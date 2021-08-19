АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

17 августа сообщалось, что российские автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada.

Как отметили представители дилерских центров, особенно остро ощущается нехватка моделей семейства Granta. По их словам, дефицит на машины Lada наблюдается по всей стране.