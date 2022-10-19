Эксперт оценил новую продукцию Apple

Все изменения в новых продуктах Apple получились ожидаемыми, но очень гармоничными, считает обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Как рассказал специалист, новая модель, представленная Apple ,— iPad 10 — избавилась от архаизма — кнопки «домой».

«Что касается «железной» составляющей, то производительности даже самого младшего iPad хватит за глаза для игр, просмотра фильмов и серфинга в интернете. Большего от него и не требуется. А цена от $449 позволяет ему конкурировать с аналогичными Android-решениями. Его успех в России зависит от того, какую наценку поставят отечественные магазины. Если он будет стоить в районе 40 тыс. рублей, то однозначно станет бестселлером», — поделился мнением Черноусов.

В свою очередь, iPad Pro 2022, полностью повторяет дизайн своего предшественника, добавляет обозреватель. Сильными сторонами этого продукта являются экран с высоким разрешением и мощный процессор, который также обновили: вместо M1 теперь M2. Как отметил Черноусов, производительности M1 в предыдущем поколении было достаточно — гаджет хорошо справлялся с обработкой графики и видео.

«Еще один плюс выхода нового iPad Pro — то, что предыдущая версия подешевеет, а значит, приобрести ее можно будет за вменяемые деньги даже через параллельный импорт. Новый iPad понадобится исключительно тем, кто хочет максимум возможностей от такого устройства, но и цена у него соответствующая — от $799 в США. Думаю, что в России можно ждать цену примерно от 80–90 тыс. рублей», — считает Черноусов.

ТВ-приставка Apple TV 4K также сохранила свой дизайн, но теперь оснащена мощным процессором A15 Bionic, который также установлен и в iPhone 13 Pro и Pro Max.

«Новые макбуки не претерпели значительных изменений, но в них, как и в iPad Pro, поставили новый чип M2. Они стали «быстрее, выше, сильнее». Пользователям этого вполне достаточно», — добавил эксперт.

Отдельно Черноусов отметил, что все новые продукты оснащены USB C, что требуется для того, чтобы соответствовать нормам законодательства Евросоюза (ЕС).

«Предполагаю, что цена в России на Apple TV будет от 15 тыс. рублей, поскольку ее стоимость в США — от $149», — заключил Черноусов.

Ранее сообщалось, что Apple запланировала релиз новых устройств на 24 октября.

27 сентября стало известно, что компания отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

7 сентября компания Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2. iPhone 14 Pro лишился «челки» (ее заменили вырезами новой формы), в линейке смарт-часов появился титановый гаджет для любителей экстрима. В наушниках улучшили функцию шумоподавления.