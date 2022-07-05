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В IKEA пообещали возобновить распродажу 5 июля
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В IKEA пообещали возобновить распродажу 5 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Распродажа товаров в IKEA должна возобновиться 5 июля. Об этом «Известиям» сообщили на «горячей линии» компании во вторник.

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«Сейчас идут подготовительные работы, мы ждем, что распродажа начнется сегодня», — сказали в компании.

Через Центр поддержки клиентов невозможно будет оформить заказ — только онлайн, отметил собеседник.

В ночь на 5 июля началась распродажа товаров IKEA, которые остались на складах. Купить их могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

Расплатиться за покупку можно виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

При этом сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи. Позже на сайте компании появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную. Там добавили, что работают над решением проблемы.

Один из продавцов на крупнейших маркетплейсах РФ рассказал «Известиям», что интернет-магазин Wildberries выкупил остатки товара у IKEA и будет сам их продавать. По его словам, у бренда почти не осталось товара, поэтому продажи сегодня идут с проблемами.

Источник в Wildberries уточнил «Известиям», что маркетплейс сам не закупал товар IKEA, но продавцы на площадке могут торговать любой продукцией, которая не запрещена по законодательству РФ.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали покупателям об их правах при приобретении IKEA в России. Так, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что в отношении товаров, произведенных компанией, действует обязательство по их техобслуживанию и ремонту в течение всего срока службы, а если такой срок не установлен — в течение 10 лет с момента производства. Однако на сайте IKEA говорится, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля 2022 года, составляет два месяца с момента покупки. Это не отменяет права потребителя предъявлять продавцу претензии по качеству в течение двух лет с момента приобретения, согласно п. 5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей», подчеркнул Павлов.

Претензии потребителей должно рассмотреть ООО «ИКЕА ТОРГ».

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что продавец может реализовывать товар с коротким гарантийным сроком, если он установлен изготовителем или если изготовитель не установил гарантийный срок в принципе, согласно ст. 5 закона «О защите прав потребителей».

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Фирма пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий говорил «Известиям», что компания может купить IKEA.

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