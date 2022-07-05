Покупателям рассказали об их правах при приобретении IKEA в России

В отношении товаров, произведенных компанией IKEA, действует обязательство по обеспечению возможности их технического обслуживания и ремонта в течение всего срока службы, а если такой срок не установлен — в течение 10 лет с момента производства. Об этом рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов во вторник, 5 июля.

«Потребителям следует помнить, что, несмотря на заявления компании об уходе, они сохраняют все права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством», — сказал общественник.



Так, заявления на официальном сайте IKEA о том, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля 2022 года, составляет всего два месяца с момента приобретения, не отменяет права потребителя предъявлять продавцу претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки товара, согласно п. 5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей», отметил Павлов.



Сейчас на официальном сайте компании указывается, что все претензии потребителей рассматривает ООО «ИКЕА ТОРГ» (141400, Московская область, г. Химки, мкр. Икеа, корпус 1).

«Однако главный вопрос остается открытым — имеет ли данное юридическое лицо необходимый запас средств, запчастей и товаров для замены, чтобы выполнять требования потребителей в течение предусмотренных законом сроков, то есть как минимум в течение двух лет с момента продажи потребителю последнего товара», — сказал глава «Общественной потребительской инициативы».

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что продавец может реализовывать товар с коротким гарантийным сроком, например 60 дней, если такой срок установлен изготовителем или если изготовитель не установил гарантийный срок в принципе. Речь идет о ст. 5 закона «О защите прав потребителей». В июне IKEA сообщила, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля этого года, составляет два месяца с момента приобретения. Сотрудники ритейлера в «Мега Теплый Стан» заявили «Известиям» 28 июня, что бренд может отменить расширенную гарантию.

Руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерина Кузнецова рассказала «Известиям», что уход IKEA из России означает лишь то, что на российской территории не будут продаваться товары бренда. При этом российское представительство продолжит свое существование до исполнения всех обязательств и полного закрытия бизнеса, добавила она.

«Это означает, что все покупатели, которые приобрели товар на распродаже, смогут воспользоваться правами, предусмотренными законом «О защите прав потребителей»: вернуть товар, который не подошел, обратиться в случае брака или по гарантии. Возможно, IKEA назначит какую-то стороннюю компанию для осуществления ремонта товаров по гарантии», — сказала юрист.

Она подчеркнула, что невозможной станет замена товара ввиду отсутствия аналогичных позиций и прекращения поставок, и потребителям будут возвращать деньги.

В ночь на 5 июля IKEA начала онлайн-распродажу товаров, которые остались на складах сети. Купить их смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

При этом сайт ритейлера работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров. На портале было невозможно зарегистрироваться или авторизоваться. Позже во вторник на сайте IKEA появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную. В компании добавили, что работают над решением проблемы.

Один из продавцов на крупнейших маркетплейсах РФ заявил «Известиям», что интернет-магазин Wildberries выкупил остатки товара у IKEA и будет сам их продавать. По его словам, у марки практически не осталось товара, поэтому продажи сегодня идут с проблемами.

Источник в Wildberries уточнил «Известиям», что маркетплейс сам не закупал товар IKEA, но продавцы на площадке могут торговать любой продукцией, которая не запрещена по законодательству РФ.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Фирма пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий говорил «Известиям», что компания может купить IKEA.