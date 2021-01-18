УАЗ закрыл проект «Русского Прадо»

Российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над новым внедорожником «УАЗ Патриот», который в компании называли «Русский Prado». Об этом 18 января сообщает Drom.

Отмечается, что работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. При этом на УАЗе было изготовлено несколько полноразмерных макетов новой модели, однако до ходовых прототипов дело не дошло.

Автомобиль должен был получить 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и турбодизель объемом 2,2 л. Кроме того, модель должна была получить новую коробку передач. Речь шла о шестиступенчатой механической трансмиссии.

19 октября сообщалось, что УАЗ запустил новый онлайн-сервис по аренде автомобилей. Для бронирования доступны внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач.