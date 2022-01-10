Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать

Работа современных автомобилей, микроволновых печей, смартфонов, медицинских приборов и многого другого основана на компьютерных чипах. Вызванный пандемией коронавируса дефицит полупроводников привел к проблемам и в производстве сложной бытовой техники и в автопроме . Ряд концернов на время приостановил производство, а возвращаться на рынок пришлось с завышенными ценами. Подробнее — в материале «Известий».

Как долго продлится дефицит микрочипов

Глобальный дефицит полупроводников в автомобильной промышленности и многих других отраслях продлится еще несколько лет. Такой прогноз делает консалтинговая компания Roland Berger в своем исследовании «Как преодолеть кризис полупроводников. Устойчивый структурный сбой требует стратегических ответных мер со стороны автомобильной промышленности».

Согласно анализу агентства, спрос на полупроводники будет расти на 17% в год с 2020 по 2022-й, а производственная мощность за тот же период повысится только на 6% в год. Ускорить производственный процесс вряд ли получится — предприятия-изготовители уже сейчас работают со средней мощностью 97%.

В такой ситуации ожидаемо повышение цен. Так, в США средняя стоимость новых автомобилей установила исторический рекорд, взлетев на 17% и достигнув в июле 2021-го $41 тыс. А цены на подержанные автомобили выросли на 21% с июня 2020 года.

Поворот не туда Завод полупроводников в Германии Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

Опрошенные «Известиями» эксперты также сошлись во мнении, что в 2022 году в России автомобили будут дорожать стремительнее других товаров. Среди других категорий, также испытывающих прирост стоимости, собеседники издания назвали бытовую технику, средства коммуникации, лекарства, продукты питания, табачные изделия, а также товары, в которых используются природные ресурсы (мебель, предметы деревообработки, бензин). По итогам 2020 года инфляция составила 4,9%, в 2021-м продолжила увеличиваться и к октябрю достигла 8,14%. Однако аналитики высказывают надежду на замедление темпа роста цен к концу 2022-го — до 5,4%.

Как автопром отреагировал на дефицит полупроводников

Нехватка микрочипов чрезвычайно чувствительна для автомобильной промышленности — для только одной машины требуется от 300 до 3000 полупроводников. Они обеспечивают работу самых разных узлов — от гидроусилителя руля до подушки безопасности.

«Полупроводники, они же чипы, присутствуют практически во всех электронных блоках и затрагивают около 60% опций в современных автомобилях. Приведу конкретные примеры опций, попавших сегодня под рестрикции: пакеты ассистирующих водителю систем, виртуальные дисплеи на некоторые модели, блоки сопряжения автомобиля с телефоном, системы давления в шинах, системы управления обогревами стекол и даже сидений. Этот список постоянно растет. Дефицит, связанный с нехваткой микрочипов, сказывается на всем рынке новых автомобилей», — пояснил директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире после того, как весной 2020 года на фоне коронавируса концерны сократили заказы — локдаун запер автолюбителей по домам. Однако позднее возник отложенный спрос, а производство чипов не сумело наверстать прежние объемы .

Поворот не туда Фото: Global Look Press/Anton Belitsky

Нехватка полупроводников вынудила многих производителей приостановить конвейеры. В январе 2021 года о сокращении выпуска заявил Ford. Тогда же об уменьшении производства из-за дефицита микрочипов сообщили Nissan, Chrysler, Toyota, Fiat. Простаивать пришлось и другим предприятиям, например General Motors.

В августе концерн «АвтоВАЗ» также приостановил производство в Тольятти на трех линиях из-за нехватки полупроводников. Сбой произошел в поставке электронных чипов Bosch. Подобные проблемы уже возникали в июне и июле 2021-го, поделились в компании. Тогда ситуацию прокомментировали в Минпромторге: чиновники признали наличие проблемы и отметили, что активно работают над тем, «чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке».

Причины кризиса микрочипов

Ажиотажный спрос на технику и медоборудование в период пандемии — не единственная причина затяжного дефицита полупроводников. Во многом на ситуацию повлияло отсутствие децентрализации поставщиков.

Изготовление микрочипов сконцентрировано в руках нескольких компаний, расположенных к тому же в одном регионе . По данным исследования TrendForce, львиную часть поставок полупроводников обеспечивает тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Она занимает 54% рынка. Южнокорейский Samsung производит заметно меньше, но остается в числе лидеров — его товар покрывает 17% рынка. По 7% приходится на другую тайваньскую компанию UMC и американскую GlobalFoundries.

По сути, мировая электроника пребывает в зависимости от азиатских микросхем. Поэтому любые невзгоды, будь то засуха в Тайване или локдаун в Малайзии, крупнейшем мировом хабе по сборке и тестированию чипов, оборачиваются «недопоставкой» чипов для всего мира.