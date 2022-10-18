Apple представила новый планшет iPad Pro на процессоре M2

Компания Apple представила новый планшет iPad Pro на базе процессора M2. Информация об устройстве появилась 18 октября на сайте компании.

Сообщается, что для приобретения будут доступны две версии нового гаджета — на 11 дюймов и 12,9 дюйма. Обе версии устройства базируются на процессоре M2. Им же оснащены MacBook Air и MacBook Pro, которые были выпущены летом этого года. Компания отмечает, что iPad Pro будут иметь ту же производительность.

Гаджеты поддерживают новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E и имеют до 16 гигабайт оперативной памяти. Планшет оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 и 10 мегапикселей. Фронтальная камера поддерживает разрешение 12 мегапикселей.

Также анонсирован новый планшет базовой серии iPad. Среди характеристик гаджета — 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой True Tone. Устройство работает на процессоре A14 Bionic. Имеется поддержка Wi-Fi 6 и 5G, порт USB-C. Кроме того гаджет оснащен 12-мегапиксельной задней камерой.

Продажи обновленных iPad Pro стартуют 26 октября, а предзаказы принимать начали принимать с 18 октября. Цена 11-дюймового iPad Pro на чипе M2 начинается с $799 за Wi-Fi-версию и с $999 за версию с 5G. В свою очередь новый 12,9-дюймовый iPad Pro будет стоить от $1099 и $1299 за версии с Wi-Fi и с 5G соответственно.

Ранее сообщалось, что Apple запланировала релиз новых устройств на 24 октября.

27 сентября стало известно, что копмания отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

7 сентября компания Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2. iPhone 14 Pro лишился «челки» (ее заменили вырезами новой формы), в линейке смарт-часов появился титановый гаджет для любителей экстрима. В наушниках улучшили функцию шумоподавления.