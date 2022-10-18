Реклама
Прямой эфир
Мир
Российские ВКС уничтожили в сирийском Идлибе склад террористов и орудия
Мир
В США заявили о приоритетности вопроса обмена заключенными с Россией
Интернет
Apple представила новый планшет iPad Pro на процессоре M2
Мир
Лавров назвал поддержку госпереворота на Украине пособничеством нацистам
Мир
США выразили готовность помочь расследовать взрывы на «Северных потоках»
Армия
Сальдо указал на стягивание сил ВСУ на николаевском и криворожском направлениях
Мир
США намерены выдать Украине $ 4,5 млрд новой экономической помощи
Мир
Парламент Финляндии поддержал идею строительства забора на границе с РФ
Мир
В ЛНР предрекли отсутствие реакции Запада на данные ООН о преступлениях ВСУ
Армия
Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек
Армия
Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
Мир
В ЮАР заявили о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

Apple представила новый планшет iPad Pro на процессоре M2

0
Фото: Apple
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple представила новый планшет iPad Pro на базе процессора M2. Информация об устройстве появилась 18 октября на сайте компании.

«Яблоко» разбора: iPhone 14 появился в торговых сетях в России
Насколько востребован в РФ будет новый флагман Apple

Сообщается, что для приобретения будут доступны две версии нового гаджета — на 11 дюймов и 12,9 дюйма. Обе версии устройства базируются на процессоре M2. Им же оснащены MacBook Air и MacBook Pro, которые были выпущены летом этого года. Компания отмечает, что iPad Pro будут иметь ту же производительность.

Гаджеты поддерживают новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E и имеют до 16 гигабайт оперативной памяти. Планшет оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 и 10 мегапикселей. Фронтальная камера поддерживает разрешение 12 мегапикселей.

Также анонсирован новый планшет базовой серии iPad. Среди характеристик гаджета — 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой True Tone. Устройство работает на процессоре A14 Bionic. Имеется поддержка Wi-Fi 6 и 5G, порт USB-C. Кроме того гаджет оснащен 12-мегапиксельной задней камерой.

Продажи обновленных iPad Pro стартуют 26 октября, а предзаказы принимать начали принимать с 18 октября. Цена 11-дюймового iPad Pro на чипе M2 начинается с $799 за Wi-Fi-версию и с $999 за версию с 5G. В свою очередь новый 12,9-дюймовый iPad Pro будет стоить от $1099 и $1299 за версии с Wi-Fi и с 5G соответственно.

Ранее сообщалось, что Apple запланировала релиз новых устройств на 24 октября.

27 сентября стало известно, что копмания отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

7 сентября компания Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2. iPhone 14 Pro лишился «челки» (ее заменили вырезами новой формы), в линейке смарт-часов появился титановый гаджет для любителей экстрима. В наушниках улучшили функцию шумоподавления.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022