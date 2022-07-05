Разборка мебели: почему распродажа IKEA в первый день так и не стартовала

Широко анонсированная распродажа шведской сети IKEA для рядовых покупателей в первый же день застопорилась: интернет-магазин компании не работает. На «горячей линии» ритейлера «Известиям» сообщили, что продажа товаров все же должна стартовать 5 июля, но оформить заказ через центр поддержки клиентов будет невозможно. Источники на рынке не исключают, что продукция могла реализоваться через маркетплейсы и вскоре будет перепродаваться по завышенным на 20-50% ценам. Что могло стать причиной проблем с долгожданной «разборкой» мебели, и как покупателям защитить свои права — в материале «Известий».

Стоп продажам

Распродажа товаров IKEA для обычных покупателей застопорилась: в первый день интернет-магазин компании не работает. «По техническим причинам оформление покупки на сайте и через центр поддержки клиентов IKEA временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», говорится на сайте компании.

На «горячей линии» шведской компании «Известиям» сообщили, что работа онлайн-магазина должна возобновиться 5 июля. При этом оформить заказ через центр поддержки клиентов будет невозможно.

Сайт IKEA не выдержал ажиотажного спроса уже в первые минуты своей работы 5 июля из-за ажиотажного спроса, который исчислялся максимум сотнями тысяч человек. Речь идет об экономически активном населении , которое может себе позволить дополнительные приобретения, сказал «Известиям» глава аналитического центра компания Zecurion Владимир Ульянов. Он предположил, что компания неверно рассчитала ориентировочное число людей, которое захочет купить товары во время онлайн-распродажи.

Разборка мебели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Например, когда сайт создавали, его инфраструктуру ориентировали на примерное количество потребителей в сутки. Плюс закладывали возможности для дополнительной нагрузки, в два-три раза превышающие стандартный показатель. Онлайн-распродажа компании, судя по всему, резко превысила эти ожидания, а инфраструктура не выдержала , — заметил эксперт. — Обычно на то, чтобы исправить ситуацию, необходимы сутки. Но в данном случае компания может не торопиться и вернуть сайт к работе через несколько дней, дополнительно протестировав все возможные проблемы.

— Проблемы с распродажей, как это часто бывает, связаны с ажиотажем вокруг ухода компании и «последнего шанса» купить ее продукцию. Видимо, сама IKEA не ожидала такого спроса и не подготовилась к нему. В итоге сайт «лег», а распродажа остановилась, — считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

При этом источник «Известий» на рынке ретейла рассказал, что сеть продала остатки своих товаров Wildberries. По словам собеседника издания, именно поэтому и нельзя сейчас купить товары на сайте компании. В IKEA и Wildberries на запросы «Известий» не ответили.

— Это вполне вероятно: IKEA нужно очень быстро слить стоки с наименьшими логистическими проблемами. Маркетплейс — не только огромный трафик, но и склад, а также сотрудники, которые собирают заказы и быстрая логистика по всей стране , — полагает основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон.

IKEA остановила все операции, закрыла магазины, а это значит, что складская и операционная команда ретейлера какое-то время не работала, пояснила эксперт. Чтобы провести распродажу, компании необходимо вывести на работу команды во всех магазинах по всей России — это операционно непростая задача. А можно действительно все перепродать маркетплейсу, отметила Юлиана Гордон.

— Учитывая, сколько распределительных центров открыл Wildberries по всей стране за последние два года, подобный сценарий действительно возможен, — согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Могли купить товары компании и другие маркетплейсы, добавил он. А ведь еще есть сами продавцы магазинов, которые имели возможность закупиться в приоритетном порядке — не исключено, что наиболее предприимчивые граждане решили сделать бизнес на последующей перепродаже товаров по всей стране. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим массу предложений на «Авито» и «Юле», где будут продаваться эти вещи, только гораздо дороже, чем раньше, считает Артем Деев.

— Насколько дороже будут такие товары на маркетплейсах, зависит от желания продавцов. Но, вероятнее всего, что на 20-50% минимум . Ажиотаж среди покупателей даст такую возможность, — полагает аналитик.

Впрочем, сайт мог «лечь» и просто из-за ажиотажа, добавил эксперт. Периодически русскоязычная страница шведского ретейлера выглядит как белое поле с такой надписью черными буквами: «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернём вас на IKEA.ru, как только это будет возможно».

Гарантированная мебель

Для IKEA продать бизнес в России в нынешних условиях было бы самым удачным решением, считает Павел Люлин. Среди возможных претендентов на бизнес могут быть крупные международные фонды, например из ОАЭ, Катара, Китая . Не исключена и сделка с участием российского капитала.

Если IKEA окончательно уйдет из России, то продажа товаров сети закончится, сказала руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерина Кузнецова. При этом российское представительство продолжит свое существование до исполнения всех обязательств и полного закрытия бизнеса, считает юрист.

Разборка мебели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Все покупатели, которые приобрели товар на распродаже, смогут воспользоваться правами, предусмотренными законом «О защите прав потребителей»: вернуть товар, который не подошел, обратиться в случае брака или по гарантии. По ее словам, возможно, IKEA назначит какую-то стороннюю компанию для осуществления ремонта товаров по гарантии. Но замена товара станет уже невозможной ввиду отсутствия аналогичных позиций и прекращением поставок, и потребителям будут возвращать деньги , добавила Екатерина Кузнецова.

Продавец может реализовывать товар с коротким гарантийным сроком (например, 60 дней), сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Речь идет о статье 5 закона «О защите прав потребителей».

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов напомнил покупателям, что несмотря на заявления компании об уходе, они сохраняют все права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством. Например, в отношении товаров, произведенных самой IKEA, действует обязательство обеспечить возможность их технического обслуживания и ремонта в течение всего срока службы . А если такой срок не установлен — в течение десяти лет с момента производства, уточнил он.

Сейчас на официальном сайте компании указывается, что рассмотрением всех претензий потребителей занимается «ИКЕА торг». Однако главный вопрос остается открытым — имеет ли это юрлицо необходимый запас средств, запчастей и товаров для замены, чтобы выполнять требования потребителей в течение предусмотренных законом сроков, то есть как минимум в течение двух лет с момента продажи, добавил специалист.