 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Казахстана сообщил о серьезном разговоре с российским послом
Мир
В ЕС сочли невозможным вступление Украины в НАТО во время боевых действий
Культура
Минкультуры выбрало кинопроект о спецоперации, который получит господдержку
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Bild разоблачила фейк минобороны Украины о пытках с вырыванием зубов
Армия
Стремоусов заявил об отпоре украинским войскам в Херсонской области
/

Без медсправки: МВД подготовило новые требования к экзамену на права

Как изменится процедура получения водительских удостоверений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Будущим автомобилистам не придется предъявлять справку о медицинских противопоказаниях для допуска к экзаменам на получение водительского удостоверения. Этот документ автоинспекторы станут запрашивать самостоятельно. При обмене иностранных прав для управления грузовыми автомобилями и автобусами на российские гражданам других стран нужно будет пройти обучение в автошколе. В случае выявления заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем, права будут аннулированы. Как изменится процедура сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений, выясняли «Известия».

Меньше бумаг

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства РФ, изменяющий правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает скорректированный перечень документов, необходимых для допуска к сдаче экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений.

В частности, предполагается, что кандидатам в водители не придется предоставлять в ГИБДД справку о медицинских противопоказаниях, а также чеки, подтверждающие уплату госпошлин.

Без медсправки
Сотрудник ГИБДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сведения о медицинском заключении и документах, подтверждающих уплату заявителем государственной пошлины, запрашиваются подразделением Госавтоинспекции с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, — говорится в тексте проекта постановления.

То яма, то канава: как работает дорожный надзор ГИБДД
«Известия» искали выбоины и неровности на столичных улицах

Впрочем, если будущий автомобилист решит всё же показать эти справки и чеки сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД, то автоинспекторы их также примут. Разработанный МВД РФ документ предоставляет ему такую возможность.

Больному не место за рулем

Проект постановления правительства предусматривает аннулирование водительского удостоверения, если у автомобилиста обнаружатся заболевания, при которых запрещено управлять автомобилем.

«Российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию, в случае, если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством», — говорится в тексте документа.

Без медсправки
Оформление прав ГИБДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также права будут аннулированы, если автомобилист не пройдет внеочередную водительскую медкомиссию. В случае если врачи обнаружат недуг, при котором на управление автомобилем накладываются определенные ограничения. Например, будет выявлено снижение остроты зрения, требующее ношение очков.

Придется обучиться

Важная «цифра»: водители смогут предъявлять электронные права
Нужно ли по-прежнему возить с собой бумажные документы

Разработанные поправки также предполагают изменение процедуры обмена иностранных водительских удостоверений для управления грузовиками и автобусами на российские права: водителям-иностранцам придется пройти обучение в автошколе.

Согласно документу, для обмена прав им необходимо будет предоставить «документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена в организации, осуществляющей образовательную деятельность, после освоения основной программы профессионального обучения, — в случае обмена иностранных водительских удостоверений категорий С, D, СЕ, DЕ и подкатегорий С1, D1, С1Е, D1Е, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации».

В ногу со временем

Опрошенные «Известиями» эксперты положительно относятся к идее отказа от предъявления медицинских справок для допуска к экзаменам на права. По мнению президента Национального союза автошкол Елены Зайцевой, это в целом прогрессивное решение. Возглавляемая ею организация давала заключение на проект постановления правительства и оценивала его по регуляторной гильотине.

— Не надо гонять туда-сюда людей с бумажками, которые легко подделываются, лучше проверять по электронным базам, что занимает секунды, — заявила она «Известиям».

Без медсправки
Автошкола инпекторы ГИБДД учебные машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, в ряде стран бывшего СССР подобные системы, позволяющие автоинспекторам моментально проверить по единым базам данным и водителя, и автомобиль, работают уже более десяти лет.

С ней согласен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, с развитием межведомственных баз данных и электронного документооборота, необходимость в бумажных документах уже давно отпала.

Тише поедешь: в РФ ужесточат требования для получения прав категории D
Зачем кабмин и Госдума хотят усложнить выдачу документов по управлению пассажирским транспортом

— К сожалению, у нас огромное количество поддельных медсправок. Получение информации по медицинским противопоказаниям водителей силами сотрудников автоинспекции позволит навести порядок в этой сфере, — полагает он.

Учеба — не формальность

Мнения специалистов разошлись по поводу обязательного обучения в автошколе водителей-иностранцев, желающих получить российские права на управление грузовиком и автобусом. По мнению Елены Зайцевой, это правило следует распространить на всех иностранных граждан независимо от категории водительского удостоверения.

— Я за то, чтобы все иностранные водители проходили у нас обучение в автошколах, а не только для категорий C и D, но даже в урезанном виде я эту идею поддерживаю. Уровень подготовки автомобилистов сильно зависит от конкретной страны, — отметила президент Национального союза автошкол в беседе с «Известиями».

Без медсправки
Машина учебная
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее мнению, процесс нужно унифицировать, а иностранным автомобилистам — предоставить определенный срок для управления машиной по национальным правам, но с последующей обязательной пересдачей экзаменов.

Иной точки зрения придерживается вице-президент НАС Антон Шапарин. Он опасается, что требование об обязательном обучении иностранных водителей в автошколе перед обменом прав может превратиться в простую формальность.

— Основной вопрос, кто и как будет контролировать обучение таких автомобилистов. Рискну предположить, что всё сведется к банальной продаже документов, подтверждающих окончание водительских курсов, — полагает он.

Без медсправки
Московский трафик на дороге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При получении российского водительского удостоверения иностранным водителем необходимо учитывать его предыдущий стаж, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В противном случае такие автомобилисты окажутся в менее привилегированном положении по сравнению с россиянами.

— Если не учитывать предыдущий стаж, то такому автомобилисту как «новичку» полис ОСАГО обойдется гораздо дороже. Даже если у него за плечами многолетний водительский опыт. Это, мягко говоря, несправедливо, — подчеркнул Моржаретто.

Чтобы подтверждать этот стаж, силовым ведомствам следует наладить взаимодействие со своими зарубежными коллегами, считает он. По крайней мере со странами, граждане которых чаще всего приезжают в Россию.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022