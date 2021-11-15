Глава УАЗа исключил разработку новых моделей

Директор Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Адиль Ширинов в интервью «Бизнес Онлайн» заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили.

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать, до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия», — отметил топ-менеджер.

По данным Адиля Ширинова, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.

В апреле 2019 года стало известно, что новый внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель нынешнего «УАЗ «Патриот».

Автомобиль должен был получить 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и турбодизель объемом 2,2 л. Кроме того, модель должна была получить новую коробку передач. Речь шла о шестиступенчатой механической трансмиссии.

В январе 2021 года появилась информация, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над «Русским Prado».