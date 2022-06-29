Соблюдать компенсацию: комиссии в СБП возместили 69 тыс. малых предприятий

Почти 70 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались программой возмещений комиссий за прием платежей через СБП с декабря 2021-го по май 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в Минэке. Возможность компенсации трат спровоцировала рост спроса со стороны предпринимателей на новый вид оплат, заявили в крупнейших кредитных организациях. Развитие альтернативных национальных финансовых инструментов актуально в условиях прекращения работы Apple Pay и Google Pay — по прогнозам экспертов, QR-платежи могут занять до половины рынка уже в 2022 году.

Обратный платеж

С декабря 2021-го по май 2022 года банки запросили 274,5 млн рублей субсидий для обеспечения возмещения затрат за использование СБП для 69 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом «Известиям» сообщили в Минэке. Согласно статистике ведомства, за это время суммарный объем операций, по которым предусмотрена компенсация, составит более 50,5 млрд рублей.

— В 2021 году количество зарегистрированных в системе быстрых платежей субъектов МСП увеличилось в 4,7 раза и достигло 161 тыс. По итогам I квартала 2022 года количество зарегистрированных в СБП субъектов МСП составило уже 219 тыс. Средний ежемесячный прирост потребности банков в субсидии составляет 24%, — подсчитали в Минэке.

Программа компенсации комиссий за прием платежей через СБП была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она начала действовать с 1 июля 2021 года. По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам развития МСП в мае было принято решение продлить программу до 31 декабря 2022 года. Минэкономразвития России подготовлен соответствующий проект постановления, сейчас он проходит межведомственное согласование, сообщили в ведомстве.

Соблюдать компенсацию Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лидером по объёму возмещений по программе Минэка стал «Тинькофф». В сервисе «Тинькофф Касса», который предоставляет платежные услуги бизнесу, сообщили «Известиям», что с начала действия меры поддержки компенсировали 14 тыс. МСП комиссии на 70 млн рублей. За последние полгода число представителей бизнеса, которые воспользовались льготой, выросло в два раза, подчеркнули в «Тинькофф Кассе». В Экспо Банке подсчитали, что их число растет на 10-15% каждый месяц. По итогам I квартала сумма компенсаций бизнесу выросла 2,5 раза, оценили в Делобанке. В «Русском Стандарте» этот показатель увеличился в 4,5 раза по сравнению с началом года.

Возможность оплаты товаров и услуг через СБП появилась осенью 2019 года. Основной на данный момент способ проведения операции — сканирование QR-кода. По информации ЦБ, на сегодняшний день сервисом уже воспользовались более 9 млн граждан. Только в I квартале 2022 года более 6 млн россиян оплатили через СБП порядка 16 млн покупок почти на 63 млрд рублей.

Массовые компенсации

Рост популярности СБП подтвердили «Известиям» в крупнейших банках, в том числе — в Росбанке, «Открытии», «Тинькофф», МКБ, ПСБ, Совкомбанке, банке Санкт-Петербург», «Русском Стандарте», крымском РНКБ.

— Альтернативные способы приема платежей, такие как СБП, набирают популярность у бизнеса, и этот тренд будет усиливаться. СБП — доступный для бизнеса способ приема безналичных платежей: в системе установлены низкие комиссии, а подключить оплату через нее можно даже без интеграции с банком и без специального оборудования — достаточно разместить QR-код. Также СБП позволяет принимать оплату онлайн: покупатель может совершить платеж в несколько кликов без использования банковской карты, — заявил руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

Спрос растет в первую очередь из-за дешевизны услуги — комиссия составляет от 0,4% до 0,7%, а также благодаря программе компенсаций Минэка, пояснили в банке «Санкт-Петербург». Полученная экономия позволяет небольшим компаниям направить дополнительные средства на развитие бизнеса, добавили в финорганизации.

Соблюдать компенсацию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— После ухода платежных сервисов Apple Pay и Google Pay бизнес стал активнее предлагать оплату с помощью куайринга. По данным Делобанка, только в последний месяц доля куайринга в безналичных платежах увеличилась в три раза — с 10% до 30%. Эксперты прогнозируют, что уже в 2022 году около 50% всех платежей в России будет приходиться на QR-коды. Это может произойти даже несмотря на временное снижение комиссий по эквайрингу для ряда категорий бизнеса, — подчеркнула руководитель Делобанка Ирина Кузьмина.

Для бизнеса приtм оплаты через СБП выгоден, поскольку предоставляет минимальную из возможных комиссию за приtм безналичного расчtта, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он добавил, что среди преимуществ СБП — также возможность проведения транcакций между разными банками без дополнительной платы. Механизм возмещения комиссий стимулирует бизнес использовать СБП, констатировал Павел Сигал.

— Малые и средние компании в целом очень чувствительны даже к небольшим изменениям доходности. Действие программы компенсаций решает сразу две задачи. Первая — это собственно поддержка предприятий МСБ. Вторая — популяризация СБП в целом. Кроме того, такие платежи стали более востребованными после отключения от электронных кошельков в мобильных устройствах карт, эмитированных российскими банками, — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков

«Известия» направили запрос в ЦБ о том, может ли механизм возмещения комиссий в СБП стать бессрочным.