Может ли «Профи» зарабатывать: «Минтранс» испытал грузовой УАЗ

Впервые в новейшей истории УАЗ соорудил полуторатонный грузовик — «Профи». Его сразу нарекли «убийцей ГАЗели», а заодно «Спринтера», «Дукато», «Транзита» и «Крафтера». Но качественно ли собран, сколько тонн может перевезти в кузове и сколько человек поместится в кабине? Всё это проверял Вячеслав Субботин в очередном выпуске программы «Минтранс».

«Профи» — это не вариант коммерческого «Карго», который не пользовался спросом и имел множество огрехов. Это всё же другой автомобиль. Салон «Профи» аскетичный, ничего лишнего. На центральной консоли только кнопки аварийки и подогрева зеркал, последняя со странной пиктограммой, напоминающей кружку с горячим чаем. Это первое и последнее преимущество зеркал «Профи» — для грузовика они слишком маленькие. Не видно, что творится под колесом.

Руль можно регулировать по вылету и высоте. Но зачем водителя прижали к двери? Его сиденье с короткой подушкой, а пассажирское похоже на садовую лавку. На практике выяснилось, что втроем в кабине тесно, это двухместный автомобиль.

Главная задача «Профи» — возить грузы. Знакомый 409-й мотор модернизировали, увеличили его мощность до 150 л. с., а пик тяги сдвинули в зону низких оборотов. Но остались ли проблемы с охлаждением двигателя, качественно ли собран ульяновский грузовик? И наконец главный вопрос: сколько тонн в реальности может перевозить «Профи»? Вячеслав Субботин пришел к неожиданным выводам.

Из нового выпуска «Минтранс» вы узнаете, стоит ли покупать статусный автомобиль, если он старый? Что такое «Мерседес» за 300 тыс. и зачем нужна Honda Vezel — автомобиль с рулем в бардачке.