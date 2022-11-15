Завод «Моторинвест» выпустил около 400 электромобилей Evolute

Предприятие «Моторинвест», производящее в Липецкой области электромобили Evolute, по состоянию на 11 ноября текущего года выпустило более 380 электрокаров. Об этом 15 ноября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на правительство Липецкой области.

Производственный план завода «Моторинвест» предусматривает выпуск в 2022 году 3 тыс. электромобилей. В 2023 году на предприятии планируют выпустить уже до 15 тыс. машин на электротяге.

В настоящее время с липецкого конвейера сходит только седан Evolute I-Pro, который доступен к заказу у официальных дилеров. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. В 2023 году на предприятии начнется производство кросс-купе I-Jet.

Мощность завода «Моторинвест» позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников.

По мнению автоэкспертов, седан Evolute i-PRO больше рассчитан на корпоративные продажи — такси и каршеринг. Частным клиентам больше подойдут кроссоверы Evolute i-JOY и i-JET.

11 ноября «Автостат» сообщил, что российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В марочном рейтинге на первое место в октябре 2022 года вышла американская Tesla с результатом 80 купленных экземпляров. Это свыше четверти (28%) рынка. Затем еще одну четверть занял новичок сегмента — Volkswagen (в 2021 году электромобилей этого бренда в данном сегменте на рынке не было), показатель которого составил 72 электромобиля. На третьей позиции рейтинга специалисты поставил Audi (24 шт.). Замкнули топ-5 электромобилей по итогам октября 2022 года BMW (16 шт.) и BYD (15 шт.). Специалисты уточнили, что россияне в сегменте электромобилей в 2022 году стали приобретать такие марки, как отечественный Evolute, а также китайские Polestar, Xpeng и Zeekr.