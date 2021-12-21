Загранице мы поможем: «Патриоты» для США и «Газели» для Германии

В Японию прибыла партия уазовских «буханок», а «Патриот» недавно показывали на автосалоне в Лос-Анджелесе. В России отечественную продукцию часто ругают за отсталость и проблемы с качеством, но за рубежом у нее есть преданные поклонники. Где ждут новую «Ниву» и почему за границей ценят мотоциклы «Урал», выясняли «Известия».

«Буханка» за иены

В Японию привезли новую партию автомобилей УАЗ: три фургона-«буханки» УАЗ-2206, а также «УАЗ Хантер» в исполнении «Экспедиция». Цена на «буханку» в Японии начинается от 3,9 млн иен (около 2,5 млн рублей), стоимость «УАЗ Хантер» — 3,72 млн иен (2,4 млн рублей).

Загранице мы поможем УАЗ-2206 «буханка» в кузовном цехе Ульяновского автомобильного завода Фото: ТАСС/Егор Алеев

Вся партия была забронирована заранее и выкуплена. Но главное, продавец после четырех лет переговоров с Ульяновским заводом договорился о поставках автомобилей в Японию. «УАЗы», едва попав на острова, моментально расходятся.

Эксперты местного издания Kuruma News включили «буханку» в топ-3 рейтинга самых эксцентричных автомобилей, который попали еще Subaru Forester Wilderness и Jaguar I-Pace. Выпуск УАЗ СГР начался 56 лет назад, но модель практически не изменилась. И хотя фургон не вызывает энтузиазма показателями мощности и уровнем безопасности, похоже, он будет оставаться востребованным благодаря своей простой и прочной конструкции, считают японские журналисты.

От Чили до Мадагаскара

Продукцию Ульяновского автозавода можно встретить в странах Европы, Азии, Америки и Африки.

«Сегодняшняя экспортная программа бренда достаточно широка. Здесь и Европа — от Италии и Германии до Болгарии и Венгрии. Также мы поставляем наши автомобили в Южную, Латинскую и Северную Америку — это Чили, Мексика, Эквадор, Боливия, Куба и другие страны, — рассказали «Известиям» в пресс-службе УАЗа. — Вездеходы УАЗ широко представлены на Африканском континенте: от Сенегала до Мадагаскара, в странах Ближнего Востока (Ирак, ОАЭ, Ливан), Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Камбоджа, Лаос), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Филиппины, Таиланд)».

Загранице мы поможем «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» (слева направо) Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

В Европе из УАЗ Hunter сделали электромобиль, чешская компания MW Motors планирует продавать его как Spartan EV. На внедорожник установили электродвигатель мощностью 160 л.с. и аккумулятор емкостью 56 кВт•ч. Запас хода модели составляет 240 км.

«Патриот» меняет имя

С «Патриотом» в конце ноября познакомились посетители автосалона в Лос-Анджелесе. Внедорожник был представлен под названием Bremach 4×4. Его немного доработали под требования рынка США, но под капотом оставили привычный 2,7-литровый ЗМЗ. Цена на машину начинается от $26,5 тыс. Кроме того, автопроизводитель собирается предложить американцам «УАЗ Пикап».

Загранице мы поможем Внедорожник Bremach 4×4 на автосалоне в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS/Mike Blake

«Новость о том, что УАЗ будет продавать свой пикап в США, выглядит как несколько раздутый информационный повод. Сравните, на новый электропикап Ford F-150 было собрано около 150 тыс. предварительных заказов, а на «УАЗ Пикап» — примерно 144. Понятно, что уазовская модель вряд ли сможет рассчитывать на сколько-нибудь заметные продажи», — пояснил «Известиям» генеральный директор компании Gruzdev Analyze и автоэксперт Александр Груздев.

«Урал» против «Харлея»

В США вообще любят брутальную российскую технику — например, здесь хорошо известны мотоциклы «Урал», ими торгуют полсотни дилеров. Популярность марки позволила Ирбитскому мотоциклетному заводу выжить и даже немного модернизировать свою архаичную технику.

Загранице мы поможем Производство мотоциклов «Урал» на Ирбитском мотоциклетном заводе Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Также «Уралы» продаются в Австралии и Японии. Порядка 80% выпускаемой продукции завода уходит на экспорт.

— Эти мотоциклы в США хорошо известны. По продажам они не приближаются к таким маркам, как Harley-Davidson или, например, Honda, тем не менее и у «Уралов» есть много ценителей среди американских мотоциклистов, — пояснил Груздев. — И хотя мотоцикл «Урал» ценят за надежность и брутальный дизайн, его популярности способствовал его главная конструктивная особенность — наличие коляски.

Где растет Lada

Несмотря на снижение продаж марки Lada на российском рынке, в Европе продукция АвтоВАЗа показывает положительную динамику.

Загранице мы поможем Фото: ТАСС/Раиса Ибрагимова

Статистика Ассоциация европейских производителей автомобилей (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles, ACEA) говорит, что машин со стилизованной ладьей на радиаторной решетке в октябре было продано на 146,7% больше, нежели годом ранее. В абсолютном же выражении объем оказался довольно скромным — 111 экземпляров. С января по октябрь Lada реализовала 1266 единиц, уронив планку на 31,7%.

В Германии, как на наиболее крупном европейском авторынке, потребителям передали 80 «Лад» в октябре и 1125 — с начала года, сообщают аналитики портала focus2move. Остальные автомобили разошлись по другим европейским странам, включая Эстонию, Люксембург и Францию.

Ушел, но обещал вернуться

Объемы продаж мизерные, но стоит учитывать одно обстоятельство. Два года назад Волжский автозавод заявил, что собирается постепенно свести на нет поставки своих автомобилей в Европу, в связи с тем что они не соответствую новым экологическим стандартам. Летом 2020 года завод прекратил экспорт окончательно. Но за несколько десятков лет продаж в странах Старого Света недорогие «Лады» обзавелись поклонниками.

Загранице мы поможем Lada Niva Legend Фото: LADA

Дистрибутор АвтоВАЗа немецкая компания Lada Deutschland даже просила возобновить ввоз машин в Евросоюз. Она создала соответствующую петицию на профильном портале. Нужных 3 тыс. голосов документ набрать не успел: не хватило чуть меньше 200 галочек. Но все же автомобили российского производителя до сих пор продают и покупают в ЕС.

Дело в том, что нашлась компания, которая начала ввозить машины небольшими партиями и дорабатывать до необходимого стандарта Евро-6. Это Made in Russia GmbH, продающая Lada Niva Legend (ранее 4×4), и Niva Travel (она же Chevrolet Niva). Ценник на первую начинается от €14 990, вторую можно купить от €17 990.

Широко трепещет туманная «Нива»

Зарубежные автомобилисты и автоэксперты отдельно выделяют Lada Niva. Внедорожник, который практически не менялся более 40 лет, не оставляет людей равнодушными. Судя по статистике, советский «вездеход» пользуется спросом и как бюджетная рабочая лошадка, и как коллекционная экзотика.

Еще в 2011 году автомобиль привлек внимание соведущего автомобильных телепередач Top Gear и The Grand Tour Джеймса Мэя.

Загранице мы поможем Внедорожник Niva на заводе в Тольятти Фото: РИА Новости/Пресс-служба «GM-AвтоВАЗ»

«Niva сегодняшнего дня была модернизирована в соответствии со временем и теперь обладает прямым впрыском своего исключительно бензинового 1,7-литрового двигателя, современными приборами и «более аэродинамичными передними поворотниками». И на этом, думаю, всё, хотя и были туманные заявления о том, что обивка сидений тоже была улучшена», — в своей ироничной манере описал автомобиль шоумен.

При этом британец отметил хорошую проходимость внедорожника, его практичность и простоту. А также сообщил, что модель обладает замечательно утилитарным салоном. Его можно мыть из шланга, и он очень понравится тем, кто на самом деле ездит по бездорожью.

АвтоВАЗ планирует вернуться в Евросоюз, но только с новыми моделями: «Нивой» нового поколения и ее длиннобазной версией.

Африканцы и украинцы

Lada неплохо себя чувствует в Африке. Так, в Египте за неполный 2021 год вазовские машины разошлись тиражом в 2418 экземпляров. Здесь российский бренд занял 17-ю строчку рейтинга популярности. Присутствует он и в Казахстане, где занял пятый пункт с результатом в 5659 единиц.

Загранице мы поможем Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Lada по-прежнему продается и на Украине, несмотря на сложные отношения между странами. АвтоВАЗ поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ). По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», с начала года «Лады» были переданы 1476 покупателям.

В общей сложности у предприятия 12 экспортных рынков, сообщили «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа.

«Если говорить о глобальном авторынке, то, конечно, автомобили Lada можно найти во многих странах. И главное преимущество таких машин — их низкая стоимость даже в сравнении с автомобилями китайских марок» — пояснил Александр Груздев.

Где водятся электрические «Газели»

Группа ГАЗ экспортирует автомобили более чем в четыре десятка стран, в их число входит ближнее зарубежье.

Загранице мы поможем «Газель Next» на Московском международном автомобильном салоне Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Электрические грузовики и фургоны на базе «Газели Next» работают в Берлине, Штутгарте и других крупных городах Германии в дорожных и коммунальных службах; микроавтобусы ГАЗ перевозят местных жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах; грузовые «Газели» работают в малом и среднем бизнесе в Турции, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Группы ГАЗ. — Специально доработанные «Газели» и «Газоны» работают в горных районах в Перу; внедорожные машины «Садко» борются с пожарами в лесах Восточной Европы».