Попросили покороче: каким может быть новый ульяновский внедорожник

УАЗ может выпустить внедорожник меньше и дешевле, чем «Патриот». На официальной странице в соцсетях вспомнили про существовавшую подобную модель — «Патриот Sport» и устроили опрос: а был бы востребован такой автомобиль сейчас. Есть ли у «спортивного» УАЗа перспективы, разбирались «Известия».

Спросил совета в комментах

Ульяновский автозавод вспомнил на своей странице «ВКонтакте» о модели «Патриот Sport» десятилетней давности. Ответы на вопрос «Как думаете, была бы востребована такая версия сегодня?» собрал около 300 комментариев. Части подписчиков идея понравилась. По их мнению, короткий вариант может быть востребован в городе и на горных дорогах за счет лучшей маневренности. Главным минусом и сторонники, и противники посчитали дизайн машины — укороченный Sport выглядел кургузо. Некоторые даже принялись самостоятельно рисовать в фотошопе трехдверный — по их мнению, без задних дверей он смотрится гармоничнее.

«Проведение опросов — нормальная практика, и она ни о чем не говорит. Можно проводить опросы и не делать никаких телодвижений», — считает главный редактор «За Рулем» Максим Кадаков. Обозреватель портала drom.ru Сергей Цыганов заметил, что пресс-служба УАЗа активно создает, информационный шум, публикуя фантазии независимых дизайнеров о том, как могла бы выглядеть та или иная модель российского бренда.

Попросили покороче Внедорожник UAZ Patriot Sport, представленный на Московском международном автосалоне 2010 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Стоят ли за вопросом о востребованности какие-то планы? На вопрос корреспондента «Известий» в пресс-службе УАЗа ответили обтекаемо: «Время покажет». В теории расширение модельного ряда выглядит логично. Максим Кадаков заметил, что УАЗ активно стремится присутствовать даже в самых маленьких нишах.

На все руки

На базе семейства «Профи» создаются реанимобили, школьные автобусы, топливозаправщики, автовышки и даже автодома. В марте был представлен грузовик «Полуторка» с усиленной рамой, модернизированной подвеской и двухскатной ошиновкой задних колес. Между тем грузовики «Профи» пока не так популярны, как классическое семейство «УАЗов». И, естественно, уступают главному своему конкуренту — «Газели».

«Патриот» расходится куда лучше, и это единственная модель, по-настоящему востребованная частниками, особенно после появления версии с автоматом. При этом модификаций у него немного — внедорожник, экспедиционная версия на его базе и пикап. Изредка УАЗ выпускает заводские спецверсии вроде Antarctic Edition, различающиеся в деталях. Стоит сейчас «Патриот» больше миллиона, а богатые версии — в районе 1,4 млн. Так что более доступная модель могла бы быть вполне востребованной.

История одного спорта

Конечно, у УАЗа есть заслуженный «Хантер», однако он, похоже, окончательно и бесповоротно устарел. Заводу даже пришлось сертифицировать ее как грузовик, чтобы не оснащать в обязательном порядке подушкой безопасности. Учитывая древнюю конструкцию кузова, пользы от подушек при ДТП не будет. «Козлик» стремительно теряет популярность — последние два года его продажи не превышают и тысячи экземпляров.

Попросили покороче Фото: УАЗ

Представленный в 2010-м «Патриот Sport» стоил дешевле базовой машины на 70–90 тыс. рублей и в перспективе должен был заменить Hunter. Укороченный на 360 мм внедорожник использовал некоторые кузовные детали, а также раму более ранней модели «Симбир», что позволило здорово сэкономить на его создании. Сэкономили и на антиблокировочной системе тормозов — у «Спорта» ее просто не было. Он вообще был оснащен проще, чем обычный «Патриот»: отделка салона скромнее, отсутствовал дополнительный отопитель.

Sport уступал в объеме багажника. При этом меньшие размеры и масса давали некоторые преимущества — такой внедорожник был более маневренным, динамичным и проходимым. На деле создававшийся в спешке автомобиль оказался сыроват. Он хуже держал прямую на шоссе, чем «Патриот», второй ряд оказался тесным, а узкие задние двери — неудобными. Ставка на молодую и активную аудиторию не сыграла, и начатое в июле 2010 года производство свернули уже к концу года. Продажи оказались меньше запланированных: до конца 2010-го реализовали всего 1762 машины и еще 708 продали в 2011-м.

Куда едет УАЗ

Есть ли смысл возвращаться назад, к истокам? Несмотря на рост продаж и выход на новые экспортные рынки, включая американский, где «Патриот» должен продаваться под именем Bremach Taos, Ульяновский автозавод оказался в сложной ситуации. «Патриот» восходит к модели 2005-го года и, пусть и пережил несколько модернизаций, постепенно устаревает и одновременно растет в цене. Покупка Минобороны России китайских внедорожников Haval H9, более комфортных и современных, стала тревожным звонком для Ульяновского автозавода.

Планы по выпуску серьезно переработанного внедорожника, известного в СМИ как «Русский Прадо» оказались заморожены до лучших времен. А о создании силами УАЗа принципиально новой модели речь уже не идет. Это подтвердил в интервью глава УАЗа Адиль Ширинов в интервью мартовском интервью изданию «73онлайн».

«Вкладывать деньги в собственные разработки с нуля крайне сложно. Сегодня более разумен вопрос партнерства», — отметил он.

Попросили покороче Фото: УАЗ

Автомобильное издание drom.ru, основываясь на собственных данных, предположило, что партнером выступит японская Isuzu, а на на УАЗе планируют собирать новый пикап Isuzu D-Max и соплатформенный внедорожник MU-X. Тем более что в феврале было создано новое совместное предприятие «Соллерс» и Isuzu. Есть информация, что еще одним партнером УАЗа может стать китайский BAIC, который поставляет компоненты для «Патриота». Информацию о возможном партнере Ширинов пообещал представить в мае, но этого так и не произошло.

«Сборочное производство требует инвестиций. На мощностях для сборки «УАЗов» прямо завтра нельзя начать собирать что-то еще», — отметил Максим Кадаков.

Синергия с КамАЗом

Непростые времена и у Группы «Соллерс», в которую входит УАЗ. По итогам прошлого года ее чистый долг составил 3,1 млрд рублей против 614 млн рублей годом ранее. В «Соллерсе» уточнили, что большую часть долга составляют кредиты с субсидированной процентной ставкой в рамках программы поддержки оборотного капитала компаний в период пандемии COVID-19, а также льготные кредиты в рамках программы опережающих госзакупок в автопроме.

В июне были возобновлены переговоры по созданию альянса «Соллерса» и КамАЗа. Идея альянса, заявленная еще до пандемии, когда акции обеих компаний росли, предполагала слияние. Сейчас план находится в процессе перезапуска, уточнил владелец и глава совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов. Комментируя вероятность поглощения «Соллерса» КамАЗом, который находится в лучшем положении, он поспешил заверить, что альянс с создается на основе «совместной синергии».

Попросили покороче Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, значительные силы «Соллерс-Авто» были брошены на организацию производства автомобилей Aurus в Елабуге. В такой ситуации УАЗ вряд ли может рассчитывать на серьезные инвестиции в обновление модельного ряда и запуск принципиально новых моделей. Он может поискать временное решение «в закромах» или продолжить создавать информационный шум.

«Это должен быть другой автомобиль»

Есть ли шансы у короткого «Патриота» сейчас, тем более что уазовская аудитория проявила к машине интерес? Максим Кадаков допустил, что производство подобного автомобиля возможно, если по себестоимости он не окажется дорогим и будет продаваться тиражом 1,5–3 тыс. В то же время он сомневается, что укороченный «Спорт» будет сильно дешевле обычного. И действительно, нет смысла снова выпускать Sport без ABS. Кроме того, наличие ESP и новая конструкция передней подвески позволит поправить ситуацию с курсовой устойчивостью. Рама «Симбира», скорее всего, также потребует переделки в целях безопасности. А это всё дополнительные инвестиции в проект.

«Непонятно, зачем нужен просто укороченный «Патриот», если к нему дополнительно ничего не предлагается. Это будет тот же мотор и та же матчасть. Да, теоретически у него лучше геометрическая проходимость и динамика, но динамика в случае с «Патриотом» — дело десятое. Концептуально это должен быть другой автомобиль. Например, городской внедорожник с системой кругового обзора и прочим. Но время упущено — концепцию городского внедорожника перехватила «Лада» с «Нивой Travel», — считает главный редактор журнала «Клуб 4×4» Максим Ракитин. По его мнению, время укороченных внедорожников прошло. В то же время если УАЗу не расширить модельный ряд и не обращать внимание на более молодую аудиторию, это может привести к творческому кризису, считает эксперт.

Попросили покороче Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Если делать конкурента короткой «Ниве», то проект 11-летней давности вызывает сомнения. Самое простое — купить лицензию на индийский, китайский, латиноамериканский автомобиль и постепенно увеличивать его локализацию», — считает считает независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.