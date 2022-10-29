Розетки острова Ольхон: как путешествовать на электромобиле по России

Доехать до Байкала на электромобиле? Нет ничего проще, утверждают в компании En+ Group. Она открыла три новые зарядные станции по пути к острову Ольхон — это популярный туристический маршрут. В какую сумму обойдется киловатт на такой «заправке» и почему в Иркутской области полюбили электрические «Жигули» из Японии, выяснили «Известия».

От Иркутска до первой зарядной станции в Усть-Ордынском 70 км пути, запаса хода «Газели» e-NN должно хватить — на одной зарядке микроавтобус способен проехать 120–200 км. Едет этот серийный электромобиль мягко, тихо, но небыстро. Скорость и возможность долгого движения без остановки зависит от температуры батареи: если она нагревается сверх меры — тишину в салоне нарушает предупреждающий писк.

Новый сезон «Кибердеревни»

Усть-Ордынский, Баяндай, Еланцы — от этих названий веет стариной. Избы с наличниками, деревянные заборы, бескрайние поля с пасущимися коровами. А на этом фоне — современная зарядная станция для электромобилей с сенсорным экраном и несколькими кабелями для разных форматов зарядного порта.

Розетки острова Ольхон Фото: Евгений Багдасаров

Похоже на съемки очередного выпуска «Кибердеревни», не хватает разве что QR-кода на коровах, зато он есть на самой зарядке. Навел камеру смартфона, скачал приложение, привязал карту и заряжай по тарифу 16 рублей за киловатт-час. Это ощутимо дороже, чем от обычной бытовой розетки, зато быстро. Мощность заправки En+ постоянным током — 50 кВт, буквально полчаса, и можно ехать дальше. До следующей зарядки в Баяндае чуть больше 60 км, потом еще около 80 км до следующей станции в Еланцах. А там до бесплатного парома, ходящего на Ольхон, полсотни километров.

Самый электромобильный регион

В En+ рассказывают, что ставят зарядные станции для путешественников рядом с трассой и АЗС, но инфраструктура в Иркутской области пока развита слабо. Тут скорее электрозарядки станут точками притяжения для местного бизнеса. Пока же вариантов, чем занять полчаса, немного.

Либо наблюдаешь за местной фауной, коровами или орлами, либо сидишь в кафе при АЗС. Полчаса — это если ты один, а вдруг очередь? Хорошо, что станции в Баяндае и Еланцах — 100-киловаттные, то есть позволяют зарядить по-быстрому две «электрички» одновременно. Откуда взяться очереди?

Розетки острова Ольхон Фото: Евгений Багдасаров

— В Приангарье эксплуатируется 10% всего электротранспорта России, — рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. Впереди Москва и Владивосток, но местные на это ответят, что в столице больше населения, а во Владивосток электромобили привозят, чтобы потом продать в других регионах. И ставят Иркутскую область на первое место.

Причин популярности «электричек» в этом регионе две. Во-первых, очень дешевая электроэнергия. Как следствие, многие занимаются майнингом криптовалют. А какой же майнер — без «Теслы»? Их, кстати, ввозят из Китая и утверждают, что такие машины собраны качественнее. Во-вторых, близость Японии, откуда можно импортировать праворульные Nissan Leaf.

Электрические «Жигули» из Японии

— Leaf — это такие «Жигули». Не было бы их — не было бы этих зарядок, — рассказывает Евгений Горбачев, чья компания занимается не только продажей и обслуживанием электромобилей, но и их «оживлением».

Звучит парадоксально, но Nissan Leaf приобрел популярность благодаря своему врожденному недостатку. Дело в том, что его батарея лишена принудительной системы охлаждения, она остывает в набегающем потоке воздуха. В Японии с ее сетью 110 вольт заряжать «Лиф» придется целую вечность, в итоге машины пополняют от быстрых зарядных станций, что приводит к скорой деградации батареи — она теряет емкость, и, следовательно, запас хода машины становится меньшим.

Розетки острова Ольхон Фото: Евгений Багдасаров

От такого электромобиля стремятся побыстрее избавиться. Поэтому Leaf первого поколения с полуживой батареей можно приобрести в России менее чем за полмиллиона рублей. А дальше местные кудесники «перепаковывают» аккумуляторы и вместо потерявших емкость родных элементов устанавливают прямо в штатный корпус новые элементы китайского производства. Это дает одни плюсы — китайская «химия» легче, имеет большую емкость и меньше греется.

По словам Горбачева, самое сложное было сделать так, чтобы «мозги» машины поняли, что емкость батареи изменилась. Проблему окончательно решили только в начале этого года, и теперь установщик поставил перепаковку на поток и дает 2-летнюю гарантию.

Штатная батарея Leaf (от 24 до 30 кВт·ч) должна была обеспечивать пробег 200–250 км. Новую можно заказать в нескольких вариантах, от 33 до 69 кВт·ч. Самая емкая, как обещают, позволяет проехать свыше 500 км. Дальность можно увеличить, установив в багажник «пауэрбанк» на 17 кВт·ч. Это еще 100–120 км.

Впрочем, Евгений Горбачев советует выбрать более доступный вариант — 40 кВт·ч. Такая батарея на 70 кг легче, что улучшает динамику, и обеспечивает 330 км пробега. Зимой, конечно, пробег будет меньшим, но здесь выручает дизельная печка, которая позволяет не расходовать электроэнергию на обогрев салона.

Розетки острова Ольхон Фото: Евгений Багдасаров

Перепаковка стоит 450–650 тыс. рублей в зависимости от емкости аккумуляторов. В итоге Leaf с выросшим запасном хода обойдется покупателю в сумму чуть больше миллиона рублей. Это, учитывая низкую стоимость электроэнергии, позволяет реально сэкономить на бензине. Что уже поняли иркутские таксисты, пересевшие на «Лифы».

Самый дальнобойный Leaf едет вполне предсказуемо, дополнительная батарея в багажнике как будто и не повлияла на развесовку машины. Конечно, его динамика и асфальтовая управляемость не сравнится с Tesla Model 3. Зато на ольхонской грунтовке он щадит пассажиров. Тогда как «Тесла» уже через несколько километров вытрясет душу. И заряжается от быстрой зарядной станции «японец» без проблем — батарея за 20 минут набирает 27 кВт·ч и нагревается умеренно. За температурой владельцы Nissan Leaf следят при помощи специального приложения.

Главное — экология

— Иркутская область — наш базовый регион, здесь наши сети, генерация и сбыт. Мы понимаем, что нам и развивать здесь инфраструктуру, — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Напомним, что компания является крупнейшим в мире независимым производителем гидроэнергии и, кроме того, владеет активами нескольких тепловых электростанций.

Эксплуатация первых трех зарядных станций в Иркутске и в поселке Листвянка на берегу озера Байкал началась в декабре 2020 года. Сейчас у компании 13 станций, плюс одна в Шелехове работает в тестовом режиме. Новые ЭЗС, кстати, российского производства.

Розетки острова Ольхон Фото: Евгений Багдасаров

В августе 2022 года потребление электроэнергии составило рекордные 23 тыс. кВт·ч. Услугами электрозаправочных станций En+ воспользовалось более 1300 владельцев электромобилей, а общее число зарядных сессий превысило 30 тыс. Впрочем, в En+ понимают, что электрозарядки на пути к Байкалу вряд ли быстро окупятся, как городские, а госсубсидии на их создание обещают только в 2024 году. Так что это скорее имиджевый проект, позволяющий минимизировать влияние на экологию Байкала.