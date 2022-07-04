Опубликованы все детали распродажи товаров IKEA с 5 июля

Со вторника, 5 июля, сеть магазинов IKEA, которая уходит из России, открывает распродажу остатков со складов.

Товары ИКЕА можно будет приобрести только онлайн, на официальном сайте компании ikea.ru. В приложении сети они не будут доступны, как и офлайн, в гипермаркетах.

IKEA ограничила зону доставки. Ее осуществят в городах, где находятся магазины, и 50 км от них. Полный список:

Москва,

Санкт-Петербург,

Екатеринбург,

Казань,

Краснодар,

Ростов-на-Дону,

Нижний Новгород,

Новосибирск,

Омск,

Уфа,

Самара.

Расплатиться за покупку можно будет виртуальными картами. Подарочные карты магазина использовать не получится, но деньги за них в компании пообещали вернуть в случае обращения в «ИКЕА Сервис». Скидки по картам IKEA Family не предусмотрены.

Некоторые виды товаров, например петли, не удастся приобрести как отдельный артикул. Продавать их будут только в комбинации со шкафом, гардеробом. Для заказа сложных систем, таких как кухня, в ИКЕА советуют обратиться в свой Центр поддержки клиентов. Там смогут помочь с заказом и его проверкой, но не с планированием.

Как долго продолжится распродажа, зависит от того, за какой период будут реализованы товары. IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.