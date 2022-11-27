На зарядку становись: электрокары получат российские батареи

На международном форуме «Атомэкспо» представили российскую батарею для электротранспорта. Ее серийное производство с использованием только отечественного сырья и комплектующих начнется в 2025 году. В планах ежегодно оснащать аккумуляторами не менее 50 тыс. электрокаров. Такое количество электромобилей вряд ли будет востребовано на рынке, сомневаются эксперты. В перспективах развития российской компонентной базы для электротранспорта разбирались «Известия».

Электрокары и не только

На прошедшем в Сочи международном форуме «Атомэкспо» компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») представила прототип нового батарейного модуля на литий-ионных ячейках, созданного специально для электромобилей. Его технические характеристики позволяют гибко варьировать емкость батареи и использовать ее не только для легковых автомобилей на электротяге, но и для грузовиков, электробусов, отмечают в пресс-службе компании. Кроме того, небольшие габариты модуля позволяют применять его также в стационарных источниках бесперебойного питания.

— Это готовое решение под универсальные стандарты электротранспорта. Мы сможем предложить отечественному рынку конкурентоспособные батареи российского производства, — сообщил генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев. Опытная эксплуатация батарей, построенных на новых российских модулях, начнется в декабре этого года, — добавил он.

Заряда хватит на всех

Серийный выпуск батарей по полному циклу (от добычи сырья до финальной сборки аккумулятора) начнется в 2025 году, когда будет запущена «гигафабрика» по их производству в Калининградской области. Строительство этого предприятия началось в середине октября. Как заявил на церемонии закладки первого камня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, завод сможет выпускать до 50 тыс. батарей в год. Однако эксперты сомневаются, что такое количество электромобилей будет востребовано на российском рынке.

На зарядку становись Стенд «Росатома» на выставке в рамках XII Международного форума «Атомэкспо-2022» Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

— Емкость рынка новых электрокаров на данный момент — 3–4 тыс. машин в год. Не совсем понятно, кто станет покупателям 10–20 тыс. электромобилей, появление которых анонсировано в следующем году, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, озвученные «Росатомом» планы по производству 50 тыс. батарей являются завышенными.

Впрочем, по словам президента АО «ТВЭЛ» (входит в структуру «Росатома) Натальи Никипеловой, уже сейчас на все запланированные объемы производства будущей «гигафабрики» в Калининградской области есть заказчики.

— Все эти мощности уже выкуплены. Поэтому мы рассматриваем возможность строительства в России в общей сложности четырех таких предприятий, — сообщала Никипелова. Она не уточнила, где еще, помимо Калининградской области, появятся эти заводы, отметив, что «они будут построены поблизости от производителей электротранспорта».

Как ранее заявил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, основными потребителями российских батарей станут калининградский «Автотор», а также предприятия из Москвы и Липецка, которые взяли на себя обязательства по выпуску электромобилей.

В «Рэнера» подтвердили возможность появления отечественных аккумуляторов на этих электрических моделях.

— Мы готовы обеспечить электрокары «Москвич» тяговыми батареями российского производства, — заявил «Известиям» генеральный директор компании Александр Камашев.

На зарядку становись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно планам московского автозавода, до конца года на предприятии будет выпущено 200 таких машин, в следующем — 10 тыс. электрокаров, а к 2025 году завод выйдет на производство 25 тыс. электромобилей в год. Согласно СПИК, заключенному между липецким «Моторинвестом» и Минпромторгом, к 2025 году автопроизводитель должен наладить выпуск электромобилей с российскими аккумуляторами.

— Это будут тяговые батареи, выпущенные на калининградском заводе, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Рэнера».

Начать производство компактного электромобиля в сотрудничестве с китайским автопроизводителем намерен «Автотор».

— Пока мы не можем назвать нашего партнера. Тем не менее сейчас мы строим завод для выпуска этой модели, — сообщил «Известиям» генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

Также появление отечественных аккумуляторов возможно на электрической версии «Газели», электробусах и на разрабатываемом компанией «Кама» электрокаре «Атом», продажи которого начнутся в 2025 году.

Как сделать батарею дешевле

По оценкам специалистов, примерно 35–40% стоимости электромобиля приходится на батарею. Это самый дорогой элемент в конструкции электрокара. Чтобы такие машины были доступнее для конечного потребителя, в «Росатоме» разрабатывают схему, при которой сам аккумулятор будет предлагаться в лизинг.

— Мы предлагаем автопроизводителям различные варианты финансирования. По одной из схем сам электромобиль приобретается отдельно, а батарея поставляется в лизинг, — заявила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

На зарядку становись Сборка литий-ионных батарей для электрокаров Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В этом случае конечный потребитель сможет существенно сэкономить при покупке автомобиля на электротяге, подчеркнула она.

В этом случае заметно сократится время, необходимое для зарядки электрокара. По словам Никипеловой, компания рассматривает вариант, при котором владелец электромобиля с лизинговой батареей не заряжает машину, а просто меняет севший аккумулятор на заряженный на специальных станциях.

Эта процедура по времени будет сопоставима с заправкой полного бака топлива на автомобиле с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Однако для этого батареи и электромобили должны соответствовать единым требованиям, подчеркнула она.

— Для снижения стоимости владения автомобилем необходима унификация существующих на рынке батарей и обеспечение конструкции для легкой замены аккумулятора, — отметила президент АО «ТВЭЛ».

В «Росатоме» считают, что аккумуляторы, которые уже отслужили свое на электромобилях, могут найти применение в стационарных комплексах накопления энергии. Например, в тех же зарядных станциях для электромобилей или модулях резервного питания важных объектов инфраструктуры.

Поскольку режим работы батарей в подобных «пауэрбанках» отличается от циклов в электромобиле, характеристик «уставших» аккумуляторов хватит для функционирования таких модулей. В госкорпорации отмечают, что такие решения повысят рентабельность батареи на ее жизненном цикле и позволят поставлять ее производителям электротранспорта по более низкой цене.