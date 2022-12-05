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Достижение неродного хозяйства: российский электромобиль ищет работу

Тест-драйв электроседана Evolute i-Pro
Фото: Борис Ульзибат
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Первый российский электромобиль? И да, и нет. До Evolute i-Pro была, например, Lada Ellada, хотя и выпустили ее небольшой серией. Да и сам седан разработан и произведен в Китае, а липецкий «Моторинвест» пока собирает эти машины крупноузловым методом. Тем не менее i-Pro — первый претендент на то, чтобы действительно стать массовым электромобилем в России. Получится ли у него завоевать российский рынок — в материале «Известий».

Оживили электричеством

Мы уже привыкли, что электромобиль — это такая стремительная капсула из будущего, но Evolute i-Pro вызывающе несовременен, несмотря на красивые аэродинамические диски и отсутствие привычной решетки радиатора. Более того, многим его очертания покажутся подозрительно знакомыми. Дело в том, что ближайший родственник этого электроседана DongFeng Aeolus E70 — это Nissan Bluebird Sylphy образца 2005 года.

Достижение неродного хозяйства
Габариты

Габариты Evolute i-Pro: 4680×1720×1530мм. Колесная база: 2700 мм

Фото: Борис Ульзибат
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Да, тот самый Nissan Almera, что некоторое время назад выпускали на «АвтоВАЗе». Вот уж действительно бессмертная машина! Теперь она возвращается в Россию под другим именем, сменив бензиновый мотор на электрический, но заниматься будет тем же, что и раньше — извозом.

Мечта таксиста

В «Моторинвесте» не скрывают, что основными покупателями этой модели будут таксопарки и каршеринг. Поэтому цвет кузова только белый — удобно под оклейку. Колесная база — как у автомобиля класса C+, а значит, на заднем ряду места с запасом. Багажник большой, поместятся и детское кресло, и нехитрый скарб водителя, и чемоданы вернувшихся с отдыха пассажиров.

А то, что багажник никак не трасформируется и спинка заднего дивана прикручена намертво, для такси не так критично. Не отпугнет бизнес-перевозчиков и единственная скромная комплектация. Даже галогеновые фары — это плюс. Полностью светодиодная оптика, конечно, расходует меньше электричества, но при замене разбитой фары галогенки обойдутся дешевле.

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Клавиши управления климатом размещены на руле
Фото: Борис Ульзибат
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Приборная панель цифровая, но информации минимум, а вариант ее дизайна только один
Фото: Борис Ульзибат
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Нештатное головное устройство имеет выход в интернет и оснащено навигатором
Фото: Борис Ульзибат
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Кнопок на центральной консоли минимум
Фото: Борис Ульзибат
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Клавишу регулировки уровня рекуперации приходится нашаривать
Фото: Борис Ульзибат
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Сиденья с минимумом регулировок комфортны
Фото: Борис Ульзибат
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Диван мягкий и места для ног с запасом. Также есть дополнительные воздуховоды, но пороги не прикрыты дверями и будут пачкать одежду
Фото: Борис Ульзибат
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Холодный расчет

Внутри машина выглядит куда более современно, чем снаружи — здесь дизайнеры вовсю следовали электромобильным трендам. Парящая консоль с изящным джойстиком режимов движения, виртуальные приборы и минимум кнопок.

Материалы интерьера самые что ни на есть бюджетные, но благодаря разным цветам и фактуре панелей получилось нарядно. Тут мягкая накладка на передней панели, там прострочка. Вот только пластик кое-где уже поцарапан или покрылся заусенцами, а ведь в такси салону придется совсем несладко.

Сиденье с развитой боковой поддержкой удачное, несмотря на отсутствие регулировки поясничного подпора. Можно провести за рулем много времени без боли в спине. Хотя кому-то подушка сиденья покажется короткой, кого-то не устроит отсутствие регулировки руля по вылету, кому-то не понравятся расположенные близко педали. Главная претензия — ледяное прикосновение кожзама морозным утром: подогрева сидений нет и пока не планируется.

Достижение неродного хозяйства
цвет

Разный цвет и фактура панелей маскируют бюджетность интерьера

Фото: Борис Ульзибат
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Пересесть с обычного автомобиля на электрический Evolute несложно: всё знакомо и понятно. Привыкать придется разве что к расположению клавиш климатической системы на рулевых спицах. Не припомню, чтобы кто-то так делал, но особых проблем с привыканием не возникло. В то же время, чтобы отрегулировать регулировку громкости мультимедийной системы, нужно тянуться к тачскрину и точно попадать пальцем в его левый угол. Неудачно размещена и клавиша регулировки рекуперации — ее приходится искать на ощупь слева от руля. А это важная функция электромобиля, позволяющая возвращать энергию в батарею. В пробках можно сделать ее посильнее, на затяжном спуске — ослабить.

Экономическая теория

И бизнесмены, и частники, решившие выбрать i-Pro в качестве личного автомобиля, будут, скорее всего, руководствоваться возможностью здорово сэкономить. В теории электромобиль — сплошная экономия, особенно в Москве, где парковка для него бесплатна и есть бесплатные зарядные станции. В столице и некоторых других городах «электрички» освобождены от транспортного налога, а в перспективе смогут ездить по платным трассам без оплаты. Обслуживание электромобиля, по идее, выгоднее в сравнении с обычным бензиновым или дизельным мотором.

Достижение неродного хозяйства
цена

Рекомендованная цена седана: 2 млн 990 тыс., но с учетом госсубсидии она падает до 2 млн 065 тыс. рублей

Фото: Борис Ульзибат
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Этим экономия не заканчивается. Седан i-Pro представлен на рынке официально, собирается в России, а значит, на него действует госпрограмма. То есть покупатель получает скидку почти в миллион рублей, и электромобиль ему обойдется в 2 млн рублей с небольшим. Дешевле разве что Nissan Leaf с пробегом.

В России экономия на оснащении i-Pro перечеркивает экономию электроэнергии. При минусовой температуре щедро заявленный пробег более 400 км не менее щедро расходуется на обогрев. Это, к сожалению, беда всех электромобилей.

Внутри достаточно быстро теплеет, эффективность отдельного салонного контура высокая, но в итоге пробег сокращается на 20 с лишним км. Столько же тратится поездку от дома до работы длиной 14 км.

Солярка и телематика

Нужно отметить, что машина на тесте «Известий» еще не товарная, тогда как появившиеся у дилеров серийные седаны можно дооснастить дизельным отопителем примерно за 60 тыс. рублей. Идею, по-видимому, подсмотрели у столичных электробусов. Пусть неэкологично, но позволит здорово упростить жизнь электромобилисту зимой.

К тому же «Моторинвест» готовит собственную телематику. Которая в том числе позволит управлять командами удаленного обогрева. Например, когда машина подключена к зарядной станции.

Достижение неродного хозяйства
запас

Заявленный запас хода — 420 км. Заявленный расход энергии на 100 км: 12,62 кВт·ч

Фото: Борис Ульзибат
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Неподключенная к сети батарея хорошо переносит морозную ночь, во всяком случае, запас хода не меняется. В Evolute рассказывают, что Li-NMC батарея рассчитана до –24 градуса по Цельсию. На испытаниях ее морозили до –26. В результате естественный разряд за 26 часов составил только 1%.

Ехать, а не шашечки

Естественно, при минусовой температуре заявленный километраж на зарядке отличается от реального. Тут виновата и включенная печка, и трафик, и желание без надобности жать на акселератор. Седан i-Pro прямо подстегивает ехать быстро, несмотря на то, что в спортрежиме обутые в шипованные шины колеса то и дело срываются в пробуксовку. Неудивительно — крутящий момент в 210 Нм доступен сразу.

Достижение неродного хозяйства
скорость

С места до 100 км/ч электроседан (150 л.с. и 210 Нм) разгоняется за 9,5 секунды. Максимальная скорость 150 км/ч

Фото: Борис Ульзибат
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Старт с места мощный, однако силового подруливания, свойственного обычным седанам, здесь нет. Система стабилизации пусть и позволяет вольности, но настроена очень хорошо. Поэтому автомобиль довольно легко контролировать. Не хотите скользить и более активно использовать рекуперацию — есть режим Eco.

Внешне i-Pro совершенно не выглядит драйверским автомобилем и потому скорее удивляет ездовыми повадками. Руль становится очень легким на парковке и адекватно тяжелеет на скорости. Тормоза уверенно останавливают автомобиль даже на обледеневшем асфальте. Плотная подвеска не допускает большие крены и раскачку и хорошо переваривает ямы разной величины — не хуже той «Альмеры». Однако увлекаться бездорожьем не стоит — заявленный клиренс всего 120 мм. А всё из-за висящей под днищем батареи. Она, как заявляют в «Моторинвесте», находится в алюминиевом корпусе с толщиной стенок в 5 мм, но нет смысла рисковать, проверяя ее на прочность. Поэтому i-Pro — автомобиль сугубо городской.

Пионер у розетки

Из-за особенностей тестового автомобиля зарядку приходилось искать часто. В основном использовались медленные станции на 22 кВт. В Москве несколько сетей таких зарядок со своими приложениями и условиями. Самые дружелюбные — «Энергия Москвы». Они интегрированы в общегородское приложение «Московский транспорт» и позволяют не только забронировать зарядную станцию, но и проложить маршрут от нее пешком или на общественном транспорте. Оставаться у машины не имеет смысла.

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Фары галогеновые, со светодиодными ходовыми огнями
Фото: Борис Ульзибат
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Кнопки у багажника нет, он открывается либо с ключа, либо из салона
Фото: Борис Ульзибат
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Расположить зарядный порт спереди — не лучшая затея, крышка постоянно покрывается льдом, как и сами розетки. У предсерийной машины два разьема, у серийной — один
Фото: Борис Ульзибат
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У серийных машин в подполье более компактный органайзер плюс докатка. Герметик местам нанесен неаккуратно
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У седана целых три контура охлаждения. Снизу моторный отсек можно закрыть опциональной защитой
Фото: Борис Ульзибат

Ведь инвертер у i-Pro рассчитан на 7 кВт, поэтому «заправка» даже наполовину пустой батареи займет четыре–пять часов. У обычной бытовой розетки придется провести намного больше времени.

Впрочем, станции «Энергия Москвы» еще и самые востребованные — найти свободную не так-то просто. Есть еще быстрые станции постоянного на 50 и более кВт, способные заполнить батарею с 30 до 80% всего за полчаса. Но предсерийный i-Pro укомлектован розеткой китайского формата GTB DC, который встречается в основном в Подмосковье. Серийные автомобили уже «перешиты» на более распространенный формат CCS Combo Type 2.

Достижение неродного хозяйства
станция

Чтобы добраться до некоторых станций, приходится заезжать на плоскостные парковки, которые для электромобилей не бесплатны. В данном случае запустить станцию так и не удалось, поэтому деньги были потрачены впустую

Фото: Борис Ульзибат
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Пионер, как известно, в ответе за всё. И Evolute i-Pro — как раз тот самый пионер, в смысле первопроходец. От него во многом зависит, как будут воспринимать в России массовые электромобили и приживутся ли они вообще. На нем «Моторинвест» набьет всевозможные шишки и получит необходимый опыт. Оставит ли i-Pro какой-то след в истории электрификации или его затмят более дешевые, более дальнобойные или совершенные конкуренты, узнаем через несколько лет.

Редакция благодарит пресс-службу ВДНХ за помощь в организации съемки

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