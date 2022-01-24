Нулевая сумма: будущее электромобилей остается в России под вопросом

Отмена нулевой ввозной пошлины может замедлить развитие в России рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры. Желающих локализовать производство подобных транспортных средств в стране пока немного. Когда в России появится доступный электромобиль и кому нужны водородные заправки — в материале «Известий».

Тысячи электромобилей на бумаге

В конце лета 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Комплекс мероприятий, согласно документу, будет реализовываться в два этапа: с 2021 года по 2024-й и с 2025-го по 2030-й.

Нулевая сумма Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В первые четыре года будет налажено производство не менее 25 тыс. электромобилей. В следующую пятилетку запланировано выйти на уровень выпуска электрических ТС объемом не менее 10% от общего производства. Для того, чтобы стимулировать локализацию электромобилей в России, нулевая пошлина на их ввоз с 2021 года отменена. Теперь импортные машины облагают 15-процентной пошлиной.

Желающих оказалось немного

Минпромторг завершил собирать заявки на заключение специнвестконтракта на разработку и внедрение в производство электромобилей. Претендентами на господдержку, как сообщила пресс-служба ведомства, стали всего лишь две компании: ООО «Моторинвест» из Липецкой области и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» из Санкт-Петербурга.

О том, что в Липецкой области в этом году начнут собирать электромобили на китайских платформах, стало известно еще летом прошлого 2021 года. По некоторым данным, «Моторинвест» собирается стартовать с объема в 3 тыс. экземпляров в год.

Напомним, что компания «Моторинвест» до 2019 года собирала на своих мощностях автомобили марки Changan.

Нулевая сумма Фото: Global Look Press/Liu Fangqiang

Еще одна фирма, подавшая заявку, — «темная лошадка». Стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» из Санкт-Петербурга планирует делать «электричку» на базе УАЗ «Профи». Эти сведения подтвердили «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода:

— В настоящее время технические специалисты УАЗ совместно с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» изучают возможность разработки и выпуска электрического LCV на базе модели «Профи»; по итогам экспертизы будут определены шаги по дальнейшему сотрудничеству.

УАЗ использует технологию чешской компании MW Motors, позволяющей без больших переделок конвертировать внедорожники в электромобили. Сейчас продолжаются работы по выпуску опытной партии машин, заверили в пресс-службе Ульяновского автозавода. Там также отметили, что УАЗ не участвовал в разработке и испытаниях прототипа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» и потому еще не принял решение поставлять шасси для проекта.

«Никто не верит в рынок»

В Концепции по развитию электротранспорта допущен ряд принципиальных ошибок, и результат сбора заявок на СПИК можно воспринимать как подтверждение этого, считает независимый эксперт индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

— Практическая реализация документа сегодня никому не интересна: не заявились ни крупные игроки, ни альянсы, ни Haval, ни Chery, ни Geely. При этом у китайцев имеется колоссальный опыт в производстве электромобилей. Это индикатор того, что этот, в принципе, неплохой документ сейчас не актуален. Никто не верит в рынок и перспективы, в реализацию того, что описывает Концепция в тех масштабах, которые заявлены. Никто не готов идти на дополнительные инвестиции, — разъяснил Бургазлиев. Его мнение поддержал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Нулевая сумма Фото: Global Look Press/Longwei

— То, что Концепция была утверждена — это уже хорошо. Но многое зависит от того, как она будет реализована, — отметил он. Кадаков напомнил о распоряжении Правительства № 767-р от 13 мая 2013 года «О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива», которое предписывало к 2020 году в городах-миллионниках перевести 50% парка общественного транспорта и машин дорожно-коммунальных служб на природный газ. Для городов до 300 тыс. жителей этот показатель был указан как 30%, а населенных пунктов с населением до 100 тыс. — 10%.

— В России должно было появиться 2 тыс. АГНКС, но появилось на данный момент меньше 600. Так что газовую программу, на которую выделили внушительную сумму, выполнить не смогли, поэтому не факт, что выполним программу электрическую, — рассуждает Кадаков. — Мы в состоянии это сделать, но, к сожалению, помимо прототипов мы пока ничего не видим.

Согласно Концепции, на первом этапе планируется запустить не менее 9,4 тыс. зарядных станций. Причем 2,9 тыс. из них должны быть способны за 20 минут поднимать заряд тягового аккумулятора до 90% («быстрые» зарядки). На втором этапе число пунктов зарядки увеличится как минимум до 72 тыс., «быстрых» из них будет 28 тыс.

— Имея подтвержденный опыт и успех в сегменте электромобилей на рынке в Китае, наша компания рассматривает возможность запуска электромобилей в России. Мы не комментируем дальнейшую продуктовую политику: необходимо время для разработки возможной программы и принятия решения, — объяснили «Известиям» в пресс-службе Haval. — Мы также считаем, что развитие зарядной инфраструктуры имеет решающее значение для надлежащего опыта владения электромобилем.

Какие электромобили популярны в России

Между тем отмена нулевой пошлины на электромобили приведет к замедлению развития инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств, считают в Ассоциации европейского бизнеса (AEБ).

Напомним, что в мае 2020 года Евразийским экономическим союзом была введена нулевая ввозная пошлина на легковые электромобили. Всего за последний год был продан 1001 автомобиль с электродвигателем (годом раньше удалось сбыть лишь 387 единиц такой техники, рост продаж составил более 250%).

Нулевая сумма Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Успех обеспечили и новые модели. Причем довольно дорогие — Porsche Taycan и Audi e-tron. Это свидетельствует о том, что электромобиль в России всё еще воспринимают как высокотехнологичную игрушку. Те, кого в электромобильном сегменте привлекает экономия, предпочитают Nissan Leaf с пробегом.

Высокая цена электромобилей всё еще остается для многих серьезным препятствием. Поэтому для стимулирования их продаж в России запущена программа льготного кредитования.

Электричество для подписчиков

У автопроизводителей свои приемы. Электромобиль Ioniq 5 марка Hyundai планирует предлагать по подписке уже в середине года. Это, по словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, позволит избавить клиентов от хлопот по перепродаже машины и замене аккумуляторов. Впрочем, не исключено, что новинку всё-таки станут продавать желающим, но цена будет довольно высокой — 4,5– 5,5 млн рублей. Hyundai планирует привозить свой электромобиль в дорогой комплектации и с полным приводом.

Фото: Нyundai

Ранее ходили слухи, что Kia и Hyundai будут собирать электромобили на мощностях «Автотора», однако директор по маркетингу Kia Дмитрий Данковский рассказал «Известиям», что вопрос о российской сборке модели EV6 еще не решен.

—Тема обсуждается. Это касается не только вопроса обнуления пошлин: там большие и сложные расчеты, — добавил он.

Студенты сделают дешевле

Калининградский «Автотор» также решает проблему доступности электромобилей. Совместно с Московским Политехническим университетом он начал реализацию проекта «Доступный электромобиль» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

— Доступный электромобиль появится в ближайшие два–три года, дальше его уже надо будет испытывать. Именно для этого и существует лаборатория в Московском Политехе, — рассказал генеральный директор «Автотор Холдинг» и заведующий кафедрой «Дизайн» Московского Политеха Александр Сорокин.

В пресс-службе «Автотора» уточнили, что дополнительные инвестиционные обязательства, связанные с реализацией проекта по созданию высоколокализованного производства электромобилей на территории Калининградской области, предусмотрены дополнительным соглашением к действующему специальному инвестиционному контракту. Оно было одобрено межведомственной комиссией и подписано в декабре 2021 года.

Нулевая сумма Электромобиль «Кама-1», представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще один российский проект электромобиля, «Кама», также был разработан с участием Политеха, но уже санкт-петербургского. Первыми инвесторами прототипа стали КамАЗ и бизнесмен Рубен Варданян.

АО «Кама» занимается сегодня разработкой совершенно нового электромобиля, не похожего на уже существующие, с уникальными ИТ-решениями, рассказал «Известиям» представитель компании. Представители КамАЗа ранее говорили, что серийное производство машины если и начнется, то не ранее 2024 года.

Сроки могут быть неоднократно изменены, как это произошло с еще одной российской разработкой — электромобилем Zetta. Стартап из Тольятти испытывает финансовые трудности, и старт производства перенесен уже на 2023 год.

Тем временем в коммерческом сегменте электромобили развиваются успешнее. В Москве на маршрут выехал тысячный электробус, электрическую ГАЗель e-NN тестирует «Почта России», а завод Ford Sollers планирует в 2023 году приступить к выпуску электрических фургонов Transit.

Для России лучше водород

Некоторые российские автопроизводители мыслят на перспективу. Так, в прошлом году на Восточном экономическом форуме был презентован концепт Aurus Hydrogen — водородная модификация седана Senat. У такого автомобиля есть три больших преимущества перед электрокарами, пояснил «Известиям» исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев:

— Созданный нами водородный автомобиль лишен трех больших недостатков, которыми характеризуются электрокары. Во-первых, автомобиль с водородным топливным элементом имеет пробег в два раза больше, нежели электрический с силовой установкой аналогичной мощности и сопоставимым аккумулятором. Во-вторых, на водородомобиль не влияет температура окружающей среды, то есть если он проезжает на одной заправке 800 км, то он делает это и зимой, и летом, что особенно важно для России.

Нулевая сумма Российский премиальный автомобиль Aurus Hydrogen на водородном топливе Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Время заправки такой машины — всего три–четыре минуты, оно соизмеримо с привычным временем заправки на обычной АЗС, добавил Ендачев. Сейчас инженеры Aurus приступили к работе над серийной версией водородной модели, приблизительные сроки ее выхода — 2024–2025 год.

Компания АО «ГОЗ», входящая в концерн ВКО «Алмаз-Антей», сообщила о производстве целой линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии: электромобилей, газомобилей, водородомобилей. Одна из первых разработок — электрический кроссовер, получивший рабочее названием E-Neva.

К началу следующего десятилетия в России предполагается запуск не менее 1000 водородных заправок. Тем не менее силовая установка на топливных элементах — слишком сложная и дорогая, считает Сергей Бургазлиев.