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«АвтоВАЗ» временно приостановил выпуск автомобилей в Тольятти

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Автомобильная компания «АвтоВАЗ» временно остановила производство в городе Тольятти. Это решение связано с нехваткой у завода электронных компонентов. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ОТР.

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Все три линии не будут работать в течение недели, отметили в компании. Чтобы не понести существенный ущерб, руководство приняло решение отправить сотрудников в отпуск на три дня, который перенесли с декабря. Благодаря этому удастся избежать потери доходов у сотрудников, сообщает телеканал «360».

В «АвтоВАЗе» добавили, что остальные дни простоя работникам оплатят в размере двух третей от средней зарплаты.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

17 августа стало известно, что российские автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Как отметили представители дилерских центров, особенно остро ощущается нехватка моделей семейства Granta. По их словам, дефицит на машины Lada наблюдается по всей стране.

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