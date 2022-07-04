Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Мир
Глава ЛНР заявил о поиске кандидата на пост мэра Лисичанска
Наука
Датчики марсохода Perseverance пострадали от камней из-за сильного ветра
Мир
В ЛНР заявили о невозможности ВСУ вернуть территории республики
Авто
Синара представила новый электробус
Мир
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев
Мир
В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка
Мир
Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном

Опубликованы все детали распродажи товаров IKEA с 5 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со вторника, 5 июля, сеть магазинов IKEA, которая уходит из России, открывает распродажу остатков со складов.

За что купим: IKEA может запустить распродажу без скидок
Почему компания не будет предоставлять дисконт и кто защитит права покупателей

Товары ИКЕА можно будет приобрести только онлайн, на официальном сайте компании ikea.ru. В приложении сети они не будут доступны, как и офлайн, в гипермаркетах.

IKEA ограничила зону доставки. Ее осуществят в городах, где находятся магазины, и 50 км от них. Полный список:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Екатеринбург,
  • Казань,
  • Краснодар,
  • Ростов-на-Дону,
  • Нижний Новгород,
  • Новосибирск,
  • Омск,
  • Уфа,
  • Самара.

Расплатиться за покупку можно будет виртуальными картами. Подарочные карты магазина использовать не получится, но деньги за них в компании пообещали вернуть в случае обращения в «ИКЕА Сервис». Скидки по картам IKEA Family не предусмотрены.

Некоторые виды товаров, например петли, не удастся приобрести как отдельный артикул. Продавать их будут только в комбинации со шкафом, гардеробом. Для заказа сложных систем, таких как кухня, в ИКЕА советуют обратиться в свой Центр поддержки клиентов. Там смогут помочь с заказом и его проверкой, но не с планированием.

Как долго продолжится распродажа, зависит от того, за какой период будут реализованы товары. IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022