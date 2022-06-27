Компанию IKEA может купить Mr.Doors

Компанию IKEA может купить российский производитель мебели Mr.Doors. Об этом «Известиям» рассказал сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий 27 июня.

По его словам, компания заинтересовалась бизнесом IKEA и рассматривает его в качестве нового актива для расширения своих производственных мощностей.

«У IKEA сильная модель бизнеса, которая включает продукт, маркетинг, благодаря которому дешевая мебель продается дорого», — сказал он.

У компании современное, гибкое производство, считает предприниматель. Она специализировалась на изготовлении однотипной мебели в больших объемах, которую поставляла в ближайшие страны, пояснил он. Чтобы принять решение о приобретении актива, важно понять, можно ли технологически перестроить цеха под запуск мебели небольших или средний серий по тиражу, сказал Валецкий.

Ранее в этот день стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) при наборе сотрудников будет отдавать приоритет работникам IKEA. При этом, по данным корреспондента «Известий» , сотрудников IKEA держат в неведении об их дальнейшей судьбе. Некоторых пригласили устроиться в ТЦ «Мега», других просто сократили.

Шведская компания IKEA объявила своим сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске всего персонала 15 июня. Компания пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.