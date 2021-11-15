Прямой эфир
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ
Культура
Аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту
Мир
ЕС ужесточит санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения
Наука
Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Общество
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
Мир
Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов

Глава УАЗа исключил разработку новых моделей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Адиль Ширинов в интервью «Бизнес Онлайн» заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили.

«Спартанец» напрягся: далеко ли заедет электромобиль из Ульяновска
Тест-драйв электрического УАЗа

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать, до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия», — отметил топ-менеджер.

По данным Адиля Ширинова, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.

В апреле 2019 года стало известно, что новый внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель нынешнего «УАЗ «Патриот».

Автомобиль должен был получить 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и турбодизель объемом 2,2 л. Кроме того, модель должна была получить новую коробку передач. Речь шла о шестиступенчатой механической трансмиссии.

В январе 2021 года появилась информация, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над «Русским Prado».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021