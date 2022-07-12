Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
Избран новый президент АФК «Система»
Общество
В России выявили первый случай оспы обезьян
Экономика
Zara может вернуться в Россию лишь в 2023 году
Мир
В Новой Каховке назвали терактом удар ВСУ по городу
Мир
Европа отказалась выдавать РФ 43 обвиняемых с начала спецоперации
Экономика
Иностранные бренды рассматривают новые варианты поставок в Россию
Мир
Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке местью за мирную жизнь
Спорт
Олимпийский чемпион Мо Фара стал британцем благодаря торговцам людьми
Мир
В Новой Каховке после удара ВСУ продолжается пожар на складе селитры
Мир
В США поездку Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезной
Мир
Украинские боевики заставляли жителей Лисичанска копать для них окопы

Иностранные бренды рассматривают новые варианты поставок в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие из иностранных брендов обсуждают пролонгацию договоров аренды помещений под магазины в России. Большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения, сообщила «Известиям» директор направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина.

Яблочный запас: в продаже появились MacBook из параллельного импорта
Как цены и гарантия на них отличаются от аналогичных ноутбуков по прямым поставкам

«В ближайшее время мы не ожидаем большого количества новых заявлений об уходе крупных международных игроков с рынка стрит-ритейла. По имеющейся информации, многие из брендов обсуждают пролонгацию договоров, но пока на более короткие сроки. Чаще всего закрытия носят временный характер из-за внешней ситуации и логистических сложностей. В целом большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения», — рассказала она.

Пустые помещения на пешеходных улицах, где ранее располагались иностранные бренды, уже сейчас рассматриваются другими арендаторами, в том числе локальными компаниями и новыми игроками из стран, имеющих возможность развития в России, добавила Ирина Козина.

В частности, в популярных локациях столицы открылись магазины таких российских игроков, как 12Storeez, NIKITA EFREMOV, Kicks Town, YULIAWAVE, Country Textile, Nude Story, LN Family и др.

Также некоторые свободные помещения на пешеходных и центральных торговых улицах уже успели обзавестись новыми иностранными арендаторами: например, на месте Burberry на Петровке открылся бутик Brunello Cucinelli.

Так, в целом, по итогам I полугодия 2022 года средняя доля вакантных помещений в исследуемых торговых коридорах Москвы составила 15,7%, увеличившись на 0,7 п. п. за полгода, но сократившись на 1 п. п. за год. Наибольшая вакантность наблюдается на улице Кузнецкий Мост, где доля свободных площадей достигает 51,2% (+28,3 п. п. за год). Самый значительный рост доли пустующих помещений отмечен на пешеходных улицах столицы (+5,3 п. п. за полгода и +4,6 п. п. за год).

«По итогам полугодия мы видим колоссальную вакансию на Кузнецком Мосту, связанную с закрытием магазинов иностранных игроков, в том числе двух флагманских бутиков международных брендов. При этом наблюдается перспектива развития для новых локальных брендов и компаний из стран-партнеров: у них появилась возможность заявить о себе на центральных улицах столицы», — отметила Козина.

По ее словам, также стоит отметить активный спрос со стороны предприятий общественного питания различных форматов, который позволяет прогнозировать дальнейшую положительную динамику на рынке стрит-ритейла Москвы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022