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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ и предприятие «LADA Ижевск» возобновили производство машин после корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 15 августа 2021 года. Об этом 16 августа сообщает «Автостат».

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Отмечается, что нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Так, Линия № 5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16–20 августа), Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16–-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18–19 августа).

По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Lada продали 232 232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

16 июля сообщалось, что в I квартале 2021 года в странах Европейского союза был продан 741 новый автомобиль Lada, что на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Что касается июня 2021 года, тут продажи Lada также показали минус. За месяц европейцы приобрели 126 машин российской компании. Это на 59,2% меньше прошлогоднего результата.

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