Фасон в руку: Zara может открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»

Магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в столичных «Атриуме» и «Метрополисе», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге , рассказали «Известиям» в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Там уточнили, что моллы уже ведут переговоры с группой Inditex, владеющей этими брендами. Вероятно возобновление работы магазинов и в других ТЦ. Но марки сохранят в России только часть точек в топовых локациях — крупнейших торговых центрах в городах-миллионниках. Об этом рассказали в РСТЦ, информацию подтвердили брокеры недвижимости. Эксперты ждут открытия испанской розницы весной 2023 года — не исключено, что под новыми названиями.

Топ-подход

Собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius , сообщил «Известиям» вице-президент РСТЦ Павел Люлин. По его словам, обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Редакция направила запросы в перечисленные моллы, а также в Минпромторг и Inditex.

Ранее стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной . Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре. Также о планах Inditex сохранить бизнес в России в июне сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он говорил, что в группе надеются на возобновление работы после восстановления логистики.

— Если говорить о том, какие магазины сохранят в портфеле, то, скорее, это точки в крупных торговых центрах с высокой проходимостью, в хороших локациях . Например, центры крупных городов, обеспеченные районы или отдельные магазины на торговых улицах с высоким трафиком, — сказал Павел Люлин.

Фасон в руку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт сказал, что выбор брендов для продолжения работы в России (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) легко объяснить их большей востребованностью и высокими продажами в сравнении с Oysho и Massimo Dutti.

— Такое решение логично на фоне результатов работы брендов, озвученных в последнем финансовом отчете группы Inditex, — уверен Павел Люлин.

Менее эффективные магазины закроют после распродажи товара , добавил он.

Группа Inditex готова оставить в России лишь самые прибыльные магазины, которые расположены в городах-миллионниках , знает и директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. По ее сведениям, группа готова оставить в стране только три бренда: Zara, Pull & Bear и Bershka. Всего в России 15 крупных городов, среди них Москва (12,6 млн жителей), Санкт-Петербург (5,3 млн), Новосибирск (1,6 млн). Например, в столице флагман Zara находится на Кузнецком Мосту. По словам Светланы Кузьминой, также в Москве ключевыми точками считают магазины в «Европейском», «Метрополисе», «Охотном ряду», «Атриуме» и «Белой даче».

— Игроки рынка надеются на возвращение брендов Inditex весной 2023 года . Возможно, это произойдет через поиск партнеров в дружественных странах. При этом уже сейчас ожидают, что Zara, Pull & Bear и Bershka сохранят только высокорентабельные магазины в топовых локациях. Это крупнейшие торговые центры в городах-миллионниках, — отметила эксперт.

Новая жизнь

С российского рынка уходят бренды Massimo Dutti, Оysho, Zara home, остальные марки передадут партнеру: их откроют под новыми названиями , рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Напомним, Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из дружественной страны. Например, из региона Юго-Восточной Азии или Персидского залива . Не исключено, что передача будет иметь характер технической сделки, для того чтобы официально Inditex могла показать, что не работает в России, добавил Павел Люлин. Но в реальности часть функций контроля и организации вместе с возможностью возвращения сохранятся, добавил он.

По словам Павла Люлина, участники рынка торговой недвижимости ожидают, что испанский холдинг возобновит работу под другими вывесками .

Фасон в руку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Думаю, что это будет смена имени, которую уже делала компания LPP (владелец брендов Reserved, Mohito и Sinsay, которые теперь представлены в России под именами Re, М и «Син». — «Известия»). На части объектов появятся другие бренды, хотя дизайн магазинов, товары и фирменный стиль останутся прежними, — добавил вице-президент Совета торговых центров.

В 2022 году Inditex уже сократила часть неэффективных магазинов, дальнейшее расторжение контрактов возможно в тех локациях, где не смогут договориться по условиям, сказала Надежда Цветкова. Плюс некоторые арендодатели разорвали договоры, но в основном там, где возможно было быстро заменить бренды, не потеряв в качестве, а также улучшить коммерческие условия, добавила она.

Ранее в Inditex пояснили «Известиям», что с 2020 года руководство компании осуществляло оптимизацию по всем магазинам в мире. В России было закрыто больше полусотни объектов. Эксперты подчеркивали, что в 2022 году компания может отказаться еще от 50 точек.

Аналогичную систему использует H&M, которая постепенно закрывает свои магазины в РФ. Компания начала с Дальнего Востока и Сибири, а также с точек с низким оборотом в центральной части страны. В Москве и Санкт-Петербурге магазины пока работают, в том числе и столичный флагманский в «Галерее Актер» на Тверской. В условиях отсутствия новых поставок сеть будет вынуждена продолжить сокращать число точек, а ассортимент распределять среди оставшихся.