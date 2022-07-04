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Телефонная связь: в СБП тестируют прием платежей касанием к смартфону продавца

Зачем клиенту прикладывать свое устройство к чужому и каким предпринимателям это нужно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В СБП тестируют новый сценарий приема платежей через NFC на смартфоне продавца: для оплаты клиенту достаточно приложить свой телефон к телефону, который выступает в качестве терминала в торговой точке. Об этом «Известиям» рассказали в НСПК. Первым функционал пропилотировал Делобанк, планируют это сделать ВТБ и крымский РНКБ, сообщили их представители. Этот метод будет доступен и клиентам с Android, и с iOS. На рынке полагают, что прием платежей на смартфоне продавца будет набирать популярность за счет низкой стоимости и простоты настройки, в частности среди курьеров и работников салонов красоты.

NFC — метко: в СБП внедряют оплату смартфоном по аналогии с Apple Pay
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Прием — прием

НСПК вместе с банками тестирует сценарий оплаты по NFC-технологии в СБП, при котором для приема платежа от клиента используется смартфон продавца с технологией SoftPOS (она предполагает, что телефон выступает в качестве платежного терминала). Об этом «Известиям» заявили в НСПК (платежный и клиринговый центр СБП). Там уточнили, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй» — платеж на стороне покупателя проходит через него. Утилита работает на Android версии не ниже 6.0 и iOS начиная с 13-й версии. То есть платежи с помощью NFC по новому сценарию будут доступны в том числе владельцам айфонов.

— Прием оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты, — пояснили в НСПК.

Телефонная связь
оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Делобанк провел успешное тестирование технологии и готов к ее промышленному использованию, сообщила «Известиям» его руководитель Ирина Кузьмина. Она уточнила, что для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой телефон к смартфону-терминалу. Затем нужно выбрать банк для оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. После оплаты деньги моментально зачисляются на расчетный счет предпринимателя, подчеркнула Ирина Кузьмина.

ВТБ планирует в ближайшее время запустить для клиентов среднего и малого бизнеса решение для приема оплаты через СБП с помощью смартфона. Пилотирование и внедрение сценария также планирует крымский РНКБ, сообщили их представители. Перспективным это направление считают и в банке «Русский Стандарт». УБРиР не является пилотным участником технологии, но при появлении стандарта этого вида платежа банк готов в оперативном режиме внедрить софт, заявили там. «Известия» направили запрос в ЦБ о востребованности нового сценария приема платежей в СБП.

Справка «Известий»

Приложение «СБПэй», которое должно быть установлено у клиента для проведения платежа новым способом, запущено НСПК. В компании сообщили, что на 1 июля к нему присоединились 114 банков. В их числе ВТБ, МКБ, РСХБ, Ак Барс Банк, «Дом.РФ». В ноябре 2021 года в приложении успешно протестировали платежи по NFC-технологии — по аналогии с привычными Apple Pay и Google Pay.

Телефонная связь2
сбп
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Сможет ли этот способ стать альтернативой Apple и Google Pay

Это не опасно?

Технология SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон в платежный терминал, существовала на рынке и раньше. Ее развивали как ушедшие из России Visa и Mastercard, так и платежная система «Мир». Представитель последней заявил, что технологию активно используют тысячи предприятий. Основные пользователи такого метода расчетов — ИП и малый бизнес, которые продают свои товары и услуги мобильно с выездом на удобный для клиента адрес, например в сфере доставки и красоты, полагают в банке «Дом.РФ».

— Технология оплаты SoftPOS интересна и актуальна для представителей бизнеса из самых разных областей: ресторанный сегмент, организация курьерской доставки, благотворительность. Это весьма выгодное решение для владельцев малого бизнеса, притом что не нужно даже докупать торговый эквайринг. Актуальность решения SoftPOS особенно высока в современных условиях, когда спрос на ежедневную курьерскую доставку товаров активно растет, а именно SoftPOS позволяет обеспечить удобный прием безналичной оплаты курьерами и агентами, — добавили в банке «Русский Стандарт».

После ухода с рынка Apple Pay и Google Pay решения по бесконтактной оплате особенно востребованы, добавили в банке «Зенит».

Телефонная связь1
доставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Использование смартфона в качестве платежного терминала делает прием платежей по СБП еще дешевле: бизнес сможет сократить затраты на оборудование, отметила партнер технологической практики Kept (ранее КПМГ) Оксана Борисова. При этом само использование сервиса ЦБ дешевле классического эквайринга — комиссии не превышают 0,7%, тогда как операции по картам могут стоить для юрлица 2–2,5% от суммы.

Вместе с тем на начальном этапе внедрения технология способна вызвать недоверие со стороны пользователей, опасается руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он пояснил: для россиян может быть непонятно, зачем прикладывать собственный телефон к чужому смартфону — не исключено, что граждане начнут опасаться мошеннических транзакций. Впрочем, по словам эксперта, риск минимизируется базовым информированием о новом способе оплаты.

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