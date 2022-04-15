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Эх, яблочко: в Москве начнется рассмотрение иска к Apple

Как российские потребители хотят наказать продавца техники и что грозит компании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эх, яблочко: в Москве начнется рассмотрение иска к Apple
2022-04-14 17:22:15">
2022-04-14 17:22:15
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В Пресненском суде Москвы в ближайшее время начнется рассмотрение иска к фирме ООО «Эппл Рус», российскому филиалу Apple. Счета и имущество компании просят арестовать, чтобы обеспечить интересы потребителей. По информации «Известий», речь может идти о сумме в несколько сотен миллиардов рублей. Одним из участников процесса станет Роспотребнадзор. Эту информацию «Известиям» подтвердили в самом ведомстве. Эксперты считают, что Apple действительно может проиграть дело в суде.

Защитить потребителей

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Как выяснили «Известия», Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу американской компании Apple фирме ООО «Эппл Рус». Общественная организация требуется признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры. По информации «Известий», участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор уведомил суд о вступлении в дело в целях дачи заключения. Позиция будет озвучена в суде после ознакомления со всеми материалами дела и пояснениями сторон», — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил «Известиям» инициатор иска, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, первое заседание суда пройдет в ближайшие дни апреля.

Эх, яблочко
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники. Также уже не ведется послегарантийный ремонт и есть большая вероятность прекращения ремонта по гарантии, — пояснил он «Известиям».

По его словам, фактически российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple.

— Согласно законодательству, у российских граждан есть все права на то, чтобы требовать соответствующей компенсации. Наша задача им в этом помочь, тем более что на российских счетах компании находятся миллиарды рублей, — пояснил он «Известиям».

Общественник подчеркнул, что за последние три года дочерний филиал ООО «Эппл Рус» заработал на российских потребителях 652 млрд рублей. Выручка за прошлый год оказалась рекордной — 386 млрд рублей.

Эта информация подтверждается данными базы СПАРК-Интерфакс, которая занимается профессиональной оценкой активов бизнеса. Согласно ее информации, ООО «Эппл Рус» относится к категории крупных предприятий России, на котором работает до 200 человек. Ее головной организацией указывается Apple Inc. — США.

Эх, яблочко
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Уставной капитал на момент создания ООО в 2011 году составлял 3,3 млн рублей. Выручка от продажи товаров в России в 2021 году достигла 386 млрд рублей, а чистая прибыль — 11,5 млрд. Согласно базе данных, в настоящее время компания имеет хорошую финансовую репутацию с низкими рисками и отсутствием заблокированных счетов. Место нахождения учредителей, которые владеют 100% уставного капитала «Эппл Рус», указано в Ирландии. Основным интернет-ресурсом организации значится официальный сайт www.apple.com.

«Известия» направили запрос в компанию Apple с просьбой прокомментировать начало судебного процесса в России и исковые требования.

О прекращении работы в России Apple заявила 1 марта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на компанию. На ее сайте новостей на эту тему нет, хотя купить что-либо невозможно. Компания наметила ряд действий, включая прекращение всего экспорта, Apple Pay и другие ее услуги в РФ будут ограничены.

Всё может быть

Как выяснили «Известия», компания уже проигрывала иски потребителей в Пресненском суде Москвы. Однако требования граждан были более скромные, до блокировки счетов не доходило. В основном речь шла о компенсации гражданам морального вреда и возмещении стоимости некачественного товара. Решения можно изучить на сайте суда.

Эксперты полагают, что Apple вполне может поплатиться своими счетами, но обусловлено это будет исключительно ситуацией, которая сложилась из-за военной операции на Украине.

Эх, яблочко
касса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Просить обеспечить иск деньгами компании можно, но, как показывает судебная практика, добиться этого будет очень тяжело, практически невозможно. Ведь иначе таким образом будет полностью блокирована предпринимательская деятельность Apple в России. Думаю, что тут возможно частичное удовлетворение иска, — пояснил «Известиям» адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, учредитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов.

При этом он допускает, что полностью выиграть иск можно будет только в одном случае — при условии негативного отношении судьи к действиям Apple по прекращению работы в России в условиях военной операции на Украине.

— Конечно, всем неприятно то, как сегодня ведут себя иностранные корпорации. Если суд решится арестовать многомиллиардные прибыли, то он может исходить из того, что эта компания и так уже приостановила свою работу в России, — отметил эксперт.

Сопредседатель по международным отношениям и цифровой сфере Союза потребителей РФ, юрист Алексей Койтов также считает, что иск может быть удовлетворен лишь частично. По его словам, эта оценка исходит из текущего законодательства и судебной практики, которые к моменту рассмотрения дела могут и поменяться.

Эх, яблочко
магазин
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его словам, так как иск предъявлен в защиту неопределённого круга лиц, то можно рассчитывать на признание противоправными действия Apple по прекращению поставки необходимых запасных частей и иных действий, которые влекут невозможность ремонта и технического обслуживания товара. Эксперт надеется, что такая постановка вопроса побудит саму компанию возобновить поставки продукции.

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