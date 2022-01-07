Искусственный подбор: ИИ выберет идеальное авто для каждого человека

Искусственный интеллект подберет автомобиль даже неискушенному автолюбителю по простым запросам и параметрам . Умный сервис разработали ученые Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО. Эксперты считают проект полезным, однако отмечают, что в Сети уже есть его аналоги. Программа также поможет автомобилисту оценить потенциальные траты на содержание машины, и именно в этом эксперты видят потенциал для развития сервиса.

Только представь

По данным автодилеров, цены на новые автомобили на российском рынке за январь — октябрь 2021 года выросли на 20–40%. Это делает выбор покупателя всё более ответственным — никому не хочется переплачивать за автомобиль, который в итоге не подойдет по какому-то важному параметру или сделает своего владельца постоянным посетителем автосервисов.

Ученые Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО создали умного помощника для оценки и подбора автомобилей — Car4U . В основе его работы — технологии искусственного интеллекта, которые помогают собрать и проанализировать большие массивы информации.

Чтобы выбрать авто с помощью программы, достаточно в общих чертах представлять, какими качествами должен обладать автомобиль мечты. Далее с помощью фильтров по 10-балльной шкале оценить, насколько для вас важны проходимость, комфорт, экономичность, динамика, безопасность и внешний вид машины. Указать, с какой целью она приобретается: возить детей в школу, путешествовать, а может, стать таксистом.

Искусственный подбор Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— В первую очередь сервис полезен для водителей, которые воспринимают автомобиль только как удобное средство передвижения и не готовы тратить свое время на изучение многочисленных технических тонкостей при покупке машины , — рассказал «Известиям» руководитель научно-исследовательской лаборатории «Промышленный ИИ» Университета ИТМО Денис Насонов.

Впрочем, опытный автолюбитель может провести и более тонкую настройку своих предпочтений, будь то марка автомобиля, класс, коробка передач, привод, вид потребляемого топлива, объем или мощность двигателя.

Подходящие варианты сервис подбирает, изучая и анализируя объявления о продаже машин, информацию о существующих комплектациях, технических характеристиках, статистике по угонам, ДТП . Далее искусственный интеллект присваивает каждому автомобилю оценку от 1 до 10 по шести основным параметрам: проходимость, комфорт, экономичность, динамика, безопасность, внешний вид. Причем речь идет не только о новых машинах, но и о подержанных.

Также программа анализирует сотни отзывов реальных покупателей с помощью блока моделей обработки естественного языка (Natural Language Processing — NLP). Благодаря ему можно выявить причины покупки, субъективные впечатления о достоинствах и недостатках авто. В итоге пользователь получает все данные о машине в виде простой и понятной инфографики.

Главное преимущество сервиса перед автоконсультантом — отсутствие заинтересованности в продаже машины.

Искусственный подбор Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Автоконсультантам выгодно найти «железного коня» как можно быстрее, так как от этого зависит их вознаграждение, — пояснил Денис Насонов. — Но в этом случае тонкий подбор автомобиля под конкретного пользователя может уходить на второй план. Сервис же более беспристрастен в рекомендациях. Вскоре такие сервисы появятся и для решения вопросов в других бытовых областях.

Программа также поможет автомобилисту оценить потенциальные траты на содержание машины — рассчитывает ориентировочные затраты на топливо и техническое обслуживание, пошлины и налоги, ежегодное снижение стоимости авто конкретной марки с учетом года его выпуска.

Перспективен, но уязвим

Опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили востребованность проекта, однако отметили наличие у него аналогов и сильных конкурентов.

— На ряде сайтов данная задача давно решена — пользователи оценивают автомобили по многим критериям, включая надежность, комфорт, дизайн и т.д., — считает научный сотрудник Высшей школы теоретической механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Федор Кондратенко. — Также там давно уже реализованы алгоритмы NLP, позволяющие извлекать эмоциональную окраску комментариев. Затем на основе этих оценок определяются сильные и слабые стороны для каждой машины.

Искусственный подбор Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По мнению эксперта, более перспективно распространение данного продукта не на подбор автомобиля при покупке, а на прочие сферы, затрагивающие расходы автомобилистов: страхование, помощь при ДТП, покупка запасных частей и расходников.

— На этом поприще подобная разработка может снискать большую популярность и успех, — заключил Федор Кондратенко.

Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов также отметил, что разработка выходит на высококонкурентный рынок.

— Основная проблема Car4u — уязвимость для копирования со стороны крупных игроков рынка, которые могут не только создать похожую рекомендательную систему, но и встроить ее в свою собственную экосистему покупки-продажи автомобилей , — рассказал Артур Каримов. — Учитывая, что крупные игроки имеют большую базу клиентов и ресурсы для продвижения, они смогут легко «перебить» новый сервис. Впрочем, это не отменяет того, что сервис может быть интересен будущим автовладельцем, а также тем, кто хочет проанализировать экономическую составляющую владения автомобилем.

Искусственный подбор Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сервис доступен для всех желающих. Сейчас разработчики тщательно исследуют поведение пользователей на сайте, чтобы отшлифовать само программное решение и интерфейс продукта.