силе бренда, — отметил президент Magic Group Александр Перемятов.

По мнению Егора Клопенко, еще будут появляться и поддельные объявления, а чуть позже и поддельные товары — это неминуемо.

есть идейные
онлайн перевод, оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или просто человек, — посоветовала управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В противном случае рисков избежать не получится, добавил он.

По словам Александра Перемятова, если покупатель заказывает у частного лица на Avito деревянный стул из IKEA, то в лучшем случае получит деревянный стул, но будет ли он и правда из IKEA — неизвестно. Рассчитывать на то, что можно будет гарантированно купить продукцию марки, которая официально ушла из РФ, не стоит, заключил эксперт.

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