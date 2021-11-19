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Здесь «Прадо» нет: УАЗ остался без долгожданной новинки

Чем в Ульяновске собираются заменить «буханку»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Здесь «Прадо» нет: УАЗ остался без долгожданной новинки
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2021-11-17 17:43:17
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«Русского Land Cruiser Prado не будет», — заявил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов в недавнем интервью, признав невозможность создания нового продукта на Ульяновском заводе. Стоит ли считать отказ от модернизированного «Патриота» приговором заводу и какой автомобиль может встать на конвейер УАЗа — выясняли «Известия».

«Прадо» за полтора

О намерении создать автомобиль класса Toyota Land Cruiser Prado, но по цене около 1,5 млн рублей в 2019 году заявил основной владелец Sollers Вадим Швецов, на тот момент также являвшийся гендиректором УАЗа.

Автомобиль планировали создать на новой платформе, не имевшей отношение ни к «буханке», ни к «Хантеру», с новыми агрегатами, новыми решениями и четырьмя новыми кузовами: внедорожник, пикап, «монокэб» и фургон. Швецов пообещал, что для «Русского Прадо» на ЗМЗ наладят производство бензиновых 4-цилиндровых двигателей, разработанных совместно с немецкой компанией FEV, атмосферного, в основном для коммерческих машин, и более дорогого, с турбонаддувом.

Здесь Прадо
уаз автосалон
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Швецов также рассказал, что после вывода нового семейства машин старый модельный ряд будет постепенно «вымываться», а «Хантер» оставят в качестве «фан-мобиля» для клиентов, готовых платить за дизайн.

Вопрос решенный

«Русский Прадо» первоначально планировали запустить в серию в 2020 году, но затем проект был заморожен — главным виновником в «Соллерсе» назначили коронавирус.

«Выпускать Prado мы не станем — вопрос решенный», — заявил Адиль Ширинов, глава СП «Соллерс Форд», генеральный директор ООО «Аурус» и ООО «УАЗ». Кстати, Ульяновский завод он возглавил вскоре после того, как Вадимом Швецовым были озвучены планы по выпуску «Русского Прадо».

Хотя, по мнению большинства экспертов, подобное развитие событий было ожидаемо, источники в «Соллерс» говорят, что для них заявление Ширинова стало неожиданностью, и советуют дождаться подробностей.

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Турбомотор и новая подвеска

По имеющейся информации, проект «Русский Прадо» представлял собой глубокую модернизацию «Патриота», причем в его конструкции планировали по максимуму использовать наработки по проекту кроссовера УАЗ-3170, в том числе турбомотор и систему постоянного полного привода. Однако из-за ограниченного бюджета и большого объема переделок итоговый вариант модернизации оказался более скромным. Тем не менее «Патриот» получал новый кузов с улучшенной безопасностью и переднюю независимую подвеску.

Но этот автомобиль не смогли закончить, даже несмотря на участие в инжиниринговых работах Санкт-Петербургского политеха. Кроме того, УАЗ покинули несколько ключевых инженеров, отвечавших за разработку модернизированного «Патриота». По словам журналиста Drom.ru Сергея Цыганова, побывавшего в тольяттинском подразделении «Соллерс Инжиниринг» в августе прошлого года, работы по «Русскому Прадо» на тот момент были фактически остановлены.

Здесь Прадо
логотип уаз
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем», — заявил Адиль Ширинов. Также он сообщил, что на Заволжском моторном заводе не планируется производство новых двигателей, по всей вероятности упомянутых выше турбомоторов.

«Буханка» не первой свежести

Нет, по словам Ширинова, даже планов по какой-либо модернизации «буханки»:

— Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой.

УАЗ продолжит уходить от потерь, что, по словам, Адиля Ширинова, делал последние два года довольно успешно.

«В таком виде, тем более в нынешних условиях, завод сможет еще просуществовать три-четыре года совершенно спокойно даже на том модельном ряде, который у него есть. Конечно, «УАЗы» находят потребителя, во многом благодаря заградительным пошлинам», — считает независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

Здесь Прадо нет
уаз буханка
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Того же мнения придерживается и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

— Если существующие модели можно будет и дальше сертифицировать, их можно выпускать какое-то время в небольших количествах. Спрос в стране без дорог на такие автомобили будет всегда, к тому же они дешевы.

Чужими руками

К тому же харизматичность моделей УАЗ привлекает сторонних производителей, создающих на базе ульяновских внедорожников кемперы и даже электромобили, дизельные и 7-местные версии, а также художников, фантазирующих на тему будущих моделей. Благодаря энтузиазму американского дистрибьютора, планирующего продавать «Патриот» в США под названием Bremach Taos 4×4, российский внедорожник доберется до автосалона в Лос-Анджелесе.

Сам УАЗ тоже представляет новинки: в марте представлен грузовик-полуторка, в августе — собственная телематика. В то же время планы по электрификации модельного ряда основываются на проекте чешской фирмы MW Motors.

Здесь Прадо нет
Автомобили «УАЗ-Патриот»

Автомобили «УАЗ-Патриот»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

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Максим Кадаков скептически отнесся к возможности завода создать оригинальный, удачный и более или менее приемлемый по цене автомобиль.

«Блоки ESP, ABS стоят и на других автомобилях, но если ты делаешь что-то свое, то детали подвески, фары, лобовое стекло придется заказывать у поставщиков. При объемах производства УАЗа нужно 15 тыс. фар в год, 15 тыс. каких-то других деталей. Это мелкие заказы с точки зрения автомобильной индустрии. А если потенциальные поставщики загружены, они не будут этого делать. С поставщиками все сложно, особенно в России. В итоге мы получаем такую цену, что возникает вопрос: вы «УАЗ» делаете или «Тойоту»?» — рассказал Кадаков.

Сергей Цыганов в свою очередь напомнил, что УАЗу все равно придется отчитаться перед Минобрнауки и Минпромторгом за выделенные на НИОКР по новому «Патриоту» средства.

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Эксперты считают, что УАЗ вполне способен организовать на своих мощностях полноценную сборку модели другого производителя и таким образом закрыть вопрос с обновлением модельно ряда, при желании даже под собственным шильдиком. Для этого многочисленный штат конструкторов необязателен.

Переговоры с потенциальными партнерами велись неоднократно — называли SsangYong, Bremach, Isuzu, китайские марки. Однако ни к чему определенному эти переговоры не привели.

Возможно, организация сборки по лицензии как раз может стать тем «грамотным решением», о котором говорил Адиль Ширинов. В интервью он обозначил красные линии — завод не станет собирать кроссоверы и проверенные, но устаревшие модели.

«Зачем нам паркетники, для чего собирать старое? Каков удельный вес такого спроса? Никакого! Мы ничего старого собирать не будем», — заявил Ширинов. В мае 2021 года он обещал рассказать о деталях коллаборации, но этого не произошло.

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Фото: пресс-служба Isuzu

Один из потенциальных кандидатов на сегодняшний момент — японская Isuzu. У нее есть рамный внедорожник MU-X с турбодизелем 3.0 (190 л. с. и 450 Нм) и «автоматом», созданный на платформе пикапа D-Max. Автомобиль недешевый, но современный и способный понравиться военным, которые пока вместо «Патриотов» закупили Haval H9.

Кроме того, в 2018 году Isuzu и УАЗ создали СП под специнвестконтракт (СПИК), подразумевавший высокую степень локализации. Но выпускать планировали не внедорожник, а коммерческий «УАЗ Сити». В то же время источники на УАЗе говорят, что Isuzu до сих пор считается самым вероятным партнером.

Пока в пресс-службе японской компании сообщили, что MU-X, который выйдет на российский рынок в первом квартале 2022 года, будет импортным.

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