В России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшихся магазинов шведского ритейлера IKEA. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в столице возбуждено уже три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Как рассказали собеседники, с одной из потерпевших связался некий человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Женщина перевела ему деньги, но товар так и не получила. Еще одну жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Потерпевшая заказала у афериста 500 бокалов, перевела предоплату 50%, но после мошенник скрылся. А третья пострадавшая вышла на мошенников сама — в группе «Ищу IKEA» во «Вконтакте» нашла объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка тоже перевела деньги и не получила товар. «Известия» направили запрос в МВД.

В целом, после сообщения о приостановке деятельности ритейлера в России объявления о реализации его товаров стали появляться на самых разных сайтах. В период распродажи для сотрудников — особенно активно на Avito. К примеру, знаменитую игрушку акулу «Блохэй» там можно приобрести по цене от 990 рублей до 4 млн рублей, выяснили «Известия». В магазинах товар раньше стоил 1499 рублей.

«Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или любой другой человек», — посоветовала управляющий партнер «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В противном случае рисков избежать не получится, добавил он.

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«Есть идейные: в РФ зафиксировали случаи мошенничества с товарами IKEA»