Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи

Сайт ритейлера товаров для дома IKEA работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров. Скриншоты с сообщением об ошибке загрузки россияне начали выкладывать в Сеть в ночь на 5 июля.

Так, на портале невозможно зарегистрироваться или авторизоваться. На весь экран появляется надпись «Что-то пошло не так». Покупателям предлагают обратиться в техподдержку.

Кроме того, в настоящее время на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, просмотреть различные категории товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдает ошибку.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее», — говорится на сайте.

Сама компания пока никак не комментировала произошедшее и не сообщала своим клиентам о сбое сервиса.

В ночь на 5 июля IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети. Приобрести их смогут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы.

IKEA называет ориентировочные сроки распродажи — несколько недель. Однако добавляет, что зависеть они будут от наличия продукции.

В прошлом месяце компания объявила о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Сокращенным работникам пообещали выплатить компенсацию. Сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий сообщил «Известиям», что компания может купить IKEA.