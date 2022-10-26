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Дуй сюда: как теперь будут проверять водителей на алкоголь

Правительство приняло новые правила контроля трезвости автомобилистов
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Правительство утвердило новые правила проверки автомобилистов на состояние опьянения. Они определяют условия, при которых инспекторы ГИБДД вправе потребовать от водителя пройти контроль трезвости, и саму процедуру такого контроля. Изменения носят исключительно технический характер, отмечают эксперты, однако определенные моменты требуют внимания. Подробности — в материале «Известий».

По процедуре

Правительство РФ одобрило новую редакцию правил освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ устанавливает требования к процедуре проведения проверок автомобилистов на трезвость и условия, при которых возможные такие проверки. Он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Дуй сюда
гибдд автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основаниями для проведения освидетельствования на состояния опьянения являются «запах алкоголя изо рта, и (или) неустойчивость позы, и (или) нарушение речи, и (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, и (или) поведение, не соответствующее обстановке». Только при наличии у водителя хотя бы одного из этих признаков инспектор ГИБДД вправе провести освидетельствование автомобилиста.

Также автоинспекторы должны проверять водителей, «в отношении которых вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)». То есть тех, кто спровоцировал ДТП с пострадавшими.

В предыдущей редакции Правил были предусмотрены те же основания для проверки водителя на состояния опьянения. Прежним осталось и значение алкоголя в организме, при превышении которого водитель считается нетрезвым: 0,16 миллиграмма этилового спирта в литре выдыхаемого воздуха. Это показание официально считается «возможной суммарной погрешностью измерений» и закреплено в примечании к ст. 12.8 КоАП РФ.

«Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения осуществляется с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов измерений на бумажном носителе, поверенных в установленном порядке», — говорится в постановлении правительства.

Процесс освидетельствования должен проводиться в присутствии двух понятых. С 2014 года в КоАП предусмотрена возможность ведения видеозаписи этой процедуры, однако в правилах освидетельствования такая норма появилась только сейчас.

Только сведения

Постановление правительства устанавливает новые требования, позволяющие водителю убедиться в законности использования сотрудником Госавтоинспекции алкотестера, при помощи которого будет проводиться исследование.

Согласно предыдущей редакции правил (она продолжает действовать до 1 марта 2023 года), инспектор ДПС перед началом проверки обязан проинформировать водителя «о порядке освидетельствования с применением технического средства измерения, целостности клейма государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства измерения».

Дуй сюда
алкотестр
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Со следующей весны вместо клейма и свидетельства о поверке автоинспекторы должны будут сообщить автомобилисту о «наличии сведений о результатах поверки средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЭИ)». Демонстрировать целостность клейма и предъявлять документы о поверке алкотестера инспектор ГИБДД будет уже не обязан.

Техническая правка

По мнению юристов, изменения в правилах освидетельствования водители на состояние алкогольного опьянения, носят технический характер.

«Сама процедура и ее результаты принципиально не меняются. Принятый документ лишь гармонизирует правила освидетельствования в соответствии с действующим законодательством, приводит их в соответствие с реалиями, — заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

В качестве примера он привел возможность проведения видеосъемки процедуры освидетельствования, предусмотренную в новых правилах, а также обязанность предъявления сведений из ФИФ ОЭИ на алкотестер. По его словам, когда принималась действующая редакция правил освидетельствования, этого единого информационного фонда просто не существовало. Теперь он действует и в него заносятся данные обо всех средствах измерения. Вполне логично, что это нашло отражение в новой редакции правил, отметил Сергей Радько.

Дуй сюда
алкотестр
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тесты без экспресса

Адвокат движения «Свобода выбора» подчеркнул, что в новой редакции правил освидетельствования нет упоминания экспресс-тестов, реагирующих на алкоголь в организме водителя. Ранее об их внедрении неоднократно заявляли представители МВД и Госавтоинспекции. Таким образом, новая редакция не позволяет автоинспекторам использовать их для выявления нетрезвых автомобилистов, уверен Сергей Радько.

— Поскольку применение таких экспресс-тестов не регламентировано в принятом постановлении правительства, в случае их использования даже положительный результат такого исследования не может быть выступать в качестве признака опьянения и тем более являться основанием для привлечения водителя к ответственности, — заявил Радько в разговоре с «Известиями».

Надо проще

Новая редакции правил не предусматривает значимых изменений в процедуре освидетельствования водителей, согласен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он также называет изменения «техническими». При этом представитель НАС считает документ «непрозрачным и трудным для восприятия обычным человеком».

Дуй сюда
пробка автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Чтобы понять суть что старых, что новых правил освидетельствования, необходимо иметь юридическое образование. Поскольку этот документ касается всех водителей с разным уровнем образования, он должен быть написан максимально простым и понятным языком. В идеале, помимо самого текста, должны быть наглядные изображения, инфографика, разъясняющая автомобилистам требования и суть правил, — отметил Антон Шапарин.

По его мнению, сложность в восприятии правил водителем может привести к двоякому толкованию и стать поводом для различных нарушений и злоупотреблений.

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