Номерной фон: в России тестируют начисление зарплат через СБП

Российские банки пилотируют начисление зарплат через СБП . Об этом «Известиям» рассказали три источника на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях. Предполагается, что он позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина, а банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя . Сервис позволит решить проблему «зарплатного рабства», с которой по-прежнему сталкивается часть россиян, отметили эксперты. Они добавили, что для полномасштабного запуска системы возможно потребуются изменения трудового законодательства .

Свобода выбора

Весной и летом 2022 года ряд российских банков протестировали начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. В ходе эксперимента проверялась техническая часть, рассказал «Известиям» один из источников на платежном рынке. Он уточнил, что с технологической точки зрения этот сценарий предполагает перечисление денег от юрлица физлицу (Business-to-Customer, B2C-операция), который уже реализован (например, он позволяет оформить возврат денег, если покупка была оплачена через СБП).

Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей . В их число входят как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН). При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя .

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В пилотном проекте участвуют пять российских кредитных организаций , рассказали еще два источника на банковском рынке. «Известия» направили запросы в топ-30 российских финансовых организаций. Об инициативе знают в Абсолют Банке, УБРиР и Новикомбанке, сообщили их представители, уточнив, что в «пилоте» не участвуют. В УБРиР отметили, что активно прорабатывают реализацию этого сервиса для своих клиентов.

В «Сбере» сообщили, что поддерживают все доступные на рынке способы зачисления платежей физическим лицам, в том числе — по технологии СБП. В банке добавили, что также предоставляют корпоративным клиентам сервис зачисления получек по номеру телефона, но только на карты «Сбера».

Пилотный проект проходит на площадке ассоциации «ФинТех» (АФТ), сообщил один из источников. «Известия» направили туда запрос. В ходе подготовки к тестированию специалисты изучали актуальность функционала . На сайте ассоциации опубликовано исследование от 18 января 2022 года, посвященное востребованности начисления зарплаты по «идентификатору от физлица».

В соответствии с ним, некоторые россияне всё еще сталкиваются с проблемой «зарплатного рабства» . Часть респондентов (61%) сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно. В то же время лишь 21,7% заявили о желании изменить кредитную организацию, куда приходит зарплата. Среди причин, которые могут помешать сменить зарплатный банк, опрошенные назвали запрет от работодателя это сделать (46%), нежелание заниматься этим вопросом (27%) и незнание, как это реализовать (20%). Вместе с тем половина (52%) заявила, что воспользовалась бы удобным сервисом по смене зарплатного банка.

В один клик

Сервис начисления зарплаты через СБП вполне может быть востребован , полагает руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин. По его ожиданиям, технология будет удобна гражданам с зарплатами, которые превышают порог бесплатных переводов через СБП (сейчас это 100 тыс. рублей в месяц). Также, по словам эксперта, сервис станет полезным некоторым работодателям, которым сейчас сложно обеспечить перевод зарплаты сотрудников в разные банки .

— Интерес к получению зарплаты по системе быстрых платежей среди компаний и их сотрудников будет зависеть от удобства организации этого процесса. Бухгалтерии компании-работодателя нужно будет собирать заявления сотрудников на выплаты с указанием не только номера телефона сотрудника, но и, например, СНИЛС или ИНН как главных идентификаторов получателя. Такой подход позволит избегать ошибочных переводов в случае , если работник сменит номер телефона, — считает руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

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В Новикомбанке согласны, что при реализации сервиса возрастает риск ошибки начисления зарплаты по неверному номеру, что резко снижает плюсы нового формата.

Предлагаемое решение значительно упростит смену зарплатного банка , убежден руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: при изменении кредитной организации, выбранной в СБП в качестве приоритетного банка для начисления денег, клиент сможет автоматически получать зарплату на новый счет без необходимости передавать реквизиты и детали в бухгалтерию.

При реализации сервиса могут потребоваться изменения в трудовое законодательство , считает член Ассоциации юристов России Амир Хасанов. Он пояснил: в соответствии с Трудовым кодексом (ТК) деньги работнику выплачиваются в кредитную организацию, указанную в заявлении работника , либо на условиях, определенных трудовым договором. А с внедрением СБП работник сможет сменить банк, на который будет получать оплату без участия работодателя. Это противоречит ТК в действующей редакции — там необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ, отметил юрист.

В ЦБ и НСПК не ответили на запрос «Известий» о переводе зарплат по номеру телефона через СБП.