В России зафиксировали дефицит автомобилей Lada

Российские автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Об этом 17 августа сообщает «РИА Новости».

Как отметили опрошенные изданием представители дилерских центров, особенно остро ощущается нехватка моделей семейства Granta. По их словам, дефицит на машины Lada наблюдается по всей стране.

«Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», — объяснил сотрудник одной из крупных дилерских компаний.

16 августа АвтоВАЗ и предприятие «LADA Ижевск» возобновили производство машин после корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 15 августа 2021 года.

При этом нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Так, Линия № 5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16–20 августа), Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16–-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18–19 августа).

Всего по итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 232 232 автомобиля Lada, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года.