В Японию привезли «буханку» от УАЗ за 2,5 млн рублей

В Японию доставили новую партию автомобилей УАЗ. Об этом говорится в блоге фирмы Le Parnass, занимающейся ввозом российских машин в страну.

Так, в Японию ввезены три фургона УАЗ-2206 (модель также известна как «буханка»), а также УАЗ «Хантер» в исполнении «Экспедиция» с ярко-оранжевым окрасом кузова, защитой днища, электрической лебедкой, силовыми бамперами.

Отмечается, что цена на фургон в Японии начинается от 3,9 млн йен (около 2,5 млн рублей), стоимость УАЗ «Хантер» — 3,72 млн йен (2,4 млн рублей).

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили «УАЗ».

По данным топ-менеджера, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. таких машин. Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. экземпляров.