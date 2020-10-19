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Автомобили УАЗ стали доступны для аренды

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Российский автопроизводитель УАЗ запустил новый онлайн-сервис по аренде автомобилей.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 19 октября в редакцию «Известий», арендовать машину можно на срок до 28 дней. Стоимость услуги начинается от 10 тыс. рублей.

Отмечается, что для бронирования доступны внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач. Арендовать внедорожник могут автомобилисты, возраст которых достиг 25 лет. При этом водительский стаж должен составлять не менее трех лет. Никаких ограничений по пробегу по территории России нет.

На внедорожник устанавливается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50 французского производства и 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет 9,5 л топлива. Максимальная скорость машины составляет 150 км/ч.

17 августа сообщалось, что Ульяновский автозавод в августе 2020 года увеличил стоимость своих автомобилей «Патриот», «Хантер» и «Пикап» на 0,1–0,3% относительно прежней стоимости.

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