Достать чернил и ездить: что умеют автомобили будущего

Крупнейшие автосалоны мира переквалифицируются в выставки абстрактной мобильности, демонстрируя скутеры, электровелосипеды и моноколеса. При этом ежегодное шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) по-прежнему уделяет большое внимание автомобильной составляющей. О самых интересных автопремьерах в Неваде рассказывают «Известия».

CES традиционно дает первый шанс увидеть самые передовые технологии ближайшего будущего. И автомобили в этом будущем будут делать фантастические вещи. Например, менять цвет кузова. Технология BMW использует цифровые чернила E-Ink. Кузов покрыт очень тонкими пластинами, содержащими отрицательно заряженный белый пигмент и положительно заряженный черный. Под воздействием тока они выводятся на поверхность, благодаря чему кузов меняет цвет.

Как и в случае с электронными книгами, использующими технологию E-Ink, для концепта iX Flow доступна только монохромная гамма — черный и белый цвета плюс оттенки серого.

В BMW говорят об энергоэффективности новой технологии. Электричество расходуется только при смене цвета. Кроме того, в жаркую погоду белый кузов меньше нагревается, так что на охлаждение салона будет затрачено меньше энергии.

Впрочем, когда эта технология появится на серийных машинах, пока непонятно. В качестве компенсации BMW продемонстрировала еще одну версию электрического кроссовера iX, готовую к производству.

M60 — самый его мощный вариант и самый спортивный. Два электромотора в сумме выдают 540 л.с. и 1015 Нм, но кратковременно могут развить 619 л.с. и 1100 Нм. Этого хватает, чтобы разогнаться до «сотни» за 3,8 с. Таким образом, iX M60 такой же быстрый, как и бензиновый BMW X5 M Competition. Плюс улучшенная аэродинамика, спортивная пневмоподвеска и более мощные тормоза — поводы не обращать внимания на откровенно спорный дизайн баварского электрокроссовера.

Тяговая батарея емкостью 105,2 кВт∙ч обеспечивает пробег на одной зарядке до 566 км по циклу WLTP. Чтобы пополнить почти разряженный аккумулятор до 80%, хватит получаса при подключении к 200-киловаттному терминалу.

Естественно, ни одна выставка CES не обходится без соревнования на самый большой дисплей в автомобиле. BMW представила Theatre Screen диагональю 31 дюйм с разрешением 8K и поддержкой онлайн-сервисов.

К нему прилагается аудиосистема Bowers & Wilkins с 30 динамиками, что позволяет превратить задние места автомобиля в настоящий кинотеатр.

Daimler поставил на концепт Vision EQXX гиперэкран диагональю 47,5 дюйма и с разрешением 8K, занимающий всю ширину передней панели.

Сам концепт посвящен единственной задаче — проехать 1000 км на одной зарядке. Дальность повышали несколькими способами. Самое очевидное — улучшить аэродинамику. Кузов четырехместного автомобиля длиной почти 5 м сужается к корме, подобно капле. В итоге коэффициент аэродинамического сопротивления получился очень низким — всего 0,17.

Второй способ увеличить пробег — снижение массы. Для этого широко использован алюминиевый сплав, из которого сделаны даже тормозные диски, и различные композиты. Пружины тоже композитные, усиленные стекловолокном.

Повышение рабочего напряжения до 900 В позволило уменьшить сечение проводки и, следовательно, ее вес. Итоговая масса — 1790 кг, что для электромобиля не так много.

Наконец, на крыше установлены солнечные батареи, которые питают второстепенные системы, но всё равно в солнечную погоду помогают увеличить пробег на 25 км. В жертву дальности хода принесли и динамику, единственный электромотор развивает всего 204 л.с.

Еще один «хвостатый» концепт — Cadillac InnerSpace. У него тоже низкий каплевидный кузов, а громадный изогнутый дисплей занимает не только всю ширину передней панели, но и наполовину перекрывает обзор вперед. Впрочем, пассажирам это не помешает. InnerSpace — фантазия на тему более отдаленного будущего, когда по дорогам будут ездить полностью автономные транспортные средства. Поэтому органов управления он лишен начисто.

Главная его задача — обеспечить максимальный комфорт. Поэтому для облегчения посадки половинки дивана поворачиваются, а крыша поднимается вверх. В оснащение машины включены подушки, плед и тапочки.

Если Cadillac демонстрирует развитие автомобилей в дальней перспективе, то Chevrolet на CES-2022 показала ближайшие планы General Motors. Американский автопроизводитель решил электрифицировать свои бестселлеры и для этого разработал совершенно новую платформу. На ней будут построены кроссоверы Chevrolet Blazer EV и Equinox EV, которые пойдут в серию в следующем году.

Ту же платформу получит даже пикап Chevrolet Silverado EV: рамы у него теперь нет, а главным несущим элементом стал каркас батареи. Таким образом, с обычным Silverado новый электромобиль не имеет ничего общего.

Уже базовый пикап может похвастаться двумя электромоторами суммарной отдачей 517 л.с. и 834 Нм. Есть и более мощные версии, оснащенные пневмоподвеской. Silverado EV поддерживает 350-киловаттные терминалы, а максимальный пробег — 644 км.

Под передним капотом расположен вместительный грузовой отсек, но грузоподъемность электропикапа всего 590 кг. Впрочем, Silverado EV будет способен буксировать прицепы массой 9 т.

Если GM делает ставку на популярные имена, то для американской марки Chrysler электрификация — шанс выжить. Какое будущее ей уготовил образованный в прошлом году концерн Stellantis, демонстрирует концепт Airflow. Это имя носила инновационная модель 30-х с опередившим свое время аэродинамичным дизайном.

Концепт Airflow также делает ставку на аэродинамику, но даже потайными ручками дверей сейчас сложно удивить. Это еще один электрокроссовер с двумя электромоторами и запасом хода около 600 км.

Естественно, и тут не обошлось без рекордного количества дисплеев: три спереди и два сзади. Причем пассажиры смогут делиться контентом, перебрасывая его друг другу движениями пальцев.

Скорое электрическое будущее ждет и вьетнамскую марку VinFast: перелицованные BMW и Opel в прошлом. Компания начала прием заказов на представленные в Лос-Анджелесе электрокроссоверы VF e35 и VF e36, теперь они называются VF8 и VF9. В Лас-Вегас фирма привезла концепты младших моделей — VF5, VF6 и VF7. Все построены на единой платформе, а дизайном занимались итальянские ателье Pininfarina и Torino Design.

Еще один новичок в автомобильном сегменте — Sony. Первый прототип своего автомобиля, разработанный совместно с Magna Steyr, компания представила на CES еще два года назад. Но затем отказалась от планов освоения нового для себя сегмента. Как выяснилось, только на словах.

В Лас-Вегасе японская марка показала кроссовер Sony Vision-S 02, построенный на той же платформе, что и седан двухлетней давности. У него пневмоподвеска и два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. Автопилот пока только второго уровня, зато Vision-S 02 может похвастаться продвинутым развлекательным комплексом. Задние пассажиры могут дистанционно подключаться к PlayStation и запускать видеоигры в дороге. Встроенные в кресла динамики позволят разделять аудиопотоки.

Hyundai, в прошлом году купившая известного производителя роботов Boston Dynamics, выступила в необычном ключе. Компания показала несколько роботов, среди которых — модуль Plug & Drive (PnD). Он способен вращаться на месте и двигаться автономно.

Внутри есть место для одного пассажира, который может управлять модулем с помощью джойстика. К примеру, PnD может пристыковаться к общественному транспорту с пассажиром внутри, проследовать с ним часть пути, а потом самостоятельно продолжить движение.

Выставка CES запомнится еще и курьезным случаем: в «антипробочном» тоннеле под Лас-Вегасом образовался затор. Тоннель сети Vegas Loop построила принадлежащая Илону Маску фирма The Boring Company. «Труба» соединяет две части выставочного центра Las Vegas Convention Center, по ней под землей ездят электрокары «Тесла».

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj