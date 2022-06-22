IKEA сворачивает торговые точки на территории России

Основанная в Швеции нидерландская компания IKEA начала закрывать свои торговые точки на территории России.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что IKEA вынуждена будет заплатить штрафы — сотни миллионов рублей — за разрыв договоров аренды в торговых центрах.

По его мнению, именно такие условия могут быть зафиксированы в контрактах между компанией и арендодателями. Он дополнил, что в некоторых договорах собственники площадок также имеют право забрать депозит или арендную плату до конца срока документа. Обычно ТЦ заключали договора на пять лет, отметил эксперт.

В среду, 22 июня, стало известно, что нидерландская компания разрывает отношения со своими точками в ТЦ столицы и Санкт-Петербурга. Люлин напомнил, что речь идет о небольших форматах IKEA CITY, которых было примерно 10. При этом, как отметил вице-президент Союза торговых центров, компания распродает весь товар в магазинах и студиях, которые находятся в «Мегах», то есть «очищает» площади от продукции. Это дает основание считать, что IKEA законсервирует свою розницу на территории России. В дальнейшем на площадках компании могут открыться другие торговые операторы.

IKEA производит мебель и товары для дома.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Также в среду сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в России. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.