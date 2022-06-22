Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июня
Экономика
Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляцию
Экономика
IKEA сворачивает торговые точки на территории России
Мир
Один мирный житель погиб и 14 пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов
Мир
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 255 человек
Мир
Власти США решили уменьшить содержание никотина в сигаретах
Мир
В Бресте в День памяти и скорби прошел симфонический концерт
Мир
Власти Запорожья призвали упразднить границу с РФ
Мир
Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Общество
У Ржевского мемориала почтили память погибших в ВОВ
Мир
Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам

IKEA сворачивает торговые точки на территории России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основанная в Швеции нидерландская компания IKEA начала закрывать свои торговые точки на территории России.

Ни себе, ни людям: российские заводы IКЕА производили на экспорт до 80% мебели
Их закрытие может обернуться для компании временным дефицитом и ростом цен

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что IKEA вынуждена будет заплатить штрафы — сотни миллионов рублей — за разрыв договоров аренды в торговых центрах.

По его мнению, именно такие условия могут быть зафиксированы в контрактах между компанией и арендодателями. Он дополнил, что в некоторых договорах собственники площадок также имеют право забрать депозит или арендную плату до конца срока документа. Обычно ТЦ заключали договора на пять лет, отметил эксперт.

В среду, 22 июня, стало известно, что нидерландская компания разрывает отношения со своими точками в ТЦ столицы и Санкт-Петербурга. Люлин напомнил, что речь идет о небольших форматах IKEA CITY, которых было примерно 10. При этом, как отметил вице-президент Союза торговых центров, компания распродает весь товар в магазинах и студиях, которые находятся в «Мегах», то есть «очищает» площади от продукции. Это дает основание считать, что IKEA законсервирует свою розницу на территории России. В дальнейшем на площадках компании могут открыться другие торговые операторы.

IKEA производит мебель и товары для дома.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Также в среду сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в России. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022