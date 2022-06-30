Есть идея: поклонникам IKEA помогут российские производители

1 июля должна стартовать большая распродажа в интернет-магазине компании IKEA, уходящей с российского рынка. Тем временем любители популярного шведского бренда пытаются наладить связь с экс-сотрудниками, для которых распродажа началась еще 27 июня, чтобы те за вознаграждение обеспечили их желанными товарами. Но, оказывается, есть и более простые способы найти продукцию известного бренда. Российские предприятия, выпускавшие товары для шведов, теперь представляют их на рынке самостоятельно — в том числе, и те, что когда-то можно было увидеть в залах IKEA. «Известия» попытались составить каталог бывшей икеевской продукции, которую уже сегодня можно купить на российском рынке.

Постельное белье — «Шуйские ситцы»

«Шуйские ситцы», старейшее и крупнейшее текстильное производство в Ивановской области, которое ведет свою историю с 1820 года. Сотрудничество с IKEA — лишь одна из страниц в долгой истории предприятия. А теперь, с уходом из России шведского бренда, шуйские ткачи начали новую страницу: еще в апреле они объявили о выпуске новой линейки постельного белья по икеевским стандартам. Белье из чистого хлопка в минималистичной цветовой гамме под маркой Yerrna продается на крупных маркетплейсах Wildberries и Ozon. В линейке Yerrna есть полутора- и двуспальные комплекты. Как и в IKEA, в комплект входят две наволочки и пододеяльник на кнопках. К нему можно докупить простыни: они, как и у шведского бренда, представлены в двух вариантах — на резинке и обычном. Пододеяльник из двуспального набора размером 200х200 см как раз подходит к икеевским одеялам, под которые не всегда годится стандартное постельное белье. Цена вполне сравнима с былой икеевской и уж точно не выше. Желающие познакомиться с более широким ассортиментом приглашаются на собственный сайт бренда, где можно приобрести и другие марки постельных принадлежностей от «Шуйских ситцев».

Полотенца — «ДМ Текстиль»

Ростовская компания «ДМ Текстиль», она же — «Донецкая мануфактура», никогда не признавалась в том, что является поставщиком IKEA, однако потребители ее распознали. О махровых полотенцах компании в отзывах нередко говорят: «Как в IKEA». Впрочем, бывает и обратное: там же, в интернет-отзывах на икеевское полотенце «Гэрен», одна из пользовательниц написала: «Не хуже „Донецкой мануфактуры“!» Любители цветных махровых полотенец из IKEA могут поискать принадлежащий «ДМ Текстилю» бренд Cleanelly: разницу между товарами они вряд ли ощутят.

Матрасы — «Аскона»

Производством матрасов для IKEA занимался российский бренд «Аскона». По рассказам очевидцев, икеевскими заказами здесь занималась отдельная производственная линия. И теперь, с уходом шведского бренда, она, похоже, не будет останавливаться. В середине июня «Аскона» уже заявила о намерении переориентировать освободившиеся мощности на другие каналы продаж, прежде всего, маркетплейсы. Так что те же самые матрасы, которые раньше изготавливались для IKEA и отправлялись в магазины шведского бренда, теперь будут еще чаще встречаться на просторах сети. Собственно, и сегодня матрасы «Аскона» найти нетрудно. Правда, по отзывам потребителей, до некоторых пор цена матрасов под брендом «Аскона» была, в среднем, несколько выше, однако если сейчас массовое производство действительно переориентируется на сетевые точки продаж, ситуация наверняка будет меняться.

Кухни — «Ангстрем»

Крупный производитель корпусной мебели «Ангстрем» располагается в Воронеже. «Ангстрем» сотрудничал с IKEA больше 20 лет, однако, по словам представителей бренда, шведская компания занимала небольшой процент в общем объеме продаж , и разрыв контракта со шведами не грозит ему серьезными проблемами. Как и многие бывшие поставщики IKEA, «Ангстрем» будет развивать торговлю через интернет; впрочем, кухни бренда можно увидеть очно на торговых площадках крупных городов России.

Шерстяные тапочки — «Мех Оретекс»

Шерстяные тапочки «Феген» из IKEA пользовались неизменной любовью у покупателей. Их происхождение недавно раскрыли в Wildberries: производителем оказался бренд из подмосковного Орехово-Зуево «Мех Оретекс» . Продаются тапочки под брендом ECO-OZ. По составу и внешнему виду они ничем не отличаются от икеевской модели, встречаются в продаже не только на крупных маркетплейсах, но и в различных интернет-магазинах, и даже на рынках. Цена тоже схожая. Кстати, бренд предлагает не только тапочки, но и закрытые чуни из того же материала, о нехватке которых в IKEA не раз горевали особо мерзлявые поклонники бренда. Что ж, пользуйтесь!

Фрикадельки — «Пит-продукт»