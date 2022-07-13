Бюджетное вместо: россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП

Россияне смогут оплатить налоги и штрафы через Систему быстрых платежей . Такой функционал перечислений от граждан в пользу государства уже протестировал банк «Синара», еще шесть кредитных организаций планируют его внедрять в дальнейшем , заявили «Известиям» их представители. В ЦБ сообщили, что сервис позволит мгновенно зачислять деньги в госбюджет. Технология также должна снизить число возможных ошибок при составлении распоряжения на оплату, добавили в Казначействе. На рынке ожидают, что в долгосрочной перспективе технология полностью вытеснит операции по реквизитам.

Штрафной платеж

СБП дает возможность банкам и компаниям предлагать клиентам собственные решения на базе системы, в том числе платежи в бюджет (Consumer-to-Government — C2G-операции), заявили «Известиям» в ЦБ. Там пояснили, что этот сервис позволяет легко и удобно оплачивать налоги и штрафы, а также проводить другие платежи в пользу государства.

— При этом деньги в бюджет поступают мгновенно. Среди других значимых преимуществ C2G — исключение возможных ошибок при составлении распоряжения по реквизитам . Сервисами СБП уже пользуются порядка 20 млн граждан, и мы уверены, что появление новых удобных сценариев оплаты через СБП будет также востребовано, — заявили в Банке России.

Федеральное казначейство завершило организационные и технологические мероприятия, необходимые для приема платежей в бюджетную систему с использованием Системы быстрых платежей, подтвердил «Известиям» его представитель. Он пояснил, что сервис предусматривает возможность совершения платежей, информация о начислении которых содержится в информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) . Таким образом, гражданину достаточно указать уникальный идентификатор начисления и осуществить оплату .

Сервис исключает необходимость ручного ввода реквизитов получателя, что позволит снизить возможные ошибки при составлении распоряжения, подтвердили в Казначействе.

Бюджетное вместо Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Платежи в пользу государства через СБП в июле 2022-го протестировал банк «Синара», рассказал «Известиям» директор по инновациям кредитной организации Виталий Копысов. Он уточнил, что сервис уже доступен всем клиентам. Комиссии за такие платежи не взимаются.

Для проведения C2G-перевода клиент должен в онлайн-банке запросить список действующих задолженностей, нажать на конкретный платеж, а затем выбрать способ обработки — через СБП , пояснил Виталий Копысов. Он подчеркнул, что раньше оплата происходила только по реквизитам — они подтягивались автоматически или вбивались вручную.

Реализовать функционал также планируют банк «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют» и МКБ, заявили их представители. Рассматривают такую возможность в Росбанке, «Зените» и «Открытии». В ВТБ отметили, что готовы участвовать в пилотировании C2G-перечислений через СБП. В «Зените» в качестве потенциального срока внедрения инновации назвали IV квартал 2022 года, в Газпромбанке — I квартал 2023-го.

Сохранить льготы

Основным преимуществом нового вида операций в СБП для клиентов и Федерального казначейства станет радикальное снижение количества «потерявшихся», не дошедших по назначению платежей , полагают в Почта Банке. Это станет возможным, поскольку исключается человеческий фактор при вводе реквизитов.

— Операция пройдет мгновенно, информация по ней будет оперативно направлена получателю платежа, а плательщик сможет получить подтверждение раньше, чем при переводе по карте . Кроме того, C2G-платежи через СБП безопасны: плательщик не вводит реквизиты своего счета или карты и действует только в рамках своего банковского приложения или «СБПэй». Мы считаем, что п ри успешном запуске и присоединении к сервису крупных банков технология в долгосрочной перспективе может вытеснить традиционные методы платежа (по свободным реквизитам или по карте), — ожидает начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

В крымском РНКБ согласны, что в перспективе такие платежи могут стать единым универсальным методом для всех кредитных организаций, что значительно облегчит интеграцию с программным обеспечением и методы совершения транзакций для банков.

Бюджетное вместо Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сейчас при оплате штрафов по реквизитам в большинстве случаев взимается комиссия, знает аналитик «Финам» Игорь Додонов. Он отметил, что ранее можно было оплачивать штрафы без комиссии картой «Мир» на сайте госуслуг, однако, эта возможность перестала действовать с 24 июня. Кроме того, платежи по реквизитам идут до трех дней, что может создать трудности с оплатой штрафов.

— По многим штрафам ГИБДД предусмотрен льготный период, когда платеж можно совершить со скидкой 50%. Считается, что он произведен, когда деньги поступили на счет получателя. Если осуществлять платеж в последний момент, он может дойти уже после того, как закончился льготный срок . Тогда штраф будет считаться частично погашенным. Использование СБП должно решить эту проблему, — рассказал Игорь Додонов.

Кроме того, сейчас нередко возникают ситуации, когда гражданин уже оплатил штраф, но задолженность может отображаться на сервисе еще несколько дней, добавил замруководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Андрей Макеев. На такую задолженность даже могут начисляться пени, которые после получения платежа госорган пересчитает и спишет, однако это доставляет неудобство.