Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе
Общество
Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита
Общество
Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8
Политика
Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана
Экономика
Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России
Общество
В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию
Мир
В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану
Мир
Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными
Экономика
В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

В РФ зафиксировали случаи мошенничества с товарами IKEA

0
Фото: Global Look Press/dpa/Markus Scholz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшихся магазинов шведского ритейлера IKEA. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в столице возбуждено уже три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Сделке — время: кто может купить производства IKEA в России
Сколько стоят активы компании и выиграют ли от перемен потребители

Как рассказали собеседники, с одной из потерпевших связался некий человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Женщина перевела ему деньги, но товар так и не получила. Еще одну жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Потерпевшая заказала у афериста 500 бокалов, перевела предоплату 50%, но после мошенник скрылся. А третья пострадавшая вышла на мошенников сама — в группе «Ищу IKEA» во «Вконтакте» нашла объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка тоже перевела деньги и не получила товар. «Известия» направили запрос в МВД.

В целом, после сообщения о приостановке деятельности ритейлера в России объявления о реализации его товаров стали появляться на самых разных сайтах. В период распродажи для сотрудников — особенно активно на Avito. К примеру, знаменитую игрушку акулу «Блохэй» там можно приобрести по цене от 990 рублей до 4 млн рублей, выяснили «Известия». В магазинах товар раньше стоил 1499 рублей.

«Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или любой другой человек», — посоветовала управляющий партнер «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В противном случае рисков избежать не получится, добавил он.

Подробнее читайте в материале «Известий»

«Есть идейные: в РФ зафиксировали случаи мошенничества с товарами IKEA»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022