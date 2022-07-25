Некрасиво ушли: компанию Bosch требуют наказать за нарушения прав потребителей

В Химкинский городской суд подан иск к компании Bosch из-за нарушения прав потребителей. Как выяснили «Известия», заявление подготовила Общественная потребительская инициатива (ОПИ). Немецкого производителя просят наказать за невыполнение гарантийных обязательств. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Известиям» опровергли эти обвинения, заявив, что их члены, в том числе Bosch, все гарантийные обязательства соблюдают. А вот потребители пишут в соцсетях отзывы об отключении некоторых функций товаров из-за санкций и просят возместить убытки.

Без гарантий

По информации «Известий», к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав, в Химкинский суд Московской области подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А также об ООО «БСХ Бытовые приборы» — она отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в исковом заявлении, которое имеется в распоряжении «Известий».

Некрасиво ушли Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

В нем указывается, что представители компании в РФ — ООО «Роберт Бош» и ООО «БСХ Бытовые приборы» — несут перед российскими потребителями юридические обязанности. В том числе по замене недоброкачественного товара новыми этой же марки, а также другие гарантийные обязательства. Однако, как утверждают в ОПИ, этого не происходит. Компании нарушают возложенные на них законом обязанности, а вместе с тем и законные права российских потребителей, говорится в иске.

— Только за последние три года Bosch реализовал на российском рынке продукции на 250 млрд рублей. И в эту сумму была заложена оплаченная российскими гражданами гарантийная и послегарантийная поддержка, которой их сейчас лишают, — пояснил «Известиям» инициатор иска глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, подобные действия не могут остаться безнаказанными.

— Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников. Не стоит забывать также об ущербе смежным отраслям, которые завязаны на использовании компонентов этого бренда. Прежде всего это производство легковых и грузовых автомобилей, — отметил правозащитник.

По его словам, уже есть тысячи жалоб от недовольных покупателей, которые не смогли выполнить гарантийный ремонт техники.

В исковом заявлении ОПИ просит признать противоправными действия Bosch, а также заставить возобновить импорт или производство товаров бренда в ассортименте и объеме, необходимом для исполнения гарантийных обязательств.

«Известия» направили запрос в Bosch с просьбой прокомментировать требования к компании. Глава департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин сообщил, что о подобном иске организации неизвестно.

Ушли в таймаут Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

— Как только он к нам поступит, мы его внимательно изучим. ООО «БСХ Бытовые приборы» продолжает исполнять все свои обязательства перед потребителями, включая обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию и замене приборов, в полном соответствии с законом о защите прав потребителей, — пояснил он.

Bosch уже не тот

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК считают, что у компаний, которые в нее входят, проблем с гарантийным обслуживанием нет. В том числе речь идет о брендах Bosch, Samsung, Panasonic, Canon, Philips, Apple и других.

— По нашей информации, все члены ассоциации соблюдают требования закона «О защите прав потребителей» в полном объеме. Иногда бывают проблемы в плане задержки поставок запчастей по объективным логистическим причинам, которые сегодня возникают на рынке во всех отраслях. Но тем не менее все права потребителей соблюдаются компаниями в полном объеме, — пояснил «Известиям» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

Тем временем в «Яндексе» можно без труда найти негативные отзывы покупателей.

«Купил посудомоечную машину в январе. Заплатил за функцию управления через смартфон. Все работало прекрасно, сейчас в одностороннем порядке производитель Bosch отключил эту функцию. Я полагаю, что через суд компания должна компенсировать затраты клиентов. И написал отзыв в гугл плей, его просто не опубликовали», — написал 14 апреля россиянин Андрей Куликов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Некрасиво ушли Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что сегодня проблема не в том, что бренды ушли, а в том, что ряд из них действительно перестал выполнять свои гарантийные обязательства. По его словам, всё, что связано с послепродажным обслуживанием даже той техники, которая была продана или поставлена в Россию до введения санкций, сейчас решается иными способами.

— Производители отказываются исполнять свои обязанности по отношению к технике параллельного импорта. Теперь эти вопросы пытаются решить ритейлеры — с помощью собственных сервисных центров или сторонних, тех, которые раньше работали с производителями, — пояснил он «Известиям».

По его словам, отдельной статистикой по претензиям к технике Bosh ассоциация не располагает. Но дело здесь не в поломках или неисправностях, а в том, что производитель в любом случае должен отвечать за свою продукцию и обеспечивать гарантии потребителям, подчеркнул эксперт.

Также «Известия» направили запросы в Samsung, Tefal, Canon, Epson, Xerox и Panasonic на предмет перспектив гарантийного обслуживания в России и возвращения компаний на рынок.