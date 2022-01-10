 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Мир
На Украине допустили введение продуктовых талонов
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
В Женеве начались консультации России и США по гарантиям безопасности
Спорт
Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии
Общество
В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника
/

Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать

Кризис микрочипов приводит к росту цен на сложную технику
Фото: Getty Images/VCG/Xu Kangping
Главный слайд
Начало статьи
Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать
2022-01-08 18:49:01">
2022-01-08 18:49:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа современных автомобилей, микроволновых печей, смартфонов, медицинских приборов и многого другого основана на компьютерных чипах. Вызванный пандемией коронавируса дефицит полупроводников привел к проблемам и в производстве сложной бытовой техники и в автопроме. Ряд концернов на время приостановил производство, а возвращаться на рынок пришлось с завышенными ценами. Подробнее — в материале «Известий».

Как долго продлится дефицит микрочипов

Чипирование отменяется: авторынок ждет новая волна дефицита
Нехватка полупроводников может привести к опасному кризису

Глобальный дефицит полупроводников в автомобильной промышленности и многих других отраслях продлится еще несколько лет. Такой прогноз делает консалтинговая компания Roland Berger в своем исследовании «Как преодолеть кризис полупроводников. Устойчивый структурный сбой требует стратегических ответных мер со стороны автомобильной промышленности».

Согласно анализу агентства, спрос на полупроводники будет расти на 17% в год с 2020 по 2022-й, а производственная мощность за тот же период повысится только на 6% в год. Ускорить производственный процесс вряд ли получится — предприятия-изготовители уже сейчас работают со средней мощностью 97%.

В такой ситуации ожидаемо повышение цен. Так, в США средняя стоимость новых автомобилей установила исторический рекорд, взлетев на 17% и достигнув в июле 2021-го $41 тыс. А цены на подержанные автомобили выросли на 21% с июня 2020 года.

Поворот не туда

Завод полупроводников в Германии

Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt
Дело к замедлению: эксперты оценили, как изменятся цены в новом году
Пройден ли пик инфляции и что подорожает больше всего

Опрошенные «Известиями» эксперты также сошлись во мнении, что в 2022 году в России автомобили будут дорожать стремительнее других товаров. Среди других категорий, также испытывающих прирост стоимости, собеседники издания назвали бытовую технику, средства коммуникации, лекарства, продукты питания, табачные изделия, а также товары, в которых используются природные ресурсы (мебель, предметы деревообработки, бензин). По итогам 2020 года инфляция составила 4,9%, в 2021-м продолжила увеличиваться и к октябрю достигла 8,14%. Однако аналитики высказывают надежду на замедление темпа роста цен к концу 2022-го — до 5,4%.

Как автопром отреагировал на дефицит полупроводников

Нехватка микрочипов чрезвычайно чувствительна для автомобильной промышленности — для только одной машины требуется от 300 до 3000 полупроводников. Они обеспечивают работу самых разных узлов — от гидроусилителя руля до подушки безопасности.

«Полупроводники, они же чипы, присутствуют практически во всех электронных блоках и затрагивают около 60% опций в современных автомобилях. Приведу конкретные примеры опций, попавших сегодня под рестрикции: пакеты ассистирующих водителю систем, виртуальные дисплеи на некоторые модели, блоки сопряжения автомобиля с телефоном, системы давления в шинах, системы управления обогревами стекол и даже сидений. Этот список постоянно растет. Дефицит, связанный с нехваткой микрочипов, сказывается на всем рынке новых автомобилей», — пояснил директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире после того, как весной 2020 года на фоне коронавируса концерны сократили заказы — локдаун запер автолюбителей по домам. Однако позднее возник отложенный спрос, а производство чипов не сумело наверстать прежние объемы.

Поворот не туда
Фото: Global Look Press/Anton Belitsky

Нехватка полупроводников вынудила многих производителей приостановить конвейеры. В январе 2021 года о сокращении выпуска заявил Ford. Тогда же об уменьшении производства из-за дефицита микрочипов сообщили Nissan, Chrysler, Toyota, Fiat. Простаивать пришлось и другим предприятиям, например General Motors.

Взять на кнопку: спасет ли Россия автопром от дефицита микрочипов
В нашей стране планируют наладить выпуск необходимых микросхем

В августе концерн «АвтоВАЗ» также приостановил производство в Тольятти на трех линиях из-за нехватки полупроводников. Сбой произошел в поставке электронных чипов Bosch. Подобные проблемы уже возникали в июне и июле 2021-го, поделились в компании. Тогда ситуацию прокомментировали в Минпромторге: чиновники признали наличие проблемы и отметили, что активно работают над тем, «чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке».

Причины кризиса микрочипов

Ажиотажный спрос на технику и медоборудование в период пандемии не единственная причина затяжного дефицита полупроводников. Во многом на ситуацию повлияло отсутствие децентрализации поставщиков.

Изготовление микрочипов сконцентрировано в руках нескольких компаний, расположенных к тому же в одном регионе. По данным исследования TrendForce, львиную часть поставок полупроводников обеспечивает тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Она занимает 54% рынка. Южнокорейский Samsung производит заметно меньше, но остается в числе лидеров — его товар покрывает 17% рынка. По 7% приходится на другую тайваньскую компанию UMC и американскую GlobalFoundries.

Поворот не туда
Полупроводниковые пластины в штаб-квартире Samsung Electronics Co
Фото: TASS/EPA

По сути, мировая электроника пребывает в зависимости от азиатских микросхем. Поэтому любые невзгоды, будь то засуха в Тайване или локдаун в Малайзии, крупнейшем мировом хабе по сборке и тестированию чипов, оборачиваются «недопоставкой» чипов для всего мира.

Другой важной причиной дефицита стали проблемы с логистикой. Из-за пандемии резко возросла цена морских перевозок: чтобы отправить один грузовой контейнер объемом 67,7 куб. м из Азии в Европу, в нынешних условиях приходится тратить до $17 тыс. — это в десять раз больше прежнего тарифа. Вдобавок необходимость перевозки вакцин привела к повышенному спросу на грузовые авиаперевозки, а пассажирские рейсы, которые также используются для транспортировки грузов, из-за пандемии сократились.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021