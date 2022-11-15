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Завод «Моторинвест» выпустил около 400 электромобилей Evolute

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Фото: АВТОСТАТ
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Предприятие «Моторинвест», производящее в Липецкой области электромобили Evolute, по состоянию на 11 ноября текущего года выпустило более 380 электрокаров. Об этом 15 ноября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на правительство Липецкой области.

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Производственный план завода «Моторинвест» предусматривает выпуск в 2022 году 3 тыс. электромобилей. В 2023 году на предприятии планируют выпустить уже до 15 тыс. машин на электротяге.

В настоящее время с липецкого конвейера сходит только седан Evolute I-Pro, который доступен к заказу у официальных дилеров. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. В 2023 году на предприятии начнется производство кросс-купе I-Jet.

Мощность завода «Моторинвест» позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников.

По мнению автоэкспертов, седан Evolute i-PRO больше рассчитан на корпоративные продажи — такси и каршеринг. Частным клиентам больше подойдут кроссоверы Evolute i-JOY и i-JET.

11 ноября «Автостат» сообщил, что российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В марочном рейтинге на первое место в октябре 2022 года вышла американская Tesla с результатом 80 купленных экземпляров. Это свыше четверти (28%) рынка. Затем еще одну четверть занял новичок сегмента — Volkswagen (в 2021 году электромобилей этого бренда в данном сегменте на рынке не было), показатель которого составил 72 электромобиля. На третьей позиции рейтинга специалисты поставил Audi (24 шт.). Замкнули топ-5 электромобилей по итогам октября 2022 года BMW (16 шт.) и BYD (15 шт.). Специалисты уточнили, что россияне в сегменте электромобилей в 2022 году стали приобретать такие марки, как отечественный Evolute, а также китайские Polestar, Xpeng и Zeekr.

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