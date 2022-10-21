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В России появился кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения

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Фото: Mitsubishi
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В российских автосалонах появились новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые попали в РФ благодаря параллельному импорту. Об этом 21 октября сообщил портал Quto.

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Российские дилеры начали активно пользоваться системой параллельного импорта, благодаря этому в нескольких дилерских центрах появились в продаже новые кроссоверы Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые не успели добраться до России официальным путем.

По оценке экспертов, автомобиль планировали выпускать на калужском заводе PCMA, однако теперь новинку завозят в РФ из ОАЭ и США.

Outlander нового поколения построен на модульной платформе CMF-C/D, которой с Mitsubishi поделился альянс Renault-Nissan. На этой платформе делают нынешнее поколение кроссовера Nissan X-Trail. Это позволило сделать новую версию Outlander сразу с семиместным салоном.

Портал отметил, что все ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с. Мотор работает в связке с японским вариатором Jatco.

Самый дорогой экземпляр Mitsubishi Outlander, ввезенный в Россию по серому импорту, оценили в 5 млн рублей. Минимальная цена на новинку в РФ составляет 3,7 млн рублей.

13 октября стало известно, что в России начали неофициально продавать новый Volkswagen Multivan. Машины ввозят по параллельному импорту. Переднеприводные минивэны оснащены одинаковыми 150-сильными дизельными моторами и роботизированными коробками передач. Стоимость Multivan варьируется от 8,5 до 10,3 млн рублей.

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