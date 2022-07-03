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Распродажа товаров со складов IKEA начнется 5 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Об этом сообщили на сайте IKEA.

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«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru», — говорится в размещенном 3 июля заявлении.

Отмечается, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

О том, что IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу на 5 июля, «Известия» сообщили еще 1 июля. Отмечалось, что распродажа продлится до того момента, пока не продадут весь многочисленный товар, при этом скидок не будет.

Накануне сообщалось, что в России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшейся IKEA. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в Москве возбудили три уголовных дела, после того как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Отмечалось, что в период распродажи для сотрудников стало появляться особенно много объявлений о перепродаже на Avito. Так, игрушку-акулу «Блохэй» предлагают по цене от 990 рублей до 4 млн рублей, выяснили «Известия».

27 июня IKEA начала распродажу для своих сотрудников. Она должна была продлиться по 1 июля. Сообщалось, что работники могут получить скидки на все товары в размере 15% и до 50–60% — на уцененные вещи.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске всего персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Позже сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.

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