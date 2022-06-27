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Бывший McDonald’s возьмет на работу сотрудников IKEA

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) при наборе сотрудников будет отдавать приоритет работникам IKEA. Об этом корреспонденту «Известий» 27 июня рассказали сотрудники кассы в IKEA «Теплый Стан».

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При этом, по данным корреспондента, сотрудников IKEA держат в неведении об их дальнейшей судьбе. Некоторых пригласили устроиться в ТЦ «Мега», других просто сократили.

Общий эмоциональный фон грустный: люди расстроены, что IKEA прекращает работу. 70% сотрудников планируют дожидаться решения руководства. При этом зарплату они получают исправно и многие сообщают, что она будет выплачиваться до конца лета.

Несмотря на это, ходят слухи, что магазины и правда перейдут к сети Hoff и всех возьмут обратно. Также сотрудники кассы рассказали, что сейчас во «Вкусно — и точка» при наборе сотрудников отдают приоритет бывшим работникам IKEA.

Как сообщали «Известия» 16 июня, шведская компания IKEA объявила своим сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске всего персонала.

«Об этом было объявлено 15 июня. Уволено более 150 тыс. человек», — рассказали собеседники редакции.

На продажу пойдут не только четыре фабрики компании, но также все ее магазины, склады и логистическая инфраструктура, офисы и всё их содержимое, в том числе выставочные примеры мебели. Имущество будет распродано в первую очередь среди бывших сотрудников, затем — всем остальным желающим.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня под названием «Вкусно — и точка». Логотипом «Вкусно — и точка» стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер. Изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в РФ 14 марта. В мае стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Предприниматель работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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