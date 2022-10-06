Без медсправки: МВД подготовило новые требования к экзамену на права

Будущим автомобилистам не придется предъявлять справку о медицинских противопоказаниях для допуска к экзаменам на получение водительского удостоверения. Этот документ автоинспекторы станут запрашивать самостоятельно. При обмене иностранных прав для управления грузовыми автомобилями и автобусами на российские гражданам других стран нужно будет пройти обучение в автошколе. В случае выявления заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем, права будут аннулированы. Как изменится процедура сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений, выясняли «Известия».

Меньше бумаг

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства РФ, изменяющий правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает скорректированный перечень документов, необходимых для допуска к сдаче экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений.

В частности, предполагается, что кандидатам в водители не придется предоставлять в ГИБДД справку о медицинских противопоказаниях, а также чеки, подтверждающие уплату госпошлин.

Без медсправки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сведения о медицинском заключении и документах, подтверждающих уплату заявителем государственной пошлины, запрашиваются подразделением Госавтоинспекции с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, — говорится в тексте проекта постановления.

Впрочем, если будущий автомобилист решит всё же показать эти справки и чеки сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД, то автоинспекторы их также примут. Разработанный МВД РФ документ предоставляет ему такую возможность.

Больному не место за рулем

Проект постановления правительства предусматривает аннулирование водительского удостоверения, если у автомобилиста обнаружатся заболевания, при которых запрещено управлять автомобилем.

«Российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию, в случае, если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством», — говорится в тексте документа.

Без медсправки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также права будут аннулированы, если автомобилист не пройдет внеочередную водительскую медкомиссию. В случае если врачи обнаружат недуг, при котором на управление автомобилем накладываются определенные ограничения. Например, будет выявлено снижение остроты зрения, требующее ношение очков.

Придется обучиться

Разработанные поправки также предполагают изменение процедуры обмена иностранных водительских удостоверений для управления грузовиками и автобусами на российские права: водителям-иностранцам придется пройти обучение в автошколе.

Согласно документу, для обмена прав им необходимо будет предоставить «документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена в организации, осуществляющей образовательную деятельность, после освоения основной программы профессионального обучения, — в случае обмена иностранных водительских удостоверений категорий С, D, СЕ, DЕ и подкатегорий С1, D1, С1Е, D1Е, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации».

В ногу со временем

Опрошенные «Известиями» эксперты положительно относятся к идее отказа от предъявления медицинских справок для допуска к экзаменам на права. По мнению президента Национального союза автошкол Елены Зайцевой, это в целом прогрессивное решение. Возглавляемая ею организация давала заключение на проект постановления правительства и оценивала его по регуляторной гильотине.

— Не надо гонять туда-сюда людей с бумажками, которые легко подделываются, лучше проверять по электронным базам, что занимает секунды, — заявила она «Известиям».

Без медсправки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, в ряде стран бывшего СССР подобные системы, позволяющие автоинспекторам моментально проверить по единым базам данным и водителя, и автомобиль, работают уже более десяти лет.

С ней согласен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, с развитием межведомственных баз данных и электронного документооборота, необходимость в бумажных документах уже давно отпала.

— К сожалению, у нас огромное количество поддельных медсправок. Получение информации по медицинским противопоказаниям водителей силами сотрудников автоинспекции позволит навести порядок в этой сфере, — полагает он.

Учеба — не формальность

Мнения специалистов разошлись по поводу обязательного обучения в автошколе водителей-иностранцев, желающих получить российские права на управление грузовиком и автобусом. По мнению Елены Зайцевой, это правило следует распространить на всех иностранных граждан независимо от категории водительского удостоверения.

— Я за то, чтобы все иностранные водители проходили у нас обучение в автошколах, а не только для категорий C и D, но даже в урезанном виде я эту идею поддерживаю. Уровень подготовки автомобилистов сильно зависит от конкретной страны, — отметила президент Национального союза автошкол в беседе с «Известиями».

Без медсправки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее мнению, процесс нужно унифицировать, а иностранным автомобилистам — предоставить определенный срок для управления машиной по национальным правам, но с последующей обязательной пересдачей экзаменов.

Иной точки зрения придерживается вице-президент НАС Антон Шапарин. Он опасается, что требование об обязательном обучении иностранных водителей в автошколе перед обменом прав может превратиться в простую формальность.

— Основной вопрос, кто и как будет контролировать обучение таких автомобилистов. Рискну предположить, что всё сведется к банальной продаже документов, подтверждающих окончание водительских курсов, — полагает он.

Без медсправки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При получении российского водительского удостоверения иностранным водителем необходимо учитывать его предыдущий стаж, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В противном случае такие автомобилисты окажутся в менее привилегированном положении по сравнению с россиянами.

— Если не учитывать предыдущий стаж, то такому автомобилисту как «новичку» полис ОСАГО обойдется гораздо дороже. Даже если у него за плечами многолетний водительский опыт. Это, мягко говоря, несправедливо, — подчеркнул Моржаретто.

Чтобы подтверждать этот стаж, силовым ведомствам следует наладить взаимодействие со своими зарубежными коллегами, считает он. По крайней мере со странами, граждане которых чаще всего приезжают в Россию.